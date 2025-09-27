Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет

Российский спорт одержал важнейшую политическую победу. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о полном восстановлении Паралимпийского комитета России. Это значит, что наши спортсмены с безграничными возможностями в ближайшее время на всех турнирах под эгидой МПК будут выступать с флагом и гимном.

Российские паралимпийцы прошли путь от публичного унижения до полного восстановления во всех правах. Практически 10 лет наших великолепных спортсменов просто шпыняли. В Рио-де-Жанейро паралимпийскую сборную России просто не пустили. В Пхёнчхане удалось выступить ограниченной командой. После Токио казалось, что теперь всё наладится, но из Пекина нашу сборную выставили максимально цинично.

Как российские спортсмены отреагировали на недопуск до Пекина-2022:

3 марта 2022 года, буквально за сутки до церемонии открытия, когда все спортсмены заселились в Олимпийские деревни, руководство МПК приняло решение о полном отстранении сборной России. А за 17 часов до этого то же самое руководство допустило российскую команду до участия в Паралимпиаде-2022.

Президент МПК Эндрю Парсонс тогда рассказывал, что в адрес его организации поступали письма от национальных комитетов с угрозой бойкота в случае, если спортсмены из России всё же выступят на Играх. Он признал, что для спортсменов это тяжелейший удар, они нуждаются в психологической поддержке.

Находившиеся тогда в Пекине российские спортсмены наплевали на все запреты, собрались в коридоре гостиницы и дружно спели национальный гимн, а также оторвали все нашивки, закрывавшие российский флаг на одежде. Это был мощнейший поступок людей, которых били много лет, а добить решили самым подлым образом.

Команда главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова провела титаническую работу, чтобы у спортсменов появилась возможность выступить на Паралимпиаде-2024 в Париже, а спустя год добилась и полного восстановления в правах. Многие российские паралимпийцы, выигрывавшие самые крупные турниры, не могли слушать национальный гимн и видеть, как поднимается национальный флаг.

Теперь российские спортсмены на равных правах с остальными будут участвовать во всех соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет МПК. А это самые популярные виды спорта — лёгкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

На проходящем сейчас в Сингапуре чемпионате мира по плаванию сборная России выступает в нейтральном статусе. Так же будет и на стартующем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Индии. Но эти турниры должны стать последними, где права наших паралимпийцев ограничены.