Лютый финал бега на 1500 м на ЧМ-2025: фаворит получил травму, а победил португалец

Исаак Надер по всем раскладам должен был финишировать одним из последних, а он стал первым.

Удивительные результаты принёс финал бега на 1500 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио. Победитель – сенсационный. Два фаворита даже из предварительного забега не вышли. Другой решил поработать локтями по рёбрам соперникам – улетел в полуфинале. Ещё один получил травму уже в финале. Другим претендентам просто сил на финиш не хватило. А первое и второе место разделили всего 0,02 секунды!

Исаак Надер вряд ли сам даже мечтал, что будет стоять после финиша с золотой медалью на шее и с португальским флагом на плечах. Ну не был он в числе претендентов на высокие места, потому что в соперниках – просто мощнейшие парни.

Но норвежец Якоб Ингебригтсен и француз Азеддин Хабз отлетели в предварительном раунде, слишком заигравшись в тактику. Разговоры о том, что Якоб весь сезон не бегал, восстанавливался после травмы и просто не мог быстрее – ерунда. В протоколе нет графы «уважительные причины». Минус два явных претендента на медали.

В полуфинале дисквал заработал олимпийский чемпион американец Коул Хокер. Он решил, что удары локтями на финишной прямой – лучший способ освободить для себя дорогу. Решение, возможно, было единственным для Хокера, однако абсолютно недопустимым. Так сочли и судьи, отправившие американца смотреть финал болельщиком.

Финальный забег, напичканный звёздами, проходил в довольно медленном темпе, и всех это устроило. Жертвой такой тактики стал чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр британец Джош Керр – чуть более чем за круг до финиша на вираже он внезапно захромал, запрыгал на одной ноге и резко отстал. Ну он сам решил бежать в конце пелотона, где риск получить травму выше.

В лидирующей группе собрались те, от кого и ждали, но сил на финиш хватило не всем. Нидерландец Нилс Ларос, совершенно выдающимся образом проводивший турниры до ЧМ-2025, не сумел ускориться так, как он уже приучил болельщиков, и в итоге остался без медали. Как и кениец Тимоти Черуйот.

Мощнее других выглядел чемпион мира – 2022 британец Джейк Уайтман, который начал финишное ускорение довольно рано, однако это не помешало ему дотерпеть до финиша. Он оставил за спиной всех, кроме одного спортсмена. Португалец Исаак Надер не хватал звёзд с неба, не давал повода говорить о себе как о потенциальной звезде среднего бега, но он выдал ускорение своей жизни!

На финише Надера и Уайтмана разделили всего 0,02 секунды – меньше, чем на ставшем уже легендарном марафоне, и меньше, чем на 100-метровке! Надер после финиша смотрел на табло и не верил, ровно те же чувства испытывал и Уайтман, а Черуйот, только не Тимоти, а его молодой 21-летний соотечественник Ринолд, искренне радовался, ведь он стал третьим. Джош Керр добежал до финиша последним под овации стадиона, однако он явно рассчитывал на овации в другой ситуации.

Драматичным получился и женский бег на 3000 м с препятствиями. Лидировавшая угандийка Перут Чемутай зацепилась за барьер, упала и не смогла продолжить забег. Практически уже положившая себе в карман бронзу Нора Джеруто, представляющая Казахстан, упала во время преодоления последней ямы с водой и в итоге финишировала лишь шестой.

Чемпионка всего и вся Уинфред Яви из Бахрейна на той же самой яме чуть заметно запнулась и не смогла ответить на бешеное ускорение кенийки Фейс Черотич – теперь в стипльчезе новая чемпионка.

Последней попыткой на 4,90 м американка Кэти Мун буквально вырвала золотую медаль из рук соотечественницы Сэнди Моррис, в очередной раз ставшей второй. В прыжках в длину итальянец Маттия Фурлани забрал золото в предпоследней попытке.

Чемпионат мира – 2025 перевалил за экватор, но оставшиеся четыре дня турнира обещают не меньше крутых событий.