Кажется, впервые в истории атлету запретили выйти на ковёр таким кошмарным способом. Что же случилось с Эмином Сефершаевым?

Полицейские выгнали российского борца с чемпионата мира. Дело чуть не дошло до депортации!

Российской сборной продолжают вставлять палки в колёса даже после допуска на чемпионат мира по борьбе в Загребе. Властям Хорватии удалось повлиять на итоговый состав нашей команды уже по ходу турнира.

«Предъявили, что это вообще не он»

Один из самых опытных «классиков» сборной Эмин Сефершаев не сможет выступить в Загребе из-за проблем с визой. О том, что национальная команда обойдётся без него, стало понятно в среду, 17 сентября – за день до первых поединков.

Хорватия внезапно решила отозвать въездной документ спортсмена уже после того, как он спокойной заселился в отель. Через час после приезда полицейские попросили Эмина спуститься для прохождения дополнительных процедур, а затем доставили в участок. Россиянину грозила депортация: его собирались отправить в город Ежов, где находится лагерь для перемещённых лиц, а оттуда его должны были выдворить из страны.

К счастью, в дело вмешались президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, а также российский консул. Всё они приехали в отдел полиции к спортсмену. У россиянина был и адвокат, который передал ему воду с едой, ведь Сефершаева продержали в участке несколько часов.

Обвинения, выдвинутые борцу, мягко говоря, удивительны.

«Абсурд, но ему предъявили, что это вообще не он. Также была попытка предъявить претензию, что загранпаспорт был получен на территории Крымского полуострова, что вообще не соответствует действительности – паспорт был получен им на территории Краснодарского края. И мы отправили все необходимые материалы, это подтверждающие», – приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

Усилия по вызволению спортсмена из рук хорватской полиции увенчались успехом. Удалось договориться, что Сефершаева доставят до границы с Сербией, откуда он направится в аэропорт Белграда и вылетит на родину.

«Эмин уезжал с улыбкой, с ним всё в порядке. Шенгенская зона, где проводится множество соревнований, под давлением общественных спортивных организаций вынуждена принимать российских и белорусских спортсменов. Но произошедшее с Сефершаевым создаёт определённый прецедент», – добавил Мамиашвили.

Устранили фаворита?

Действия хорватских властей не остались незамеченными. UWW подал протест. Подобное на чемпионате мира произошло впервые в истории.

Но в весе до 55 кг на ЧМ-2025 Россию никто не представит, ибо найти замену и привезти спортсмена в такие короткие сроки невозможно.

Потеря Эмина для сборной России – очень болезненная. Борец греко-римского стиля подходил к турниру в Загребе в оптимальной форме и считался одним из претендентов на победу. В 2021 году ему удалось завоевать серебро на чемпионате мира в Осло, а в 2024-м – бронзу на ЧМ в Тиране.

Мы вряд ли когда-либо узнаем, кто отдал приказ инициировать этот фарс с российским борцом. Однако уже сейчас можно утверждать, что даже после допуска к старту на каком-либо международном турнире любого из россиян могут «завернуть» и отправить домой. Пока спортсмен не вышел на ковёр, помост или беговую дорожку, с ним может произойти всё что угодно.

Это расстраивает и настораживает.