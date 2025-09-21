«В Лондоне всё замечательно, кроме шахмат». Как экс-россиянин Витюгов живёт в Англии?

После 2022 года многие российские шахматисты покинули родину и сменили спортивное гражданство. Одним из них был Никита Витюгов, который теперь играет под флагом Англии. Возможно, его переход оказался не самым громким, но Никита был весьма заметной фигурой в отечественных шахматах.

Вместе со сборной России он добыл немало медалей международных турниров, написал несколько книг, посвящённых дебютной теории, выиграл чемпионат России и входил в команду Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.

«Чемпионат» встретился с Никитой на «Большой швейцарке» в Самарканде. Гроссмейстер рассказал, как изменилась его жизнь после смены гражданства, что ему нравится, а что нет в жизни в Лондоне, поделился воспоминаниями о работе с Яном Непомнящим и высказался о свежих шахматных новостях.

«Смена федерации была тяжёлым решением»

– Никита, вы в момент перехода жили в Испании, но перешли под флаг Англии. Почему так получилось?

– Мне никогда не нравилось, когда люди живут в одной стране, но представляют другую. Это немножко искусственно. Поэтому когда я для себя принял решение поменять федерацию, естественно, первым делом обратился к испанцам. Я там действительно жил, учил испанский язык и хотел дальше ассимилироваться. Довольно странно, что люди из испанской федерации никак не отреагировали на моё обращение. То есть они не то чтобы не проявили заинтересованность – они просто меня проигнорировали. Поясню для понимания ситуации: тогда я бы сразу стал первым номером страны, усилил бы сборную команду. Я учил язык, проживал в этой стране законно, грубо говоря, со мной не было бы вообще никаких проблем.

Вообще, смена федерации для меня была очень тяжёлым решением. Я совершенно этого не хотел делать. Всю жизнь для меня главные турниры были за сборную России, у меня никогда не возникало мысли перейти под другой флаг. Да, я понимал, что где-то в другой стране я мог бы получить более привлекательные условия, однако никогда всерьёз я об этом не думал.

Оттого в ситуации, когда ко мне не проявили никакого интереса, я подумал, что идти ещё на какие-то уступки – лишнее. Поэтому Испания отпала.

– Дальше пошли к англичанам?

– Не совсем так. Скорее всего, я бы больше ничего не делал, но со мной связались судьи из Английской шахматной федерации и предложили переехать в Англию. Мне всегда была интересна Англия, однако я не думал, что переезд туда возможен. Я понимал, насколько тяжело сделать любые документы, особенно в тот момент. А тут совершенно неожиданно всё стало возможно. Они мне сами говорили, что впервые у них появилась возможность представить кому-то вид на жительство. Они сделали его мне и моей семье. А ведь сложность состояла ещё в том, что в Англии шахматы спортом не считаются.

Никита Витюгов (слева) Фото: Christopher Furlong/Getty Images

– Серьёзно?

– Абсолютно. С точки зрения шахмат Англия – одна из худших стран для переезда. Всё шахматное, что там происходит, происходит вопреки. Я это никак не оцениваю, это не плохо и не хорошо, просто говорю как вижу. Тут всё идёт вопреки, просто на энтузиазме отдельных людей, которые несут это всё на себе. Они и мне помогли с оформлением документов, и мы переехали.

Тут всё оказалось проще. Английский мы все знаем лучше, чем испанский, плюс мы все насколько-то погружены в эту культуру. К тому же Англия – намного более открытая страна, чем Испания. Даже невозможно сравнить их в плане открытости для приезжих. Испания – крайне закрытая страна, Англия – крайне открытая. Мы живём там полтора года, мне всё нравится. Но к сожалению, для моих шахмат это… (улыбается).

– Не самый удачный вариант?

– Ну да, скажем так (улыбается). Моя карьера не получила никакого плюса от этого. В принципе, я понимал, что ничего такого и не будет. Это решение не было поиском какой-то выгоды, как многие люди могли бы подумать. Финансовая составляющая при выборе вообще отсутствовала.

