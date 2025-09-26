«Чуть что, сразу на выброс». Почему чемпионку мира по шахматам не взяли в сборную России?

В российских шахматах вновь обиды и недопонимание. Гроссмейстер Валентина Гунина, одна из самых титулованных шахматисток страны, обиделась на Федерацию шахмат России из-за непопадания в состав сборной страны на командный чемпионат мира среди женщин в Линаресе. Но у федерации действительно были причины для такого решения.

«Как и было понятно, меня не берут в состав команды на чемпионат мира. Вместо поддержки от федерации меня просто убрали. Вот это я понимаю — отношение к самой титулованной спортсменке России: чуть что, сразу на выброс… Я очень благодарна ФШР и лично Филатову за всю поддержку, что я получила. 16 лет я была в сборной. Но когда случилось самое страшное для меня, а это могут быть и цветочки, со временем может быть хуже, то от меня отвернулись. Не было ни слова в мою поддержку. Что очень странно и обидно. Идём дальше», – написала Гунина у себя в телеграм-канале.

Пока состав сборной ещё не объявлен официально, но сами шахматистки точно знают, кто будет играть на турнире, а кто его пропустит. Так почему же Гунину, двукратную чемпионку мира по блицу, многократную чемпионку России и Европы, победительницу командного чемпионата мира — 2017 в Ханты-Мансийске, не включили в состав команды?

Дальше только факты, без эмоций.

Гунина – великолепная шахматистка, которая всегда показывает атакующую игру, фонтанирует острыми комбинациями, за её партиями всегда интересно смотреть. Однако она выступает на турнирах с серьёзным заболеванием – волчанкой. О том, каково это – играть, когда руки порой не держат фигуру, Валя рассказывала в интервью «Чемпионату».

Совсем недавно в Самарканде завершилась «Большая швейцарка», которая была одновременно и этапом отбора на Турнир претендентов – 2026. Валентина участвовала в турнире по приглашению ФИДЕ, однако доиграть соревнования не смогла из-за проблем со здоровьем. Она подробно описывала в своём телеграм-канале, что играть было просто невозможно. Как рассказала потом сама шахматистка, её организм из-за волчанки среагировал на смену погоды аллергическим конъюнктивитом. В Самарканде экстренную помощь Гуниной оказали через ФИДЕ и президента международной федерации Аркадия Дворковича, а в России её обследовали в ФМБА. Она до сих пор продолжает лечение, чтобы восстановиться к чемпионату России.

Валентина Гунина Фото: РИА Новости

В такой ситуации руководство ФШР сложно обвинять в том, что Гунину не включили в состав национальной команды. Ведь нет никаких гарантий, что Валентина сможет доиграть турнир. Ну и, если смотреть чисто по спортивным результатам, за последний год шахматистка сильно потеряла в рейтинге. Безусловно, на её игре не может не сказываться тяжёлая болезнь.

Для самой Вали самое главное сейчас – максимально (насколько это возможно) восстановить здоровье. И хочется верить, что за сборную она ещё сыграет.

А командный чемпионат мира пройдёт с 17 по 24 ноября в Линаресе. В нём примут участие 12 сильнейших сборных мира. Сборная России сыграет под флагом ФИДЕ, и от команды, как и до отстранения, ждут борьбы за победу.