Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?

Несколько дней назад в Самарканде, Узбекистан, завершился один из главных турниров сезона – «Большая швейцарка». Лучшие игроки мира (за редким исключением) поделили между собой солидные призовые и очередные путёвки на Турнир претендентов – 2026. Окончание таких соревнований – отличный повод подвести промежуточные итоги и ответить на накопившиеся за последние недели острые вопросы поклонников шахмат.

А кому эти вопросы должны быть адресованы? Естественно, президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу. Корреспондент «Чемпионата» поговорил с ним не только об итогах турнира в Самарканде, но и о новом дресс-коде, хитрой тактике Хикару Накамуры и возвращении российских сборных.

Что ответил глава международной федерации? Читайте!

«Молодёжь в этот раз сильно поддавила»

– Аркадий Владимирович, как вам развязка «Большой швейцарки»?

– То, что всё решится в последний день, было понятно и до начала, как и в предыдущие годы. Помню, как в прошлый раз Андрей Есипенко проиграл в последнем туре Анишу Гири и не смог выйти на турнир претендентов. Здесь получилось больше кандидатов на проходные места, чем в прошлом году. Поэтому всем было интересно, кто же именно возьмёт путёвку. Кого-то из тех, кто боролся за места на турнире претендентов, можно было предсказать: того же Алирезу Фируджу, Аниша Гири, Винсента Каймера, который уже давно подбирается к вершинам. Но молодёжь в этот раз очень сильно поддавила, да и Маттиас Блюбаум стал неожиданным конкурентом для всех.

– А у женщин?

– Катя Лагно была фаворитом с самого начала. Она выдержала весь турнир, квалифицировалась, однако за вторую путёвку была жёсткая борьба. Что-то решилось ещё в 10-м туре, но всё равно конкуренция была очень плотной. Правда, здесь неожиданностей меньше. То, что сёстры Музычук, Вайшали, Бибисара будут конкурировать, стало понятно сразу. «Большая швейцарка» – это, пожалуй, самый напряжённый, самый тяжёлый для игроков турнир в нашем календаре. Однако он и крайне интересный.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

– Удивила ли вас отличная игра молодых ребят?

– Я рад, что угадал с некоторыми уайлд-кард на турнир, в том числе Энди Вудворду. Он очень хорошо выступил и попал в топ-8, это здорово. Очень удивил Мишра, отлично играл Нихал Сарин, он уже чуть-чуть постарше, но тем не менее. Я рад, что здесь Ваня Землянский неплохо выглядел. Понятно, ему тяжело пока, однако он вполне достойно выступил. Володар Мурзин проявил себя чуть хуже, чем ожидалось, он пока ищет себя в стандартном контроле. В рапиде стал чемпионом мира, а в стандартном контроле ему пока немного тяжеловато. Думаю, с опытом это придёт. Очень приятно, что молодёжь начинает всерьёз конкурировать с опытными.

– Можно ли сказать, что шахматы в целом омолодились?

– Конечно, можно. Это отчасти связано с развитием компьютерных технологий. Подготовка игроков идёт с использованием сильных шахматных программ. Это изменило весь процесс и подход шахматистов. Многие не боятся и даже при высокой интенсивности рискуют. Естественно, из-за этого допускается немало ошибок. С другой стороны, больше неожиданных результатов. На «Большой швейцарке» «ничейной смерти» точно не было. Несмотря на самый длинный контроль, результативность в течение всего турнира хорошая.

Другое дело, что мы о контроле времени всё равно думаем. Тренд сейчас скорее на то, чтобы его сокращать. Я сильно сомневаюсь, что в следующем издании Grand Swiss будет такой же длинный контроль, как сейчас.

– В эту же тенденцию укладывается решение ФИДЕ проводить турниры по «быстрой классике»?

– «Быстрая классика» – это сокращение контроля в пределе, что называется. Это максимум, на который мы можем пойти. Хотя подчеркну: пока мы одобрили только пилотный эксперимент, чтобы всесторонне обсудить его итоги. Но если говорим об обычной классике, у нас есть более короткие контроли, прежде всего на Кубке мира. И многие шахматисты, хотя и не все, считают, что контроль с Кубка мира должен быть принят на всех основных турнирах. Будем ещё обсуждать, однако явно всё идёт в эту сторону.

– Как вы считаете, более короткие форматы контроля времени в шахматах в какой-то момент вытеснят классические?

