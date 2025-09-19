«Американки болели за нас!» Как российская команда зажигала на Кубке мира по футзалу

В конце лета в Бразилии снова прошёл женский клубный Кубок мира по футзалу. Участие в турнире приняли восемь команд, среди которых была и «Норманочка» из Нижнего Новгорода. Подопечные Николая Ходова в финале проиграли хозяйкам площадки – «Штейн Каскавелу» со счётом 1:2.

Команда впервые добралась до серебра Кубка мира. Ранее на этом турнире «Норманочка» уже дважды добывала бронзу – в 2022 и 2023 годах.

Сам по себе женский футзал, увы, интересует немногих, зато болельщиков взбудоражило совместное фото россиянок и американок – с флагами!

О том, что стояло за этим фото и как вообще игралось в футзал на другой стороне земного шара, мы узнали у одной из звёзд команды Ксении Ольковой, которая в Бразилии отметилась двумя забитыми мячами.

«В Бразилии футзал – это страсть»

– Ксения, как дела? Совсем скоро новый сезон.

– Дела в целом идут неплохо (улыбается). Мы в хорошем настроении вернулись из Бразилии. Сейчас полным ходом готовимся именно к Суперкубку. Так как часть игроков была в сборной, первая тренировочная неделя у нас выдалась немного импровизационной, слишком мало людей было на тренировках. Но на этой неделе уже ворвались всем боевым составом.

– В Бразилии «Норманочка» выиграла серебро Кубка мира. Это обидный или радостный итог турнира?

– Отвечу так: если смотреть в целом по турниру, то это хороший результат, а если брать только финальную игру, то всё-таки не совсем то, чего мы хотели. В финале могли показать больше, чем получилось.

«Норманочка» в финале КМ-2025 Фото: ЖФК «Норманочка»

– Перед стартом турнира вы говорили, что команде уже пора брать титулы.

– Как раз в этом году у нас были отличные шансы. «Штейн» – очень серьёзная команда, наверное, одна из сильнейших в мире. Это если рассматривать всех, брать в расчёт европейские страны. Однако мне показалось, что в этом сезоне они не так выглядели, как в предыдущем, и с ними можно было играть на равных. Немножко обидно, что мы упустили возможность выиграть Кубок мира, но всё идёт поэтапно. Серебра у нас ещё не было, так что в этот раз мы поднялись на одну ступеньку.

– Ощущали давление бразильских трибун?

– На самом деле, да. В Каскавеле очень хорошие болельщики, они прямо живут футзалом. Мы ещё в прошлом году заметили, что на домашние игры всегда приходит много болельщиков. Что тогда, что сейчас – большой ажиотаж: фанаты любят свою команду и умеют болеть. Но у нас уже был опыт, и мы справились с давлением.

– Если сравнивать Россию и Бразилию, то где фанатская культура развита лучше?

– Болельщики разными бывают, как и футболистки. Я не хочу обижать нашего болельщика, но там любое действие на площадке сопровождается бурными аплодисментами, охами, вздохами. Неважно, твоя команда это делает или соперник. У нас же болельщик более скромный и спокойный. Там футзал – национальная страсть, всё переживается немного иначе.

– Такие эмоции не помешали бы и в российской лиге.

– Да-да! Если бы наши умели так же болеть, переживать и в целом наслаждаться футболом, то это придало бы новых красок всему российскому футзалу. Однако я ещё раз скажу, что не хочу обижать нашего болельщика. Он тоже умеет болеть, просто немножко по-другому.

«Получилось историческое событие»

– Совместное фото российской и американской команд было очень резонансным в наше неспокойное время. Как появилась идея сделать снимок с флагами после матча с клубом «Эквадор» из Нью-Йорка?

– Наш президент Николай Владимирович Ходов сразу сказал, что мы уважаем любого соперника. Тем более что для нас было честью сыграть с этой командой. До этого мы с ними не встречались, и получилось своего рода историческое событие. Его нужно было обязательно отметить такой фотографией. На самом деле, здорово, что между нашими командами не было злого соперничества — наоборот! Мы дальше по турниру друг друга поддерживали, в финале американки за нас болели, а в матче за бронзу – мы за них! Очень приятно было сыграть с такими соперниками.

