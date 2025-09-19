Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Американец Фред Керли хочет побить рекорд Усэйна Болта – для этого он может пользоваться любым допингом

Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Юлия Сидорова
Фред Керли хочет побить рекорд Усэйна Болта
Аудио-версия:
Комментарии
Фред Керли собирается использовать стероиды, чтобы стать самым быстрым человеком на планете. Это вообще законно?

Современный мировой спорт высочайшего уровня – это поиск предела человеческих возможностей и попытка за него выйти. Любой ценой.

Точнее, почти любой.

Спортивные организации по всему миру договорились вырабатывать антидопинговые правила и следить за их соблюдением, чтобы не превращать турниры в битву на выживание в буквальном смысле. Однако в США активно пиарится проект, отбрасывающий эту условность – Enhanced Games.

Его основатели не будут брать анализы и спрашивать биологические паспорта. Зато готовы выплатить $ 1 млн тому, кто установит новый мировой рекорд в беге на 100 м или в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Иными словами, самому быстрому бегуну и пловцу в истории.

Дикая, на первый взгляд, идея уже нашла своих сторонников, причём и среди атлетов высочайшего уровня. Американский спринтер Фред Керли согласился с правилами Enhanced Games и хочет стать самым быстрым человеком в истории, побив мировой рекорд ямайца Усэйна Болта.

Неужели у него это получится. И вообще – честно ли это?

Усэйн Болт

Усэйн Болт

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Enhanced Games – это Допингиада?

Enhanced Games – это, если переводить дословно, «улучшенные Игры», или, как их уже успели окрестить в России, «Игры на стероидах». Это некая пародия на Олимпиаду. Впервые турнир пройдёт в Лас-Вегасе, США, в мае 2026 года.

Организаторы соревнований преподносят турнир как переосмысление спорта через «научные достижения для расширения границ человеческих возможностей» и утверждают, что использование допинга должно поощряться и приветствоваться на соревнованиях высокого уровня.

Турниры планируют проводить ежегодно, а в их программу войдут лёгкая атлетика, плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика и единоборства.

Заявленные финансовые условия впечатляют. Общий призовой фонд в каждом виде спорта составит $ 500 тыс., из которых $ 250 тыс. получит спортсмен, занявший первое место. Есть и бонусный $ 1 млн за возможный рекорд в двух элитных дисциплинах – беге на 100 м и заплыве на 50 м вольным стилем.

Подробнее об «Играх на стероидах»:
Как допинг превращают в бизнес. В США пройдут безумные игры
Как допинг превращают в бизнес. В США пройдут безумные игры

О каком допинге речь?

Допингом называют запрещённые препараты и методы, способные повысить выносливость спортсмена и, соответственно, улучшить его результаты.

Дополнительные стимуляторы помогают, что называется, быть ещё выше, быстрее и сильнее, чем позволяют спортсмену его природные данные.

Каждый профессиональный спортсмен, участвующий в соревнованиях по принятым антидопинговым правилам, обязан проходить допинг-тестирование. В случае обнаружения запрещённых веществ в его организме он подлежит немедленной дисквалификации, в некоторых случаях – пожизненной.

Организаторы Enhanced Games предлагают не запрещать допинг, а улучшать результаты с его помощью. Речь в первую очередь об анаболических стероидах, однако на самом деле такой регламент открывает ящик Пандоры: участники могут проводить любые запрещённые ранее эксперименты.

А не пора ли наказать США за всё это?
Есть три причины оставить США без Олимпиады. Американцы будто специально нарываются
Есть три причины оставить США без Олимпиады. Американцы будто специально нарываются

И здесь важно пояснить, что одна из причин введения строгих антидопинговых правил – стремление оградить атлетов от опасных экспериментов с собственным телом в попытках достичь наилучшего спортивного результата. Enhanced Games, получается, такие непредсказуемые опыты приветствуют.

Кто главный претендент на $ 1 млн?

На официальном сайте Enhanced Games пока представлены три звёздных спортсмена, которые примут участие в турнире 2026 года. Это британский пловец серебряный призёр Игр в Париже на дистанции 100 м 30-летний Бен Прауд, американская пловчиха Меган Романо и американский легкоатлет серебряный призёр Игр в Токио и бронзовый призёр Парижа-2024 на 100-метровке Фред Керли. И если Прауд заявляет, что уже достиг всего, чего только мог, в спорте без допинга, а Романо давно не входит в сборную США, то Керли пришёл в Enhanced Games бить рекорды.

Фред Керли

Фред Керли

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Керли – заядлый дебошир, только в 2025 году он дважды загремел за решётку. А 12 августа 2025-го Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила о временном отстранении Керли за нарушение антидопинговых правил. Фред получил три красных флажка, то есть трижды не предоставлял информацию о местонахождении для сдачи допинг-проб. Возможно, американец в это время как раз находился в тюрьме. Но его участь этот факт не облегчает.

Фред Керли, очевидно, решил навсегда оставить классический спорт с его ограничениями и с помощью допинга нащупать предел скорости человека.

«Я с нетерпением жду начала этой новой главы. Мировой рекорд всегда был конечной целью моей карьеры. Теперь у меня есть возможность посвятить всю свою энергию тому, чтобы раздвинуть свои границы и стать самым быстрым человеком, который когда-либо жил», – говорит Керли.

Сможет ли Керли обогнать Усэйна Болта?

Фред Керли собирается заработать бонусный $ 1 млн, побив рекорд великого Усэйна Болта. Ямайский легкоатлет – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и обладатель двух действующих мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 м. Именно он самый быстрый человек в мире.

Как был установлен великий рекорд?
День, когда Болт стал величайшим. Удивительный рекорд на чемпионате мира
День, когда Болт стал величайшим. Удивительный рекорд на чемпионате мира

16 августа 2009 года на чемпионате мира в Берлине Болт преодолел 100 м за 9,58 секунды. Личный рекорд Керли на этой же дистанции – 9,76 секунды. Это седьмой результат в истории.

Американец всерьёз настроен побить мировой рекорд Болта благодаря стимуляторам. Разумеется, ни одна официальная организация это достижение не засчитает, но при этом миру будет сложно отрицать, что Керли стал быстрейшим человеком в истории, хоть он и пользовался тем, чем не могли пользоваться другие.

И это уже вопрос из области морали. Должно ли историческое достижение быть «честным»? Или цифры на секундомере важнее всего?

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android