Мне просто нравилась Англия. Я там впервые побывал в 2013 году с Петром Свидлером. Тогда я был его секундантом на турнире претендентов в Лондоне. Мне невероятно понравился город Лондон, где мы сейчас и живём с семьей. Там всё замечательно, кроме шахмат (улыбается).

– Мне кажется, он вам ещё и родной Петербург напоминает.

– Конечно! Ох, это испанское солнце… В Англии климат – это преимущество. Люди не понимают, потому что обычно едут в другом направлении – из Англии в Испанию. Для меня же преимущество, что нет этого бесконечного солнца зимой, что дождь может пойти. Низкое небо, пасмурно – это как дома.

– А есть что-то, по чему вы сейчас скучаете в России?

– По русскому языку. К тому же я всю жизнь жил прожил в Петербурге, у меня не было мыслей переехать даже в Москву, о другой стране вообще не думал. Соответственно, сейчас скучаю по массе мест в городе, по отдельным людям. Надеюсь, что в какой-то момент приеду, посещу родной город…

«Шахматист в Англии — это что-то такое странное»

– Насколько сейчас ваша жизнь в Лондоне с точки зрения бытовых, практических вещей отличается от жизни в Петербурге?

– Сильно отличается. Я никогда не понимал, насколько тяжело жить в другой стране, потому что всю свою жизнь провёл в одном городе. В другой стране всё тяжелее, даже дышать воздухом. Всё происходит на чужом языке. Хотя в Англии люди спокойно относятся к любому уровню языка. Можно общаться на уровне профессора Оксфорда, а можно – с помощью трёх слов: please, sorry, thank you. Как говорят, это три главных слова в английском языке.

– Это здорово, потому что в условной Франции с некоторым снобизмом относятся к тем, кто говорит на французском не идеально.

– Много где так, а в Англии люди более открытые. Тем не менее всё намного сложнее, всё для меня новое. Я 35 лет своей жизни жил в одних реалиях, а сейчас живу в других.

Опять-таки, все понимают, что Лондон – довольно дорогой город для жизни, в том числе для шахматиста. В России шахматист – это серьёзная профессия, это некая карьера, а в Англии – что-то такое странное. Там относятся к шахматам как к настольной игре. Со стороны кажется, что шахматная жизнь в Англии лучше, чем на самом деле есть. Тут всё держится на нескольких людях.

Как уже сказал, с точки зрения шахмат я никакой выгоды не получил. Раньше мой календарь состоял из чемпионата России, турниров за сборную, командного чемпионата России, клубного чемпионата Европы. В общем, была масса турниров были в России, а здесь… Теперь играю другие турниры.

– Вы сейчас лучший шахматист Англии по рейтингу?

– Прямо сейчас – нет. У нас несколько шахматистов одного класса. Как минимум у нас есть легендарный Майкл Адамс. А так – первый или второй в стране по рейтингу – это всё формальности. Глобально это ничего не даёт. Я бы предпочел быть…

Майкл Адамс Фото: Oli Scarff/Getty Images

– В США или другой топовой федерации?

– Нет. Разумеется, есть масса стран, не будем тыкать в них пальцем, где шахматы находятся в намного более привилегированном положении. В этих странах шахматисты, даже входящие в десятку, имеют массу возможностей. Я совершенно не критикую людей в английской федерации, потому что то, что они делают, уже невероятно. Просто условия жизни в стране таковы, и статус шахмат такой, какой он есть.

«Матч за титул для всех был тяжёлым ударом»

– Немалая часть вашей карьеры была посвящена работе с Яном Непомнящим. В частности, в помогали ему на матче с Дин Лижэнем. По какой причине Яну не удалось выиграть?

– С Дином был крайне драматический поединок. По сути, после него Дин ушёл из шахмат. Сейчас он проиграл Гукешу и, как мне видится, в шахматы уже не вернётся. Настолько матч с Яном его опустошил энергетически, что после победы он никогда не был на таком уровне. Последний раз, когда он играл на своём пике, это был злополучный тай-брейк. Тогда Дин показывал феноменальную игру в шахматы. Возможно, тогда он взял какую-то ноту, которую раньше не мог, и отдал за это абсолютно всё, что у него было.

