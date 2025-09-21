На главном турнире сезона было всё: разочарование, удивление и радость. Вот только побед наши спортсмены недосчитались.

«Выпрашивать и жаловаться — это не для нас». Итоги ЧМ-2025 для российских борцов

Свет погас, трибуны опустели. В воскресенье, 21 сентября, на арене в Загребе (Хорватия) прошли последние схватки в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе – 2025. Россия выступила на турнире почти в полном составе (хоть и не без политически мотивированных потерь) и взяла 11 наград – четыре серебра и шесть бронзовых наград.

Но можно ли этот результат считать успешным?

Девушки — на высоте!

Больше всего медалей оказалось в активе женской сборной. Наши спортсменки отличились на хорватском ковре пять раз. Кто бы мог подумать, что вольники с классиками в этот раз останутся позади?

В шаге от победы оказались Екатерина Вербина (до 55 кг) и Алина Касабиева (до 65 кг). Бронзовые медали добыли Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Амина Танделова (до 62 кг).

Екатерина Вербина Фото: Kadir Caliskan/Getty Images

Это лучшее выступление россиянок на чемпионатах мира за последние шесть лет. Стоит вспомнить, что в Белграде (Сербия) в 2023 году у женской сборной не было вообще ни одной медали, а в Осло-2021 отечественная команда могла похвастаться всего двумя бронзами. Так что прогресс налицо.

Вольники не реализовали потенциал

Открывали программу ЧМ-2025 представители вольной борьбы. И там россияне выступили значительно хуже своих возможностей. Команда смогла выиграть только золото, серебро и бронзу. Это худший результат по общему числу наград за последние 22 года. Именно вольники могли принести большую часть наград – от них болельщики ждали большего.

До золота добрался только Заур Угуев. В весе до 61 кг олимпийский чемпион одолел соперника из Ирана Ахмада Мохаммада со счётом 11:2.

Заур Угуев Фото: Igor Kralj/Pixsell/Getty Images

Из-под рук россиянина победа ушла в весе до 92 кг: Аманула Гаджимагомедов лидировал в начале встречи с американцем Трентом Хидли (10:2), но быстро устал и отдал схватку со счётом 13:10. Безусловно, сборная и болельщики рассчитывали и на Заурбека Сидакова (весовая категория до 74 кг). Он в полуфинале проиграл Чермену Валиеву (Албания). А потом был вынужден бороться в малом финале с представителем США Давидом Карром. К счастью, неожиданностей не было, и россиянин забрал бронзовую медаль.

Воспитанники отечественной школы борьбы на чемпионате мира вышли только в два финала из 10. Это ещё один грустный итог. Без Абдулрашида Садулаева в обойме, но с опытными Ахмедом Усмановым и Магомедом Курбановым лучших результатов добиться не получилось.

Да, для некоторых наших борцов этот турнир был дебютным. Однако в стане сборной понимают, что итоги – не совсем радостные. Несмотря на это, главный тренер Денис Царгуш о выборе состава на ЧМ не жалеет. Он рассказал о причинах слабого выступления сборной России.

«Я бы привёз такой же состав, даже зная результат. В большом спорте не бывает мелочей, на сегодняшний день все отборолись на то, на что были готовы. Да, кому-то чуть не повезло, где-то немного помешали судьи, много разных моментов было – визы, выезды, перелёты. Сами посудите – Заур Угуев и Аманула Гаджимагомедов заранее, раньше других, получили визы и спокойно готовились, им не пришлось менять билеты – вот они и лучше других отборолись. Мандража не было, мы рвались в бой, и я доволен многими ребятами. Возможно, нам не хватило старта, но, к сожалению, не было возможности выехать ни на один турнир из-за проблем с оформлением виз», — приводит слова Царгуша пресс-служба ФСБР.

Денис Царгуш Фото: РИА Новости

Что делать дальше? Ответ на этот вопрос Царгуш тоже знает.

«Нам нужно вернуть атакующую борьбу. Вне зависимости от счёта. Как только придерживаешь счёт — приходят проблемы. Над этим и будем работать. Придерживать, выпрашивать, жаловаться – это не наша борьба, мы должны пахать шесть минут», – добавил он.

Классики прервали медальную паузу

В каком-то смысле успешным можно назвать выступление россиян в греко-римской борьбе. Там усилиями Артура Саргсяна случился первый финал с участием представителя России за последние четыре года. В ретроспективе такой перерыв без золотых схваток выглядит долгим. Всё-таки приучили болельщиков к регулярным успехам Роман Власов и Муса Евлоев!

Команда Гоги Когуашвили обрадовала и другими наградами. На позитиве уезжает из Хорватии Даниял Агаев. 22-летний классик в олимпийском весе до 67 кг отстоял третье место во встрече с Себастьяном Надом из Сербии.

Артур Саргсян Фото: Kadir Caliskan/Getty Images

Последнюю и бронзовую медаль в копилку сборной принёс Милад Алирзаев, который поборол казахстанца Ислама Евлоева в весе до 87 кг. В среднем весе у России не было медалей целых 15 лет. Череда наград была прервана.

Увы, одним из неудачников соревнований в Хорватии стал тяжеловес Сергей Семёнов. Призёр Олимпиады завершил выступление ещё в 1/8 финала.

На каком Россия месте в медальном зачёте?

В медальном зачёте ЧМ россияне заняли пятое место, а по общему числу наград замкнули топ-3. Сильнейшей командой стала Япония (7 – 3 – 3).

Кстати, именно представители Страны восходящего солнца являются лидерами по числу побед на последних трёх ЧМ. В активе японцев 18 золотых медалей. Россияне чемпионами мира становились всего семь раз. К слову, у Ирана за это время было 15 побед, а у США – 13.

Для того чтобы наверстать упущенное и догнать тройку сильнейших, нужно начать работу уже сейчас. До следующей контрольной точки – ЧМ-2026 в Бахрейне – осталось меньше года! А там и Олимпиада не за горами.