Украинка Магучих проиграла в финале чемпионата мира. И вообще чуть без медали не осталась!

Женский прыжок в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио завершился так, как и должен был. Лидер мирового сезона австралийка Никола Олислагерс впервые в карьере стала чемпионкой мира, а олимпийская чемпионка Ярослава Магучих с трудом зацепила бронзу, поделив её со спортсменкой из Сербии.

Естественно, как и на предыдущих стартах сезона, в секторе ожидалась дуэль Олислагерс и Магучих. По сезону австралийка выглядела сильнее и до ЧМ-2025 возглавляла мировой рейтинг. В её активе был прыжок на 2,04 м, украинка прыгала на 2,02.

Но казалось, что к главному старту рекордсменка мира наберёт форму и покажет если не то, что было в прошлом сезоне, когда она побила рекорд Стефки Костадиновой и выиграла Олимпиаду в Париже, то хотя бы что-то лучшее, чем было в сезоне. Этого не случилось.

Никола Олислагерс Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Просто Олислагерс была сильнее. Никола оказалась единственной, кто даже в залитом секторе был близок к тому, чтобы взять 2,02. До этого она все высоты брала с первой попытки. Магучих после удачных попыток на 1,93 и 1,97 сбила планку в первой попытке на высоте 2 м и решила перенести оставшиеся попытки на 2,02. Однако в её прыжках и близко не было даже намёка на успех.

Конечно, подвела и погода – дождь в Токио превратил мат для приземления в бассейн, а сектор залил водой. Участниц дважды уводили под трибуны и вновь приводили. В такой ситуации зарешать, когда планка выше 2 м, практически невозможно. Но все были в равных условиях.

Мария Жодик Фото: Pawel Kopczynski/Getty Images

Тем более даже в такой ситуации преодолеть 2 м смогла бывшая белоруска Мария Жодик, которая установила свой личный рекорд. Успешной стала третья попытка, которая принесла ей серебро. Она обыграла даже Магучих. Ярослава с прыжком на 1,97 поделила бронзу с сербкой Ангелиной Топич. На ЧМ-2023 украинка была первой, а Олислагерс – третьей. Теперь они поменялись местами.