– Верите, что спорт поможет сблизить наши страны?

– Спорт и культура в целом – это то, что и сближает людей. Своего рода мостик между разными странами. И наша фотография хоть как-то, но повлияет на всё то, что сейчас происходит, станет маленькой капелькой в большом океане. Пусть между людьми остаются хорошие взаимоотношения.

– Теперь напрашивается матч сборных России и США по футзалу.

– Это было бы идеально. Мы давно хотели сыграть. Помню, в далёком 2014-м или 2015-м ходили разговоры о турне по Америке, чтобы посмотреть, как там развит футзал. Знаем, что женский футбол у них на достаточно высоком уровне, поэтому хотелось бы, чтобы и футзал тоже развивался, чтобы была здоровая конкуренция между нашими странами. Если бы получилась игра между нашими сборными, это бы очень скрасило обстановку.

– Путь из Бразилии в Россию и обратно у вас занял около 34 часов, если не ошибаюсь. Утомительной получилась поездка? Чем занимались во время перелётов?

– Дорога обратно немножко увеличилась, поэтому все 50 часов! Мы поменяли маршрут, так как ехали автобусом из Каскавела, смотрели красоты Бразилии. Дорога, конечно, утомляет, но обратный путь всегда легче переносится, домой же едем. А в основном мы общались, играли, спали, читали.

«В российском футзале сейчас трудные времена»

– Почему российский клуб продолжают приглашать на клубный Кубок мира? Почему здесь не пошли по пути большого футбола и не закрыли двери?

– Мне трудно с ходу ответить на ваш вопрос. Тем более что на уровне сборных нас никуда не пускают. В нашем случае нужно благодарить южноамериканцев, которые нас приглашают, несмотря на всю политическую ситуацию. Они пытаются вывести футзал за рамки политики. Очень здорово, что есть хотя бы такая возможность провести международные игры.

Мы ведь в целом в российском футзале сейчас переживаем трудные времена. Сложно конкурировать, когда нас отделили от всего мира и мы варимся только в своём соку. Хочется куда-то поехать и посмотреть, чего же мы сто́им?! И такие турниры в Бразилии – глоток свежего воздуха для нас.

«Норманочка» на КМ-2025 Фото: ЖФК «Норманочка»

– Можно ли утверждать, что нашей сборной за время отстранения удалось хотя бы сохранить свой уровень? О прогрессе сложно говорить, сами понимаете.

– Трудно сказать. Вся эта ситуация в целом повлияла на сборную. Мы длительное время находимся в бане, уже сменился состав сборной. Теперь акцент на молодёжи, но это и правильно. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы нас вернули на международную арену, а молодёжь получает хоть какой-то опыт в сборной. Пусть это товарищеские матчи с не самыми сильными соперниками, однако РФС тоже старается делать всё, чтобы найти спарринг-партнёров. Сейчас вот акцент на Азии: была игра с Вьетнамом, теперь, возможно, будут какие-то игры в Таиланде. Хотелось бы, чтобы молодые девчонки, которые ещё не были в сборной, обязательно получили свой шанс. К моменту, когда нас допустят, они уже «обрастут мясом».

– Вы наверняка общались с иностранками. Что в других странах с точки зрения развития женского футзала происходит?

– С некоторыми только. Общаемся с девчонками из сборной Ирана. У них тоже тяжёлые времена, но я рада, что они продолжают выступать и показывают неплохие результаты. На ближайшем чемпионате мира как раз буду переживать за Иран. Иногда ещё общаемся с испанками, знаем, что у них происходит. Они тоже готовятся к ЧМ, однако их капитан выбыла из-за травмы.

Раз уж о чемпионате мира заговорили, то замечу, что для меня основными претендентами на победу являются Испания, Португалия и Бразилия.

– Если бы Россию допустили, на что она могла бы претендовать?

– Нам бы поставили задачу попасть в тройку сильнейших.

«Нас рассудит футбольный бог»

– Новый сезон начнётся уже 21 сентября матчем за Суперкубок с «Кристаллом», которому вы уступили в чемпионате России. Как настраиваетесь на принципиальное сражение?