Что касается Яна, то мне трудно комментировать. Что-то я просто не имею права говорить. Как-то я уже говорил, что в первую очередь Ян проиграл этот поединок, а не Дин выиграл. Возможностей закончить матч в свою пользу у Яна было больше, чем у Дина. И, конечно, это очень тяжело… Понятно, что для Яна это большой удар, но даже для меня, человека, входящего в его штаб и посвятившего несколько лет своей жизни работе с ним, это было большое разочарование. По сути, это повлияло и на мою карьеру.

– Ничего себе. Как?

– Я посвятил несколько лет своей жизни работе с Яном, вместо того чтобы развиваться самому. Все свои планы я выстраивал в связи с этой работой. Все свои шахматные идеи я вкладывал в эту работу. А она закончилась неудачей. Для меня это была не просто работа, куда я пришёл, получил денег и ушёл. Я правда вложил очень многое, и мне очень жаль, что так закончилось.

Но что сказать? Надо жить дальше, так бывает. Хотя для всех людей, так или иначе вовлечённых в этот матч, он оказался тяжёлым ударом. И, как ни странно, даже для победителя. Титул достался ему не той ценой, которую он готов был заплатить. Трудно сказать даже, что в итоге лучше. Ян проиграл матч, однако он продолжает своё движение, продолжает бороться. В следующем турнире претендентов, который проходил в Торонто, он был близок к тому, чтобы выйти на матч, а Дин… Я не знаю, что происходит у него внутри.

– Как строилась ваша работа с Яном? Вы были его тренером или спарринг-партнёром?

– Работа строилась в самом разном формате. Я помогал ему на нескольких турнирах, и каждый раз моя роль немножко менялась. Начинал я скорее как дебютный консультант, потом где-то эта роль перетекала в психологическую помощь и поддержку, в какие-то общие советы. Я был непосредственно на матче в Астане вместе с Яном и всячески старался поддерживать его моральный дух.

– То есть была и дружеская помощь какая-то?

– Есть хорошее выражение Михаила Таля: «У картишек нет братишек». Так что тут не было дружеской помощи, а если и была, то, возможно, она помешала. В профессиональной работе дружба мешает. Где-то нужно проявить жёсткость, в какие-то моменты нельзя жалеть человека, а хорошие человеческие отношения просто не дают делать необходимое.

Но я могу сказать, что сейчас мы с Яном в хороших отношениях, дружеских. Я надеюсь, что его шахматный путь на этом поединке не закончился.

«Компьютер убил шахматы в прежнем виде»

– Давайте немного поговорим об актуальных темах. Что думаете о ситуации с Накамурой, набивающим рейтинг на локальных турнирах в США?

– Слушайте, это никак меня не касается, поэтому критиковать человека за то, что он поступает по правилам и так, как ему выгодно, странно.

– ФИДЕ изменила дресс-код и разрешила приходить на турниры в джинсах. Как вы к этому относитесь?

– Эта тема высосана из пальца, если честно.

– По сути, она стала интересной после скандала с Магнусом Карлсеном.

– Возможно, в силу потери титула для Карлсена более важными стали другие вещи: не шахматы, а джинсы или что-то ещё. Возможно, много свободного времени появилось. Я правда не понимаю, почему эта тема вызывает такой ажиотаж. По-моему, не обременительно надеть костюм. В футбол люди играют не в плавательном костюме, как и наоборот. В каждом виде спорта есть своя экипировка, свой дресс-код, однако никто не возмущается.

То, что в шахматах все равны, но некоторые равнее – тоже не новость. 100 человек могли возмущаться дресс-кодом, но стоило Магнусу один раз хлопнуть дверью, так всё поменяли. Это тоже абсолютно обычная ситуация.

Магнус Карлсен Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

– Недавно ФИДЕ ещё ввела новый формат шахмат – «быструю классику». Есть ли у него перспективы?