– Мне кажется, что форматы, которые ближе к рапиду, всё-таки ещё долго не будут вытеснять классические. «Классика» пока ещё останется, но будет короче, чем была и чем есть сейчас. Долгосрочная тенденция, конечно, такая. Тем не менее есть достаточно много людей в мире, которые любят шахматы как раз за то, что в них можно посидеть и подумать, а не только принимать быстрые решения и азартно соревноваться (улыбается).

«У мужчин надо убрать отбор через рейтинги»

– На Grand Swiss был опробован новый вид дресс-кода, в котором разрешены джинсы. Повлиял ли на решение ФИДЕ Магнус Карлсен?

– Магнус здесь ни при чём. Можно сказать, что с точки зрения публичности та история была импульсом, однако в целом мы это всегда обсуждали. Здесь должны ориентироваться сразу на несколько факторов. Это не только мнение игроков, это ещё и мнение партнёров, спонсоров, медиа. Мы точно за разумные решения. Мы, кстати, здесь увидели, что игроки, несмотря на значительное смягчение официальных требований, в целом продолжили одеваться, может, даже чуть более консервативно, чем это разрешено по дресс-коду. Это хорошо, значит, все понимают, что на экране нужно выглядеть соответствующе. Понятно, что эксцессы могут быть. Какие-то единичные случаи, которые вызывают сомнения, могут быть. Но это именно единичные случаи, а подавляющее большинство игроков выглядит очень хорошо.

– Что думаете о ситуации с Хикару Накамурой, который ведёт гонку за попадание на турнир претендентов через слабые турниры?

– Правила всегда несовершенны. Мы недооценили какие-то существующие лазейки. Такое случалось и в предыдущие годы. Были разные способы, но тем не менее такие ситуации возникали. Для нас это урок, правила будут меняться.

В целом мы считаем, что главный способ отбора должен быть именно соревновательный. Возможно, рейтинг уже не должен быть одним из вариантов непосредственного отбора на турнир претендентов. Всё-таки нужно играть в турнирах и отбираться через них. Или же квалифицироваться по сумме турниров, которые играются, например, в рамках FIDE Circuit или какого-то другого способа подсчёта суммарного количества очков.

Хикару внимательно прочитал правила, увидел, что есть такая возможность, и использовал её. Для себя лично я учитываю его семейную ситуацию, о которой он говорил. У него в семье ожидается пополнение, и он уделяет этому особое внимание. Есть, конечно, контраргумент, что он профессионал и должен вести себя по-другому, однако для меня это достаточно важное обстоятельство, и я точно не хочу скатываться к каким-то наказаниям и избыточным ограничениям.

Надеюсь, в последующих турнирах соперники у него будут всё-таки посильнее. Конечно, я предпочёл бы, чтобы Хикара играл на Grand Swiss, но понимаю, что ему сейчас не очень хочется отлучаться надолго от семьи.

– Получается, в ближайшее время ФИДЕ планирует внести изменения в правила отбора на турнир претендентов?

– Изменения точно будут, но это не приведёт к ограничениям именно для Хикару в сложившейся ситуации. Он как второй номер в рейтинге заслужил отобраться на турнир претендентов, поэтому ставить какие-то искусственные барьеры тоже не очень правильно. Другое дело, что я надеюсь, что в следующий раз таких лазеек не будет и не будет таких поводов для обвинения шахматистов в не самом корректном поведении.

Хикару Накамура Фото: FIDE

– У женщин всё прозрачно. Там таких ситуаций не возникает.

– Да, поскольку мы убрали все варианты с отбором через рейтинги. Надо было, наверное, и у мужчин это сделать. Мы посчитали, что какие-то традиции надо сохранять, но, видимо, неправильно.

– В 2025 году ФИДЕ одобрила ряд прорывных решений по отношению к российским спортсменам. К турнирам допустили ветеранскую и юношескую команды, женскую сборную. Планируется ли какое-то обсуждение по вопросу допуска мужской сборной России, а также по поводу возвращения россиянам флага и гимна на ближайших конгрессах?

– Вы правы, прошедшая Генеральная Ассамблея показала, что для большинства членов ФИДЕ конструктивная работа с МОК является принципиальным моментом, и именно она позволила утвердить все упомянутые вами решения, которые не вызвали замечаний МОК. Общая тенденция за истекший год может быть названа позитивной. Я не сомневаюсь, что оба озвученных вами вопроса будут в повестке Генеральной Ассамблеи ФИДЕ в декабре. С учётом опыта других международных федераций можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году при выполнении текущих критериев МОК. Более глобальные решения будут зависеть от общемировой ситуации и опять-таки от действующих рекомендаций МОК.