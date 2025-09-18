Американка побила рекорд чемпионатов мира на 400-метровке. Так быстро не бегали 40 лет!

На чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио вновь крутейшая история. Американка Сидни Маклафлин-Леврон, действующая чемпионка и рекордсменка мира, олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами, переключилась со своей профильной дистанции на гладкий бег. Переключилась так, что скоро, кажется, падёт один из старейших мировых рекордов лёгкой атлетики.

Сидни разрывала длинные барьеры так, как хотела. Выигрывала титулы, била рекорды. Но нынешний сезон решила посвятить исключительно гладкому бегу. Великой чемпионке просто стало скучно, и она бросила вызов самой себе. Просто понять, на что она способна в беге на один круг, где граница её возможностей.

18 сентября 2025 года в Токио Маклафлин-Леврон показала, что можно замахнуться и на те рекорды, которые были установлены благодаря государственной допинговой программе ГДР. Достижение Мариты Кох, которая 6 октября 1985 года пробежала круг за 47,60 — яркий пример.

С тех пор сильно изменились технологии изготовления шиповок, тот же Усэйн Болт заявил, что, будь у него такая обувь, он бежал бы на полторы десятые быстрее. Однако даже ультрасовременные шиповки не дают такого эффекта, как методики учёных 1980-х. Которые к тому же не ловились тогдашними методиками определения запрещённых веществ.

Сидни Маклафлин-Леврон в финале ЧМ-2025 пробежала за 47,78 – так быстро не бегали 40 лет. Это рекорд чемпионатов мира.

Мировой рекорд Кох казался вечным, но теперь он зашатался. Кажется, теперь судьба этого достижения зависит только от того, что же выдающаяся американская бегунья решит делать дальше. Не будет ничего удивительного, если на домашней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе она побежит и гладкие 400 м, и круг с барьерами.

Кстати, в Токио занявшая второе место олимпийская чемпионка на 400-метровке доминиканка Марилейди Паулино тоже показала великолепный результат – 47,98! Она тоже выбежала из 48 секунд, однако её шикарный бег остался в тени того, что сделала Сидни Маклафлин-Леврон.