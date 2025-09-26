Мировой скандал вокруг 12-летнего шахматиста. Зачем гроссмейстеры поддаются мальчишке?

Борьба за рекорды в любом виде спорта носит острейший характер. Всего одно мгновение, миллиметр – и ты в вечности, а твоего соперника, оставшегося совсем немного позади, мгновенно забывают. Но такой ситуации, что происходит сейчас в шахматах, не было, кажется, ещё никогда!

Настоящий скандал начинает разворачиваться вокруг похода за новым мировым достижением юного гения из Аргентины, «шахматного Месси» или даже «шахматного Марадоны» 12-летнего Фаустино Оро.

Чем же примечательна эта гонка мальчика со временем?

Удивительные рекорды

Долгое время самым молодым гроссмейстером в истории шахмат был россиянин Сергей Карякин, который за свою карьеру побывал претендентом на звание чемпиона мира в 2016 года, а также чемпионом мира по рапиду и блицу. Сергей родился в 1990 году, гроссмейстером же стал в 12 лет 7 месяцев, и его достижение продержалось целых 20 лет, хотя побить его изо всех сил пытались многие восходящие звёзды 2010-х, в том числе нынешний чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу.

В эпоху всемирной пандемии коронавируса на штурм рекорда пошел Абхиманью Мишра (2009 года рождения) – американец индийского происхождения. Талант ребенка тут сочетался с кипучей энергией его отца. Сначала Абхиманью стал самым молодым международным мастером в истории, а потом начал играть нон-стоп в Европе соревнования с гроссмейстерской нормой. По признанию Мишры-старшего, на все турниры, учитывая пандемийные ограничения и дорогущие в те времена авиабилеты, были потрачены сотни тысяч долларов и евро, однако расходы в итоге окупились рекламными контрактами, когда восходящая звезда достиг своей цели.

В 2021 году Мишра всё-таки побил достижение Карякина – стал гроссмейстером в 12 лет 4 месяца 25 дней! Конечно, некоторые из элитных игроков, в том числе лидер российских шахмат Ян Непомнящий, с некоторой грустью констатировали, что последняя норма была взята в соревновании, где против Абхиманью боролись многие гроссмейстеры старшего поколения, не имевшие особой мотивации хорошо выступить (они просто получили гонорар от организаторов за участие и отбывали номер), но при этом никаких подозрений относительно честности игры ни у кого не возникало.

Абхиманью Мишра Фото: FIDE

Суперзвезда в 12 лет

В последние годы на шахматном небосклоне появилось сразу несколько суперталантов, которые решили побить рекорд Мишры. Возможно, самый яркий из них – аргентинец Фаустино Оро (2013 года рождения). Этот мальчишка является одним из самых узнаваемых вундеркиндов в своей стране, постоянно появляется на местном телевидении и в испаноязычном интернете. Мой земляк гроссмейстер Виталий Киселев, ныне представляющий Аргентину, рассказывал, что каждый таксист, который узнавал, что его пассажир профессионально играет в шахматы, спрашивал: «О, а ты знаешь Фаустино?»

Оро уже стал самым молодым международным мастером в истории шахмат, побив достижение всё того же Мишры, но – вот незадача! – его тут же обошёл россиянин Роман Шогджиев (2015 г. р.). И покровители Фаустино решили не останавливаться на достигнутом, а прорваться к гроссмейстерской высоте.

На данный момент у Фаустино остаётся примерно полгода, чтобы побить гроссмейстерский рекорд Мишры – это очень мало, но ничего невозможного нет. Аргентинцу необходимо выполнить три норматива – для двух из них при соблюдении всех условий по количеству гроссмейстеров и представительству стран можно собирать состав соревнований, а вот третий, согласно правилам ФИДЕ, нужно выполнить в открытом турнире, где выступают все желающие. Это гарантирует честность и открытость выполнения норматива.

А всё ли здесь честно?

В конце лета 2025-го было объявлено, что в сентябре в Мадриде состоится грандиозный турнир «Легенды и вундеркинды», где сыграют сильные гроссмейстеры из испаноязычных стран – перуанец Хулио Гранда Суньига, аргентинец Алан Пичот и другие, а также восходящие звезды с Оро во главе.

Фаустино Оро Фото: FIDE

Многие шахматные обозреватели сразу подчёркивали, что состав экзаменаторов для молодёжи собран сплошь из бывших профессионалов, которые в наши дни практически не выступают (например, тому же Гранде, некогда входившему в топ-20 рейтинга ФИДЕ и боровшемуся на равных со многими чемпионами мира, сейчас почти 60 лет).

Впрочем, говорить об излишней слабости возрастных гроссмейстеров тоже не приходится. Силу соревнования подчёркивает выступление надежды шахматного Китая Лу Мяои (2010 года рождения) – посланница Поднебесной проиграла несколько партий и выбыла, не закончив турнир. А Фаустино Оро там же выигрывал партию за партией! Причём происходило это не самым обычным образом. Каждый из противников Оро боролся, получал отличные и даже выигранные порой позиции, а потом непостижимым образом «зевал» всё в несколько ходов и сдавался. Причём некоторые из этих «подставок» были на уровне игры псевдогроссмейстера Остапа Бендера в Васюках.

Всё это вызвало настоящую волну хейта в соцсетях. Организаторы и игроки были вынуждены выступить со специальным обращением, в котором заявили, что сожалеют о такой реакции зрителей. И ещё раз подчеркнули, что соперники аргентинского гения просто не выдерживают его напора.

Однако буря не утихала. Немаловажным фактором, раздражающим поклонников шахмат, стало ещё и поведение Оро за доской – юноша раскачивался на стуле, корчил рожи и в целом вёл себя вызывающе.

Следить будут все!

Как бы то ни было, турнир в Мадриде закончился уверенной победой Фаустино. Он набрал первый балл гроссмейстера и установил новый промежуточный рекорд – стал самым молодым игроком, пересекшим отметку 2500. Сомневаюсь, что и это достижение продержится долго – ведь по стопам Оро идёт Шогджиев, который младше на два года. Но вот в плане достижения уровня гроссмейстера интрига сейчас закручивается до предела.

Внимание к персоне Фаустино Оро огромное. Конечно, у него есть не только хейтеры, но и целая армия болельщиков, горячо защищающая своего любимца. Безусловно, к тем турнирам, на которых Фаустино постарается получить два оставшихся гроссмейстерских балла, будет приковано невероятно пристальное внимание. А пока Оро в качестве тренировки сыграет выставочный матч в быстрые шахматы с победителем «Большой швейцарки» и участником Турнира претендентов – 2026 Анишем Гири.

Уж этот парень точно никому и никогда не поддаётся!