Наша команда вольников выступила неудачно – всего два финала в 10 весовых категориях.

Какая драма на ЧМ-2025 по борьбе! Американец дожал россиянина и отобрал у него золото

В Загребе (Хорватия) на чемпионате мира по борьбе – 2025 сборная России завоевала ещё две награды – серебро и бронзу. Вряд ли тренерский штаб команды рассчитывал, что в 10 весовых категориях будет всего два финала и только три медали. Хотя шанс ещё на одну награду остаётся.

Две медали в копилке России

Серебряную медаль в неолимпийской весовой категории до 92 кг завоевал Аманула Гаджимагомедов. В финале он сразился с американцем Трентом Хидли. Россиянин вёл со счётом 10:2, но потом его словно подменили. Амануле не хватило сил для того, чтобы удержать победу, а американец почувствовал запах крови и в итоге забрал схватку со счётом 13:10.

Для Гаджимагомедова ЧМ-2025 — дебютный. В первый раз на турнире подобного уровня выступил и его визави. До этого момента у Хидли были победы на Панамериканском чемпионате — 2025, чемпионате США — 2025 и двух этапах Гран-при (2023, 2025).

Бронзовую схватку провёл один из лидеров мировой борьбы Заурбек Сидаков. Олимпийский чемпион в весе до 74 кг вышел биться с американцем Давидом Карром. Эта встреча выдалась нервной. Заурбек в свойственной ему манере оттянул вопрос с победой на самый конец и выиграл со счётом 2:2. Всё решилось благодаря последнему результативному действию отечественного спортсмена.

Заурбек Сидаков Фото: Kadir Caliskan/IMAGO/ТАСС

Заурбек вновь увёз с ЧМ медаль — уже в четвёртый раз. А цифра «4» для него на хорватской земле стала символичной. Пресс-служба ФСБР сообщила, что во время полуфинала россиянин сломал четыре зуба.

Валиев бился до конца

Ещё более напряжённой выдалась финальная схватка бывшего россиянина Чермена Валиева с японским самураем Котеем Такахаши. Валиев вынужден был обороняться и дважды пропустил атаки соперника. После второй из них случилось непоправимое – представляющий Албанию Чермен пытался вывернуться из объятий Котея и травмировал правую ногу. Он на характере продолжил борьбу, еле наступая на мат, но через полминуты всё же прекратил борьбу.

На церемонию награждения Валиев выходил уже с шиной на ноге и невероятной болью, а подняться на пьедестал ему помог японец. По лицу Чермена в тот момент можно было понять, насколько тяжело дался выход на протокольную часть турнира.

Японец помогает Валиеву подняться на пьедестал Фото: Kadir Caliskan/Getty Images

Остаётся надеяться, что травма не выбьет спортсмена на долгий срок и ему удастся быстро восстановиться.

Ещё одну бронзу завоевал экс-россиянин Таймураз Салказанов (Словакия). Таким образом, в весе до 74 кг оказались сразу три представителя осетинской школы борьбы.

Что с результатами сборной России?

ЧМ ещё не завершился, но сейчас приходится констатировать, что в выступлениях российской команды пока больше грустных моментов. Участие в 2 финалах из 10 возможных — явно не то, на что рассчитывала команда Михаила Мамиашвили.

В весе до 97 кг Магомед Курбанов уступил на стадии 1/4 финала Ахмеду Тажудинову. Он почти поборол представителя Бахрейна. В спорной ситуации в конце схватки сильнее оказался экс-россиянин — 9:10.

Курбанов не сможет претендовать и на бронзу. Потому что в полуфинале Тажудинов неожиданно уступил иранцу Амирали Азарпире. А в другой половине сетки титулованный американец Кайл Снайдер катком прошёлся по японцу Арашу Ешиде и обеспечил себе борьбу за золото.

Кайл Снайдер Фото: Kadir Caliskan/Getty Images

В весе до 65 кг исчезла последняя российская надежда на финал — Ибрагим Ибрагимов проиграл олимпийскому чемпиону из Японии Котаро Киёоке — 0:3. Но россиянин будет бороться в «утешиловке».

Лишился шансов на награду и Ахмед Усманов (до 79 кг). Он проиграл в утешительном поединке Хидиру Сайпудинову (Бахрейн) и остался ни с чем.

В борьбу за медали в Загребе вступили и женщины, и у сборной России уже точно будет медаль. Отметилась Екатерина Вербина, которая вышла в финал в весе до 55 кг. Анастасия Сидельникова (до 59 кг) поспорит за бронзу.