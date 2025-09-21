Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Украинка Ярослава Магучих проиграла финал в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике — 2025, золото у Олислагерс из Австралии

Украинка Магучих проиграла в финале чемпионата мира. И вообще чуть без медали не осталась!
Андрей Шитихин
Ярослава Магучих
Аудио-версия:
Комментарии
Рекордсменка мира не добралась даже до двух метров. А золото впервые в карьере добыла австралийка Никола Олислагерс.

Женский прыжок в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио завершился так, как и должен был. Лидер мирового сезона австралийка Никола Олислагерс впервые в карьере стала чемпионкой мира, а олимпийская чемпионка Ярослава Магучих с трудом зацепила бронзу, поделив её со спортсменкой из Сербии.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:05 МСК
Окончено
1
Никола Олислагерс
Австралия
2.00
2
Мария Жодзик
Польша
2.00
3
Ангелина Топич
Сербия
1.97
3
Ярослава Магучих
Украина
1.97

Естественно, как и на предыдущих стартах сезона, в секторе ожидалась дуэль Олислагерс и Магучих. По сезону австралийка выглядела сильнее и до ЧМ-2025 возглавляла мировой рейтинг. В её активе был прыжок на 2,04 м, украинка прыгала на 2,02.

Но казалось, что к главному старту рекордсменка мира наберёт форму и покажет если не то, что было в прошлом сезоне, когда она побила рекорд Стефки Костадиновой и выиграла Олимпиаду в Париже, то хотя бы что-то лучшее, чем было в сезоне. Этого не случилось.

Никола Олислагерс

Никола Олислагерс

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Просто Олислагерс была сильнее. Никола оказалась единственной, кто даже в залитом секторе был близок к тому, чтобы взять 2,02. До этого она все высоты брала с первой попытки. Магучих после удачных попыток на 1,93 и 1,97 сбила планку в первой попытке на высоте 2 м и решила перенести оставшиеся попытки на 2,02. Однако в её прыжках и близко не было даже намёка на успех.

Конечно, подвела и погода – дождь в Токио превратил мат для приземления в бассейн, а сектор залил водой. Участниц дважды уводили под трибуны и вновь приводили. В такой ситуации зарешать, когда планка выше 2 м, практически невозможно. Но все были в равных условиях.

Мария Жодик

Мария Жодик

Фото: Pawel Kopczynski/Getty Images

Тем более даже в такой ситуации преодолеть 2 м смогла бывшая белоруска Мария Жодик, которая установила свой личный рекорд. Успешной стала третья попытка, которая принесла ей серебро. Она обыграла даже Магучих. Ярослава с прыжком на 1,97 поделила бронзу с сербкой Ангелиной Топич. На ЧМ-2023 украинка была первой, а Олислагерс – третьей. Теперь они поменялись местами.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android