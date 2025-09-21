Скидки
Ботсвана обыграла США в скандальной эстафете 4х400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио, подробности

Американцы проиграли скандальную эстафету на ЧМ-2025. Даже судьи не помогли
Андрей Шитихин
Ботсвана обыграла США в скандальной эстафете
Аудио-версия:
Комментарии
Сборная США вообще не должна была бежать в финале.

В последний день чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио произошло то, чего не случалось уже очень давно – мужская сборная США проиграла эстафету 4х400 м. Американская команда вообще не должна была бежать в финале, поскольку в предварительном забеге были только шестыми, но судьи пошли им навстречу. Однако в финале золото у них отняли так, что никакие протесты уже не помогли бы.

Так что же случилось в предварительном забеге? Сборная США финишировала только шестой, опередив лишь команды Франции и Замбии. Но после окончания забега американцы подали протест. Суть проста – якобы во время передачи эстафеты замбийский легкоатлет помешал американскому, и это сказалось на результате.

Этот протест, как ни странно, был удовлетворён.

И такое в отношении сборной США происходит не первый раз:
Скандальная победа США в женской эстафете на Олимпиаде. Судьи просто помогли Америке в Рио
Скандальная победа США в женской эстафете на Олимпиаде. Судьи просто помогли Америке в Рио

Но чтобы не палиться так с протаскиванием американцев в финал, судьи устроили дуэльную перебежку с Кенией – их спортсмен тоже был рядом во время замеса Замбии и США. Конечно, без лишней толчеи и риска выронить палочку американцы с кенийцами разобрались и пробились в финал девятой командой.

Конечно, это очень странно. В сравнении с тем, что творил олимпийский чемпион Коул Хокер в полуфинале бега на 1500 м, замбийский атлет вообще не сделал ничего криминального. Наверняка будь на месте США любая другая сборная, даже в случае протеста он был бы отклонён.

В общем, многократные чемпионы всего и вся бежали в финале. Они усилили состав, поставив на последний этап чемпиона Токио в беге на круг, но с барьерами, Рая Бенджамина. И даже с таким зубром в составе сборная США не была фаворитом. В Токио в мужском беге на круг рулили представители Ботсваны.

Сборная Ботсваны

Сборная Ботсваны

Фото: Getty Images

В личных разборках они взяли две медали: золото у Бусанга Кебиначипи, бронзу выиграл Баяпо Ндори. А Ли Эппи был в том финале третьим представителем небольшого африканского государства! Все трое плюс олимпийский чемпион Париже в беге на 200 м Летсиле Тебого бежали в финале эстафеты.

Забег, проходивший в мощный дождь, получился драматичным. Сборные США и Ботсваны немного оторвались от остальных, однако американцы практически всё время лидировали. Попытка Ндори на третьем этапе сразу перехватить лидерство привела к тому, что Ботсвана даже чуть отстала. На финише всё было в ногах Бенджамина и Кебиначипи, двух чемпионов мира. Казалось, что в тяжёлую погоду преимущество оказалось у мощного американца, который и вырвался вперёд, но маленький африканец каким-то невероятным ускорением на последних 50 метрах вырвал победу, совершив невозможное!

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Ботсвана
2:57.76
2
США
2:57.83
3
ЮАР
2:57.83

«Я знал, что нужно бежать изо всех сил, но при этом сохранить энергию на последние 100 метров. Рад, что мне удалось пересечь черту первым. Мы это сделали», — сказал после финиша герой из Ботсваны.

Американцев же на последнем метре накрыла команда ЮАР. Судьи долго пересматривали фотофиниш, но в итоговом протоколе сборная США всё-таки вторая с преимуществом в 0,002 секунды.

«Я хотел помочь ребятам выиграть золото, а потому немного разочарован, что не смог этого сделать – они как раз выполнили свою задачу на все 100. Но мы ведь вообще не должны были бежать в финале, так что серебряная награда – тоже неплохо», — отметил Бенджамин.

Комментарии
