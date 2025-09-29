Очередное золото Погачара и драма Эвенепула. Чем запомнится ЧМ по велоспорту в Руанде?

28 сентября в Руанде завершился чемпионат мира по велоспорту на шоссе – 2025. Соревнования в этой африканской стране прошли впервые в истории, но организаторы не прогадали. Было очень колоритно и интересно!

Погачар всех напугал

Центральной фигурой праздника велоспорта стал Тадей Погачар.

Словенец в начале ЧМ напугал болельщиков, став только четвёртым в разделке. На финиш дистанции он накатывал, будучи в топ-3, однако не смог удержать скорость сохранить место на пьедестале почёта. Победу в итоге праздновал Ремко Эвенепул, который привёз Джею Вайну (Австралия) 1 минуту 14 секунд, а Илану Ван Вильдеру (Бельгия) – 2.36,07.

Погачар проиграл Эвенепулу 2.37,73. Вы могли предположить, что король мирового велоспорта отстанет так сильно? Но этому есть объяснение: фаворит выступал после болезни и не успел полноценно подготовиться к турниру.

Драма Эвенепула

Однако Погачар всё равно взошёл на трон в Африке. В последний день он блистал в групповой гонке. На тяжелейшей дистанции с общим набором высоты 5800 м, с которой сошли большинство стартовавших гонщиков, представитель Словении выиграл золото. Эта победа на ЧМ стала второй в его карьере.

Тадей не стал уезжать в отрыв, соперники держались за ним бо́льшую часть дистанции, но атаковать Погачара в тот день было бессмысленно.

«Это были потрясающие несколько дней. Я очень счастлив и горд этой неделей. Победа здесь, в Африке, особенно в Руанде, стала ещё более особенной. Невероятный опыт», – приводит его слова Reuters.

Тадей Погачар Фото: Jerome Delay/AP Photo/ТАСС

А вот для Эвенепула концовка ЧМ-2025 была не такой радостной. Бельгиец хотел оформить «золотой» дубль в Руанде, однако его преследовали неудачи. По ходу гонки Эвенепул дважды менял велосипед из-за проблем с седлом.

«Перед подъёмом на гору Кигали я попал в яму: седло просело. Звучит странно, но из-за этой непривычной позиции у меня свело подколенные сухожилия. Если ты не привык к такому изменению в движении, тело реагирует тяжело. Поэтому мне пришлось менять велосипед уже на первом круге. Однако было ощущение, что и на нём седло установлено неправильно. Начались боли в пояснице, и тогда мы взяли ещё один велосипед. При этом у меня было отличное самочувствие. Полностью вошёл в ритм, ноги работали. Жаль, ведь я приехал за дублем», – приводит слова Эвенепула Sporza.

Ремко Эвенепул показал на финише второе время, уступив Тадею Погачару полторы минуты. Третьим стал ирландец Бен Хили.

Ремко Эвенепул Фото: Jerome Delay/AP Photo/ТАСС

Отставание всех остальных велосипедистов было каким-то космическим. Латвиец Томс Скуиньш, например, стал пятым, но проиграл победителю целых 6 минут 41 секунду. Последний раз такие разрывы были аж в 1968-м!

Как выступили россияне?

Самым заметным среди российских спортсменов в Руанде был Артём Ныч. В гонке с общего старта он отстал от лидера на 10 минут, однако важно другое – велогонщик долго держался в группе лидеров. Финишировал Артём на 24-м месте, но точно обратил на себя внимание зрителей и менеджеров.

Хорошими результатами может похвастаться и Алёна Иванченко. Да, та самая девушка, которая выступала на Олимпиаде в Париже. В Кигали россиянка была очень близка к медалям в категории U23. В индивидуальной гонке Алёна стала пятой, а групповую завершила на седьмом месте.

Алёна Иванченко Фото: Dirk Waem/ZUMA/ТАСС

Стоит отдельно отметить и хорошо знакомого российским болельщикам Павла Сивакова, который защищает цвета сборной Франции. В групповой гонке он занял 15-е место, зато в смешанной командной гонке вместе со своей сборной выиграл серебро. Золото – у Австралии.

Африканский бонус

Пока спортсмены бились за медали, местные жители просто наслаждались праздником большого спорта. Своей поддержкой они создавали неповторимый африканский антураж. А локальным героем турнира стал местный водовоз, который потягался с гонщиками сборной Ирландии!

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Монреале. Впрочем, до этого большого турнира нам предстоит увидеть ещё много знаменательных гонок.