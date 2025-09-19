Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?

Современный мировой спорт высочайшего уровня – это поиск предела человеческих возможностей и попытка за него выйти. Любой ценой.

Точнее, почти любой.

Спортивные организации по всему миру договорились вырабатывать антидопинговые правила и следить за их соблюдением, чтобы не превращать турниры в битву на выживание в буквальном смысле. Однако в США активно пиарится проект, отбрасывающий эту условность – Enhanced Games.

Его основатели не будут брать анализы и спрашивать биологические паспорта. Зато готовы выплатить $ 1 млн тому, кто установит новый мировой рекорд в беге на 100 м или в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Иными словами, самому быстрому бегуну и пловцу в истории.

Дикая, на первый взгляд, идея уже нашла своих сторонников, причём и среди атлетов высочайшего уровня. Американский спринтер Фред Керли согласился с правилами Enhanced Games и хочет стать самым быстрым человеком в истории, побив мировой рекорд ямайца Усэйна Болта.

Неужели у него это получится. И вообще – честно ли это?

Усэйн Болт Фото: Maja Hitij/Getty Images

Enhanced Games – это Допингиада?

Enhanced Games – это, если переводить дословно, «улучшенные Игры», или, как их уже успели окрестить в России, «Игры на стероидах». Это некая пародия на Олимпиаду. Впервые турнир пройдёт в Лас-Вегасе, США, в мае 2026 года.

Организаторы соревнований преподносят турнир как переосмысление спорта через «научные достижения для расширения границ человеческих возможностей» и утверждают, что использование допинга должно поощряться и приветствоваться на соревнованиях высокого уровня.

Турниры планируют проводить ежегодно, а в их программу войдут лёгкая атлетика, плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика и единоборства.

Заявленные финансовые условия впечатляют. Общий призовой фонд в каждом виде спорта составит $ 500 тыс., из которых $ 250 тыс. получит спортсмен, занявший первое место. Есть и бонусный $ 1 млн за возможный рекорд в двух элитных дисциплинах – беге на 100 м и заплыве на 50 м вольным стилем.

О каком допинге речь?

Допингом называют запрещённые препараты и методы, способные повысить выносливость спортсмена и, соответственно, улучшить его результаты.

Дополнительные стимуляторы помогают, что называется, быть ещё выше, быстрее и сильнее, чем позволяют спортсмену его природные данные.

Каждый профессиональный спортсмен, участвующий в соревнованиях по принятым антидопинговым правилам, обязан проходить допинг-тестирование. В случае обнаружения запрещённых веществ в его организме он подлежит немедленной дисквалификации, в некоторых случаях – пожизненной.

Организаторы Enhanced Games предлагают не запрещать допинг, а улучшать результаты с его помощью. Речь в первую очередь об анаболических стероидах, однако на самом деле такой регламент открывает ящик Пандоры: участники могут проводить любые запрещённые ранее эксперименты.

И здесь важно пояснить, что одна из причин введения строгих антидопинговых правил – стремление оградить атлетов от опасных экспериментов с собственным телом в попытках достичь наилучшего спортивного результата. Enhanced Games, получается, такие непредсказуемые опыты приветствуют.

Кто главный претендент на $ 1 млн?

На официальном сайте Enhanced Games пока представлены три звёздных спортсмена, которые примут участие в турнире 2026 года. Это британский пловец серебряный призёр Игр в Париже на дистанции 100 м 30-летний Бен Прауд, американская пловчиха Меган Романо и американский легкоатлет серебряный призёр Игр в Токио и бронзовый призёр Парижа-2024 на 100-метровке Фред Керли. И если Прауд заявляет, что уже достиг всего, чего только мог, в спорте без допинга, а Романо давно не входит в сборную США, то Керли пришёл в Enhanced Games бить рекорды.

Фред Керли Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Керли – заядлый дебошир, только в 2025 году он дважды загремел за решётку. А 12 августа 2025-го Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила о временном отстранении Керли за нарушение антидопинговых правил. Фред получил три красных флажка, то есть трижды не предоставлял информацию о местонахождении для сдачи допинг-проб. Возможно, американец в это время как раз находился в тюрьме. Но его участь этот факт не облегчает.

Фред Керли, очевидно, решил навсегда оставить классический спорт с его ограничениями и с помощью допинга нащупать предел скорости человека.

«Я с нетерпением жду начала этой новой главы. Мировой рекорд всегда был конечной целью моей карьеры. Теперь у меня есть возможность посвятить всю свою энергию тому, чтобы раздвинуть свои границы и стать самым быстрым человеком, который когда-либо жил», – говорит Керли.

Сможет ли Керли обогнать Усэйна Болта?

Фред Керли собирается заработать бонусный $ 1 млн, побив рекорд великого Усэйна Болта. Ямайский легкоатлет – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и обладатель двух действующих мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 м. Именно он самый быстрый человек в мире.

16 августа 2009 года на чемпионате мира в Берлине Болт преодолел 100 м за 9,58 секунды. Личный рекорд Керли на этой же дистанции – 9,76 секунды. Это седьмой результат в истории.

Американец всерьёз настроен побить мировой рекорд Болта благодаря стимуляторам. Разумеется, ни одна официальная организация это достижение не засчитает, но при этом миру будет сложно отрицать, что Керли стал быстрейшим человеком в истории, хоть он и пользовался тем, чем не могли пользоваться другие.

И это уже вопрос из области морали. Должно ли историческое достижение быть «честным»? Или цифры на секундомере важнее всего?