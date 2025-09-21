Американцы проиграли скандальную эстафету на ЧМ-2025. Даже судьи не помогли

В последний день чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио произошло то, чего не случалось уже очень давно – мужская сборная США проиграла эстафету 4х400 м. Американская команда вообще не должна была бежать в финале, поскольку в предварительном забеге были только шестыми, но судьи пошли им навстречу. Однако в финале золото у них отняли так, что никакие протесты уже не помогли бы.

Так что же случилось в предварительном забеге? Сборная США финишировала только шестой, опередив лишь команды Франции и Замбии. Но после окончания забега американцы подали протест. Суть проста – якобы во время передачи эстафеты замбийский легкоатлет помешал американскому, и это сказалось на результате.

Этот протест, как ни странно, был удовлетворён.

Но чтобы не палиться так с протаскиванием американцев в финал, судьи устроили дуэльную перебежку с Кенией – их спортсмен тоже был рядом во время замеса Замбии и США. Конечно, без лишней толчеи и риска выронить палочку американцы с кенийцами разобрались и пробились в финал девятой командой.

Конечно, это очень странно. В сравнении с тем, что творил олимпийский чемпион Коул Хокер в полуфинале бега на 1500 м, замбийский атлет вообще не сделал ничего криминального. Наверняка будь на месте США любая другая сборная, даже в случае протеста он был бы отклонён.

В общем, многократные чемпионы всего и вся бежали в финале. Они усилили состав, поставив на последний этап чемпиона Токио в беге на круг, но с барьерами, Рая Бенджамина. И даже с таким зубром в составе сборная США не была фаворитом. В Токио в мужском беге на круг рулили представители Ботсваны.

Сборная Ботсваны Фото: Getty Images

В личных разборках они взяли две медали: золото у Бусанга Кебиначипи, бронзу выиграл Баяпо Ндори. А Ли Эппи был в том финале третьим представителем небольшого африканского государства! Все трое плюс олимпийский чемпион Париже в беге на 200 м Летсиле Тебого бежали в финале эстафеты.

Забег, проходивший в мощный дождь, получился драматичным. Сборные США и Ботсваны немного оторвались от остальных, однако американцы практически всё время лидировали. Попытка Ндори на третьем этапе сразу перехватить лидерство привела к тому, что Ботсвана даже чуть отстала. На финише всё было в ногах Бенджамина и Кебиначипи, двух чемпионов мира. Казалось, что в тяжёлую погоду преимущество оказалось у мощного американца, который и вырвался вперёд, но маленький африканец каким-то невероятным ускорением на последних 50 метрах вырвал победу, совершив невозможное!

«Я знал, что нужно бежать изо всех сил, но при этом сохранить энергию на последние 100 метров. Рад, что мне удалось пересечь черту первым. Мы это сделали», — сказал после финиша герой из Ботсваны.

Американцев же на последнем метре накрыла команда ЮАР. Судьи долго пересматривали фотофиниш, но в итоговом протоколе сборная США всё-таки вторая с преимуществом в 0,002 секунды.

«Я хотел помочь ребятам выиграть золото, а потому немного разочарован, что не смог этого сделать – они как раз выполнили свою задачу на все 100. Но мы ведь вообще не должны были бежать в финале, так что серебряная награда – тоже неплохо», — отметил Бенджамин.