– Думаю, есть. Это нормально и довольно логично. Раньше я на всё это – шахматы Фишера, блиц, рапид – смотрел более критично. Сейчас я понимаю, что это именно то, куда идут шахматы. Это нормально и правильно. Для молодых и амбициозных шахматистов это будущее. Это то самое, чем они будут заниматься в ближайшие годы. Думаю, уже без меня (улыбается).

– Вы сами как относитесь к таким форматам?

– Мне самому это уже не так интересно, как раньше, в силу того, что я чувствую, мои лучшие профессиональные годы уже позади. Сейчас у меня больше интереса и мотивации к тренерской работе. Я нахожусь в начале этого пути. Всё-таки работа с Яном тут особняком стоит.

Например, «Большая швейцарка» – это раньше был мой любимый турнир в календаре. А сейчас я вижу, насколько изменились шахматы, насколько тяжёлым и долгим он стал для меня. Долгие партии не всегда получаются высокого качества, хотя может создаваться впечатление, что длительный контроль повышает качество игры. Я в своей игре такого не замечаю, может, уже я так слабо играю, что никакое время не поможет. Не знаю.

– Можно ли сказать, что шахматы сейчас омолодились? У нас всё больше талантливых детей и подростков, а чемпиону мира — всего 19!

– Безусловно, это так. По большому счёту компьютер просто убил шахматы в прежнем виде. Он сделал информацию открытой для всех. Гроссмейстеры прошлого накапливали знания по крупицам. Бобби Фишер специально учил русский язык, чтобы читать шахматные книги. Сейчас же ничего не надо учить, книги есть на тысячи языках. К тому же существуют шахматные программы. Поэтому то, что раньше люди накапливали десятилетиями, теперь любой желающий может выучить за неделю. Это просто другой мир!

Шахматы — это настольная игра. И поэтому здесь компьютер сыграл самую драматичную роль. Он повлиял на все сферы жизни, а шахматы — просто убил в прежнем виде. Для этого нет более подходящего слова.

Сейчас шахматы существуют в другом формате. Это не что-то научное, где есть поиск. Это просто некий спорт, и никакого творческого элемента тут уже нет. Точнее, он сведён к минимуму, хотя раньше был огромным. Думаю, что роль шахмат условно 50 лет назад была выше, чем она должна была быть. Сейчас же она приближается к тем значениям, на которых и должна быть. Это настольная игра. Да, возможно, самая интересная из всех, но не больше.

Тот же футбол смотрят миллионы, потому что он доступен всем. Шахматы же – довольно сложная игра, чтобы смотреть их со стороны, требуется очень большая подготовка. Иначе сложно оценить все замыслы гроссмейстеров, работу их мысли, все хитрости. Обычному зрителю тяжело этим наслаждаться. Зато профессионалы могут. Вот и получается вещь «для своих».

– В то же время всё чаще стали проводить турниры, где шахматы выступают как киберспортивная дисциплина. Как вы смотрите на такой вариант развития игры?

– На мой взгляд, такой сценарий невозможен. Просто потому, что шахматы будут абсолютно безнадёжно проигрывать любой стрелялке или чему-то другому в силу своей сложности. Если их рассматривать как какую-то странненькую и необычную игру на фоне других, может, их и включат в какой-то турнир с большим призовым фондом.

Я не играю в компьютерные игры, однако понимаю, что любой футбольный менеджер, Counter-Strike, «Дота» охватывают миллиарды людей в мире, а шахматы – несколько миллионов – в лучшем случае.

Если шахматы пойдут в сферу развлечений, то они всегда будут проигрывать, ведь есть миллион более доступных и простых вещей. На мой взгляд, для шахмат более выгодно другое направление. Им нужно встать в одну сферу с условным театром и оперой. Они должны стать чем-то, в чём люди не ищут выгоды. Например, оперу часто никто не понимает, хотя там поют на разных языках. Тем не менее она существует, люди ходят на неё и платят за это деньги. Вот и шахматам нужно правильно использовать свою элитарность, но не в плохом смысле этого слова. Нужно по-прежнему пытаться быть доступными, нести всё в массы, однако при этом опираться на свою историю. В сфере развлечений шахматы всегда будут проигрывать, а рядом с оперой, театром, классической музыкой у них будет хорошее положение.