ЦСКА и «Зенит» — фавориты, а Чехов — середняк? Что творится в российском мужском гандболе

Регулярный сезон мужского чемпионата России по гандболу набирает обороты. Сыграно уже четыре тура, в которых пока главное событие – поражение «Чеховских медведей» в Перми. Многие команды этой осенью серьёзно обновились и всё ещё пытаются найти свою игру.

Сезон длинный, тем более главное ведь не регулярка, а плей-офф. Хватит ли запала у лидеров чемпионата и кого им стоит опасаться?

ЦСКА. Команда без слабых мест

Обладатели Кубка и Суперкубка России прошлого сезона прекрасно провели летние сборы, выиграв в Минске Кубок Белгазпромбанка. Уверенно одолели «Зенит» в матче за Суперкубок, в чемпионате идут без поражений, хотя в выездной встрече в Снежинске вновь испытали некоторые проблемы. Серьёзно омолодили состав и повысили уверенность в своих силах.

Регулярный сезон – это про стабильность игры, а у москвичей с этим проблем точно не будет. Дойти до плей-офф без нокдаунов у них шансов больше, чем у прямых конкурентов, об этом нам напрямую говорят глубина состава и мастерство игроков. Ещё один важный фактор — ЦСКА не сыграет в SEHA-лиге, а значит, может спокойно готовиться к ключевым матчам внутри страны. У команды есть все шансы подойти к встречам на вылет в полной готовности.

«Зенит». Слово чемпиона

Подопечные Дмитрия Торгованова начали сезон в статусе действующих чемпионов страны. Даст ли им это дополнительную психологическую устойчивость? Определённо – да. Изменения в составе точечные, никакой глобальной перестройки. В прошлом сезоне «Зенит» позволял себе допускать осечки в матчах с непрямыми конкурентами за лидерство. Поэтому вряд ли стоит ждать от петербуржцев безупречной игры в первой части сезона, особенно с учётом загруженного из-за SEHA-лиги календаря. Будут ли чемпионы России биться за первое место в регулярке? Вряд ли. Для «Зенита» главное – к решающим битвам избежать травм лидеров и сохранить всех в строю.

«Чеховские медведи». Победы позади?

«Мишки» сейчас переживают период перестройки. Молодое поколение ещё подрастает, да и конкуренция за то, чтобы пробиться в основу, среди игроков дубля просто лютая. Многие молодые игроки вынуждены искать практику на высшем уровне в других клубах, в том же «Каустике», например. А более опытных может и не хватить на весь сезон, ведь с годами играть тяжелее. В минувшем сезоне крах случился именно на стадии плей-офф – битва с ЦСКА была проиграна, и про подвиги в регулярке никто не вспомнил.

Опытнейший Владимир Максимов прекрасно всё видит, но всё равно идёт по пути привлечения собственных воспитанников. Да и возможности у «Чеховских медведей» уже не те, что раньше, когда в российском мужском гандболе был только один клуб-гегемон. Теперь конкуренция обострилась. Досадно и то, что подмосковная команда несёт ощутимые потери каждый сезон. Неужели команда легендарного тренера станет обычным середняком?

«Чеховские медведи» Фото: ПГК «Чеховский медведи»

«МССУОР №2 — Академия». Дерзость новичков

Новичок высшего дивизиона готов удивлять топов. Быстрая, дерзкая, молодая команда не будет подстраиваться под оппонентов и попытается навязать свою игру. Конечно, уход Ивана Ерканова в ЦСКА — серьёзный удар для «академиков», ведь он был лидером команды, да и сейчас в составе армейцев не тушуется. Вряд ли от новичка Суперлиги стоит ждать борьбы за медали, однако покусать фаворитов этот дерзкий коллектив точно может. Последим!

СКИФ. Возмутители спокойствия

Кажется, дела в Краснодаре налаживаются – зарплату стали платить регулярно, основные игроки не смотрят, куда бы уйти от безысходности, а многие уже начинают мечтать о переходе в один из старейших клубов нашего гандбола. Степан Сидорчук собрал очень неплохой состав во главе со звёздным иранцем Иманом Джамали. Он должен стать в «СКИФе» настоящим вожаком, который поведёт всех за собой. Если получится, команда способна расправляться не только с прямыми конкурентами, но и не даст спуску фаворитам.

«СКИФ» Фото: ПГК ЦСКА

«Виктор». Большая перестройка

В межсезонье Ставрополь покинули половина игроков основного состава. Естественно, это не могло не сказаться, ведь строительство коллектива – дело кропотливое. Пока «Виктор» чередует победы с поражениями, но уже видна рука нового главного тренера – Владислава Калараша, который прекрасно работал в Воронеже. А у ставропольского клуба ресурсов всё-таки побольше. В регулярке от команды не стоит ждать места в первой тройке, однако к плей-офф это будет такой соперник, с которым никто не захочет встречаться.