– Соглашусь, что оно носит статус принципиального. Уже несколько лет в России основная борьба идёт между «Кристаллом» и «Норманочкой». Настраиваемся на матч за Суперкубок по-боевому. Всех секретов раскрывать не буду. Пусть 21 сентября болельщик сам придёт и увидит: получилось у нас подготовиться или мы что-то упустили. Но думаю, что игра будет захватывающей и яркой, с обилием моментов. Нас рассудит футбольный бог.

– Вы выигрывали чемпионат России в составе трёх разных команд: «Лагуны», «Кристалла» и «Авроры», однако с «Норманочкой» трофей ещё не брали. В каком порядке должны выстроиться звёзды на небе для вашего успеха сейчас?

– Было бы здорово выиграть в четвёртый раз с четвёртой командой. Но на звёзды оглядываться не будем (улыбается)! Главное, чтобы внутри команды была хорошая атмосфера. Когда коллектив здоровый, тогда есть и здоровая конкуренция, и хорошее настроение. Надеюсь, у нас всё получится. В каждой игре нужно воспитывать дух победителя. Без этого никуда. Задачи нам уже поставили – это выход в финалы и завоевание трофеев.

Ксения Олькова Фото: ЖФК «Норманочка»

– В России женский мини-футбол, увы, не так популярен, как мужской. Можно ли как-то переломить ситуацию?

– Больной вопрос. Он на протяжении долгих лет сдвигается, но совсем маленькими шагами. Кажется, сколько бы решений ни принимали, как будто бы это не сильно на что-то влияет. Если говорить о главном, то хотелось бы, чтобы в нашем чемпионате было много энтузиастов, тех, кто любит свою работу. Например, таких как Николай Владимирович. Он живёт футзалом и любит как мужской, так и женский футзал. Он не разделяет нас, уделяет огромное внимание развитию юношеских и профессиональных команд. Президент «Кристалла» Олег Баринов тоже организовал сильную команду, в которой есть сменяемость поколений. Чем больше будет людей, готовых вкладывать свои силы и финансы, тем быстрее будет и развитие. Без финансовых вливаний чего-то сложно добиться. Нужно уделять внимание юношескому мини-футболу, а он у нас не совсем развит. Есть, конечно, соревнования по дублям, однако этого для развития маловато.

– Повысить интерес к футзалу можно с помощью чёрного пиара. Думали об этом?

– (Смеётся.) Это не совсем то, чего бы хотелось. Чёрный пиар может как привлечь, так и оттолкнуть. В своё время про сборную России по футзалу тоже ничего не было слышно, а потом мы сыграли в Иране в закрытой форме, и об этом трубили направо и налево. Однако мы ездили и выступали так на протяжении пяти лет. На первый матч всегда выходили в своей форме, а на второй – в закрытой. И вот об этом внезапно кто-то узнал и распространил.

Но хотелось бы, чтобы ажиотаж вызывала сама игра, чтобы люди смотрели именно на качество футзала. Однако в клубах, где не совсем стабильное финансовое положение, даже вопрос с продвижением в медиа решается весьма болезненно. Совсем нет людей, кто бы этим занимался.

– Сколько зарабатывает среднестатистический игрок в футзал в России у женщин?

– Есть команды, где люди вообще не зарабатывают. У нас был студенческий клуб «МосПолитех», и там девушки иногда даже свои деньги готовы были вкладывать, лишь бы сохранить команду. Но, увы, не удалось.

В разных клубах ситуации разные. Ну, давайте так: разброс от 10 тысяч до 150-200 тысяч рублей. Всё зависит от клуба и периода, в котором он в моменте оказался. Среднестатическому игроку на жизнь хватает, но если сравнивать с представителями большого футбола, то суммы несоизмеримы.

– Нет ли зависти к футболистам, которые деньги гребут лопатой?

– Да тут не зависть, а несправедливость. Но, с другой стороны, мы можем выйти во двор и назвать любому ребёнку фамилии игроков в мужской и женский футзал, а он знает только футболистов. Всё зависит от того, сколько информации о женском футзале вообще сейчас есть. Если бы было другое развитие, другая популярность, то это бы сказалось на зарплатах и на качестве медийного продукта. А пока, получается, имеем то, что имеем.