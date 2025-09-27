Чтобы пробиться на матч с Гукешем, нужно успешно выступить на Кубке мира. Россиянам надо пользоваться этой возможностью.

Кто сыграет в шахматном турнире претендентов? Непомнящий пока без путёвки, но шанс есть!

«Большая швейцарка» ФИДЕ, прошедшая совсем недавно в Самарканде, ознаменовалась грандиозным провалом действующего чемпиона мира, 19-летнего Гукеша Доммараджу (Индия). Проиграв несколько партий подряд, Гукеш в итоге потерял кучу пунктов и скатился на 11-ю строчку в таблице рейтинга ФИДЕ. Пока его болельщики находились в состоянии шока, в защиту своего воспитанника тут же выступил экс-чемпион мира и «крёстный отец» индийских шахмат Вишванатан Ананд. Мол, Гукеш ещё молод, в последний год оказался слишком избалован вниманием на родине, шахматами занимался не так много, для него это первое серьёзное испытание, и после него-то лидер Востока должен показать свою волю и дарование.

Однако вся шахматная элита усмотрела в этом уникальный шанс на шахматную корону, которого не было во времена царствования непобедимого Магнуса Карлсена. А претендентов на трон после отречения норвежца очень много. С одной стороны, в борьбу за него понемногу вступает поколение конкурентов и сверстников Гукеша, а с другой – не теряют надежд могучие «старички», которые много лет крепко держатся в мировом топ-10.

Давайте же переберём этот самый топ-10. Кто не на шутку хочет зарубиться с находящимся явно не в лучшей своей форме Гукешем?

На 1 октября ведущая десятка игроков мира будет выглядеть так:

Магнус Карлсен (Норвегия) – 2839, не участвует в розыгрыше титула чемпиона мира; Хикару Накамура (США) – 2816, планирует попасть в турнир претендентов за счёт лучшего мирового рейтинга; Фабиано Каруана (США) – 2789, уже отобрался на турнир претендентов из «турнирного пути ФИДЕ-2024»; Арджун Эригайси (Индия) – 2773, в борьбе за путёвку; Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2771, лидирует в «турнирном пути ФИДЕ-2025»; Алиреза Фируджа (Франция) – 2762, занял третье (непроходное) место в «Большой швейцарке», отказался от участия в Кубке мира; Аниш Гири (Нидерланды) – 2759, вышел из «Большой швейцарки»; Винсент Каймер (Германия) – 2758, в борьбе за путёвку; Уэсли Со (США) – 2756, в борьбе за путёвку; Вэй И (Китай) – 2754, в борьбе за путёвку.

Россиянин Ян Непомнящий после неудачи в Grand Swiss FIDE был отброшен на 19-ю позицию рейтинга ФИДЕ и находится в большой группе желающих, для которых остался последний шанс попасть на турнир претендентов – завоевать место в тройке на Кубке мира, который стартует в конце октября на Гоа.

Будет непросто – индийские организаторы, естественно, взяли проводить турнир «под своих». Есть многие нюансы с местным климатом и пищей. Однако русский богатырь исторически лежит на печи до самого последнего момента и только потом начинает показывать свою силушку – у Непомнящего в игре по нокаут-системе далеко не всё всегда получалось, и это шанс Яна не только вернуться в обойму сильнейших, но и закрыть некий внутренний гештальт.

Итак, на турнире претендентов (место проведения в 2026 году ещё не объявлено, но конкурс на проведение открыт) уже точно сыграют:

Фабиано Каруана, который лучше всех играл открытые турниры и супертурниры 2024 года, сумев в упорнейшей борьбе вырвать путёвку у ближайшего конкурента Арджуна Эригайси;

Аниш Гири, который блестяще провёл «Большую швейцарку» – 2025 и заслуженно победил в ней.

А вот третий участник – это большая неожиданность «Большой швейцарки». Двукратный чемпион Европы Маттиас Блюбаум (Германия) заслужил в Самарканде улыбку Фортуны и финишировал вторым. Блюбаум с 2693 будет занимать в октябрьском рейтинге 37-е место, но это не мальчик для битья – он играет крепко, надёжно, редко уступает и не так уж далёк от элиты.

Ещё два шахматиста практически гарантировали себе попадание в претендентский турнир. Хитроумный Хикару Накамура, найдя лазейку в правилах ФИДЕ, проехался по любительским чемпионатам американских штатов, «нафармил» (по собственным словам) себе могучие 2816 и прорвался в претенденты по рейтингу. И это при том, что ещё недавно Хикару критиковал Международную шахматную федерацию за то, что она оставляет это «рейтинговое место» на тот случай – вдруг Карлсен, который женился, ждёт ребёнка и хочет наслаждаться жизнью, передумает и вернётся в цикл!

А вот Рамешбабу Прагнанандха без всяких оговорок проводит блестящий год и далеко впереди по результатам крупных «швейцарок» и супертурниров, если учитывать, что Карлсен, Каруана, Накамура и Гири ему не конкуренты.

На оставшиеся три путёвки из Кубка мира главными претендентами являются Эригайси, Каймер, Со, Вэй И, Непомнящий и также стремительно прогрессирующий Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, №11), эпатажный Ханс Ниманн (США, №16), уже выходившие в претенденты Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, №14), Максим Вашье-Лаграв (Франция, №17), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, №20), Левон Аронян (США, №22) и некоторые другие сильные игроки. Конечно, круг лучших ограничен, но ведь история с особенностями и неожиданностями игры навылет дарила немало сюрпризов. Совсем недавно в кандидатский, например, прорывался Ниджат Абасов (Азербайджан) с его относительно скромным рейтингом из второй сотни.

Во всяком случае, уже в конце ноября мы будем знать список тех, кто будет биться за то, чтобы бросить вызов Гукешу! Родина шахмат мечтает о первом полностью индийском матче чемпиона и претендента, американский миллиардер Рекс Синкфилд хочет вернуть корону за океан, как было во времена Вильгельма Стейница или Роберта Фишера. А мы же во время Кубка мира будем очень болеть за Яна Непомнящего​, Владислава Артемьева, Андрея Есипенко, Даниила Дубова, Ивана Землянского, Сергея Лобанова, Евгения Наера и Арсения Нестерова. Ещё за одну путёвку в матче чемпионов мира среди юношей вскоре Алексей Гребнев поспорит с талантливым французом Марком-Андриа Маурицци. Шансы на прорыв у россиян есть!