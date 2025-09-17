Российские борцы давно не выступали так плохо. Почему вольники провалились на ЧМ-2025?

В последнее время команда не так уж часто радует болельщиков.

Соревнования борцовского чемпионата мира – 2025 российские поклонники вольной борьбы запомнят надолго. Команда подходила к турниру в неплохой форме и с большими ожиданиями, но достичь максимума не удалось.

Почему получилось так грустно?

Такого не было 22 года

Российская сборная борцов-вольников показала худший результат за последние 22 года, выграв только три награды. Копилку команды пополнили Заур Угуев (золото в весе до 61 кг), Аманула Гаджимагомедов (серебро в весе до 92 кг) и Заурбек Сидаков (бронза в весовой категории до 74 кг).

Заур Угуев Фото: РИА Новости

Это грустный повтор результата ЧМ-2003, который проходил в Нью-Йорке (США). Правда, тогда отечественные вольники взяли не просто три награды, а трижды победили. Это меняет дело, согласитесь?

Одно-единственное золото, которым сейчас порадовал Заур Угуев, сложно сравнивать с привычными двумя-четырьмя победами на главном старте сезона. В 2025 году команда откатилась к результатам конца прошлого века и начала текущего: именно в конце 90-х и начале нулевых россияне покидали турнир с одной победой и парой-тройкой медалей других достоинств.

Медальные итоги за последние два олимпийских цикла весьма красноречиво подчёркивают разницу. Но видно, что и в 2017-м команда выступила неудачно. Это, кстати, тоже был послеолимпийский чемпионат мира, однако на Олимпиаде-2016, в отличие от ОИ-2024, российские борцы принимали участие.

Медали сборной России по вольной борьбе:



ЧМ-2017: 0 – 3 – 2;

ЧМ-2018: 4 – 1 – 2;

ЧМ-2019: 5 – 1 – 3;

ЧМ-2021: 3 – 1 – 4;

ЧМ-2023: 2 – 1 – 1;

ЧМ-2025: 1 – 1 – 1.

Усилили контраст представительницы женской борьбы. Они на ЧМ-2025 радуют болельщиков и уже собрали медалей больше, чем мужчины, хотя соревнования ещё не завершились. Подопечные Магомедрасула Батталова обошли вольников, уже выиграв два серебра и две бронзы.

Просчитались, но где?

Конечно, объективные причины неудачи будет разбирать тренерский штаб команды, однако с ходу можно заметить несколько факторов, которые могли повлиять на итоговые результаты.

Фактор №1. Недопуск Абдулрашида Садулаева

Капитана сборной снова не пустили на главный старт сезона: ранее – в Париж на Олимпиаду, а теперь – в Загреб на чемпионат мира. Это не просто лишает команду верного шанса на золото, но и, безусловно, деморализует как остальных спортсменов, так и самих тренеров. Последние уж точно рассчитывали на финал от Русского танка. И результаты в весе до 97 кг в этом году говорят сами за себя: у Садулаева были все шансы бороться за золото. Его главный соперник – Ахмед Тажудинов – находился не в лучшей форме.

За сильным лидером тянутся и остальные – это неоспоримый факт.

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

Фактор №2. Смена главного тренера

Во время подготовительного периода команды был снят с должности бывший главный тренер Хаджимурат Гацалов. Это произошло после того, как в его пробе, взятой 10 лет назад, нашли запрещённое вещество. И только сейчас, в 2025-м, соответствующие структуры решили расследовать это дело. Однако олимпийский чемпион обвинения отрицает и заявляет, что они построены всего лишь на данных некой переписки, а самой пробы и вовсе не существует. Увы, но со сборной он не сможет пока контактировать. В итоге на замену Хаджимурату Гацалову пришёл менее опытный Денис Царгуш.

Фактор №3. Текучка кадров

Чермен Валиев, Ахмед Тажудинов, Таймураз Салказанов, Арсений Джиоев, Осман Нурмагомедов и Шамиль Шарипов – все они являются воспитанниками российской школы борьбы, но теперь выступают за другие страны. Некоторые из них, находясь в сборной России, были вторыми номерами, а сейчас они обыгрывают бывших соотечественников. С одной стороны, повышается внешняя конкуренция, с другой – снижается внутренняя.

Чермен Валиев Фото: United World Wrestling/Getty Images

Фактор №4. Нереализованный потенциал

Российские борцы Сайын Казырык, Ибрагим Кадиев, Муса Мехтиханов и Ибрагим Ибрагимов – дебютанты чемпионата мира. На них свалилась огромная ответственность, ведь быть первым номером в сборной – непростое испытание. Каждый из них в той или иной степени показал себя, однако не смог в полной мере реализовать свой потенциал. Нужно ли делать скидку на возраст? Здесь сложно дать точный ответ. Но известно, что сильнейшие борцы выстреливают рано: можно вспомнить победы 19-летнего Абдулрашида Садулаева на ЧМ-2014 или 20-летнего Бувайсара Сайтиева на ЧМ-1995.

Увы, однако, похоже, прошли те времена, когда Россия могла рассчитывать на постоянные успехи вольников на всех мировых турнирах. К сожалению, сейчас приходится констатировать, что в новый олимпийский цикл отечественная сборная вступила не слишком уверенно. Благо для работы над ошибками перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе есть ещё целых три года.