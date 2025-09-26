У нас команда с большим потенциалом. А впереди – чемпионат мира!

Олимпийский вид спорта, где санкций нет. Как российские батутисты побеждают на Кубке мира

Ого, вот это конкуренция в сборной!

Несмотря на то что 2025 год принёс отечественному спорту некоторую оттепель после трёх лет практически тотального отстранения, пока представители немногих видов спорта могут похвастать тем, что не испытывают практически никаких сложностей с допуском и выступлениями на соревнованиях мирового уровня. Один из них – прыжки на батуте.

С 20 по 21 сентября в Котбусе, Германия, прошёл очередной этап Кубка мира, где российская команда выступила хоть и без флага, но в сильнейшем составе: Кирилл Козлов, Данила Касимов, Максим Диденко, София Аляева и Анжела Бладцева. Последняя хорошо знакома российским болельщикам. Анжела – победительница общего зачёта Кубка мира – 2024 и участница Олимпиады в Париже. Она была одним из фаворитов, но осталась пятой. Однако горевать некогда, ведь 20-летней спортсменке на пятки наступает молодёжь.

В индивидуальных прыжках в Котбусе Бладцева заняла второе место с результатом 57,99 балла. Лидерство Анжела уступила другой россиянке – 17-летней Софии Аляевой. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка Парижа Брайони Пейдж, почти на балл отставшая от наших девушек.

В аналогичной дисциплине у мужчин 17-летний Максим Диденко взял серебро. В борьбе за первое место он уступил 0,42 балла немцу Маттиасу Шульдту. Третьим стал азербайджанец Магсуд Машудов.

К личным медалям Бладцева и Аляева добавили бронзу в синхронных прыжках (никаких ограничений для россиян в этой командной дисциплине нет). Золото – у Канады. Серебро – у спортсменок из Чехии.

«Они тащат друг друга наверх»

Стоит отметить, что Аляева и Диденко дебютировали на взрослой международной арене только в 2025 году. И если для Максима эта медаль стала первой, то София уже не в первый раз штурмует подиум.

Максим Диденко Фото: sportgymrus.ru

17-летняя спортсменка стартовала на Кубке мира с третьего места в Азербайджане, потом взяла серебро в Италии, позднее опустилась до седьмого места в Португалии, а теперь добралась до золота.

Аляева демонстрирует прыжки невероятной высоты, и тренируется она, кстати, у той же наставницы, что и Бладцева, – Елены Федоренчик. Конкуренция заставляет обеих девушек работать ещё больше.

«Девчонки показали нам шоу, которого мы от них ждали. Бладцева очень хотела стать первой, но Аляева оказалась сильнее.

Конкуренция в моменте может дать негатив для спортсмена, который её не выдержал. Однако в долгосрочной перспективе такое соперничество – это здорово. Когда есть одинаковые по силе и таланту спортсменки, они тащат друг друга наверх. На каждой тренировке пытаются стать лучше. Каждый видит, что соперник не дремлет, и сам прикладывают ещё больше усилий. Это обязательно приведёт их на тот уровень, который позволит бороться за олимпийские медали», – пояснил серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 в прыжках на батуте и чемпион мира в команде Дмитрий Ушаков.

София Аляева Фото: sportgymrus.ru

Чего ждать на чемпионате мира?

Впереди у российских батутистов этапы Кубка мира в болгарской Варне и французском Антибе, а уже в ноябре спортсмены отправятся в Испанию, где пройдёт чемпионат мира. Международная федерация не чинит преград – россиян допустили даже к участию в командном турнире.

И с такой внутрикомандной конкуренцией наши батутисты становятся одними из претендентов если не на золото, то на медали уж точно!

«Времени у нас достаточно. Год назад вчерашних юниоров бросили на международную арену. Был стресс. Но с каждым этапом Кубка мира они становятся крепче, набираются опыта. Через три года подойдут к Олимпиаде в оптимальном состоянии», – отметил Ушаков.

Говорить об ожидании безоговорочных побед мы не будем – все помнят, что случилось с Бладцевой в Париже. Однако очевидно, что и её опыт будет учтён, поэтому мы вправе ждать чемпионата мира с осторожным оптимизмом.

А там уж и Олимпиада-2028 не за горами.