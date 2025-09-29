Неожиданность в полуфинале ЧР по регби: «Енисей» уступил дебютантам из «Динамо»

27 и 28 сентября состоялись первые полуфинальные матчи чемпионата России по регби. И если субботняя встреча между казанской «Стрелой-Ак Барс» и «Красным Яром» не породила интриг, то воскресный матч «Енисея» и московского «Динамо» был просто изумительным для зрителей.

Давайте разбираться, что произошло.

И снова потери…

Начало матча «Стрела-Ак Барс» – «Красный Яр» для многих было удивительным. Несмотря на то что казанцы играли на своём поле, защищаться в первые минуты встречи пришлось именно им. Красноярцам удалось взять инициативу в свои руки, но до зачётки в первые же минуты они добраться не смогли. Первые очки всё-таки набрала Казань: к попытке Виталия Живатова добавились точные реализация и штрафной Якобуса Мараиса. Красноярцы ответили своей попыткой, однако сравнять счёт не смогли – 7:10. Казанцы не собирались подпускать соперников близко к себе, поэтому исполнили хитроумную комбинацию, которую завершил Андрей Карзанов.

Игроки «Стрелы-Ак Барс» Фото: strelarugby.ru

Болельщики ждали новых результативных атак, но увидели неприятное: сначала поле из-за травмы покинул Никита Вавилин, а через 10 минут на руках унесли Лоуренса Преториуса – неприятные потери у обеих команд.

Ближе к концу первого тайма Виталий Живатов, к восторгу публики, занёс во второй раз, а Джейсон Таумалоло ответил точным штрафным. Когда команды уходили на перерыв, счёт на табло радовал казанцев – 20:10.

Оранжевый — хит сезона

После перерыва в технической зоне отсутствовал главный тренер гостей Ульрих Бейерс. Арбитр встречи Артур Каптюх удалил специалиста за грубые выражения в свой адрес. «Соколам» стало ещё сложнее. А вот «Стрела» начала действовать активнее. Красноярцы выдерживали давление до середины тайма, а потом развалились. Попытка Эдди Людика и эффектный дубль Йохана Тромпа почти свели шансы «Красного Яра» на выход в финал к нулю.

На 67-й минуте Гуга Хантадзе получил первую в истории чемпионата России оранжевую карточку, оставив свою команду в меньшинстве на 20 минут. Руки у красноярцев совсем опустились, а «Стрела-Ак Барс» работала на результат и довела счёт до разгромного – 44:13. «Красному Яру», чтобы выйти в финал, нужно совершить не просто подвиг, а настоящее чудо в домашней встрече.

Первый блин не комом

А в воскресенье, 28 сентября, целую серию положительных воспоминаний собрало московское «Динамо». Команда впервые вышла в плей-офф чемпионата России – раз! Провела первый матч на стадионе «Динамо» – два! Впервые победила на этой домашней арене – три! Бонусом стал обновлённый рекорд посещаемости – на встречу с «Енисеем» пришли 4615 зрителей!

Сама игра тоже была классной. Главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарёв заявил на матч состав, ориентированный на скоростные атаки и прорывные действия. И эта тактика против «тяжёлой машины» работала.

«Динамо» (Москва) – «Енисей» Фото: rcdynamo.ru

Счёт во встрече открыли именно москвичи: Кирилл Голосницкий воспользовался моментом в быстрой атаке и занёс мяч в зачётку без сопротивления. Плюсом добавилась и реализация в исполнении Эдуарда Фауча – 7:0. Но красноярцам удалось не просто сравнять, а выйти вперёд – Елгин и Эстерхёйзен занесли по одной попытке – 12:7. Правда, первый тайм всё-таки остался за «Динамо»: Дорофеев оформил попытку, а Фауч забил реализацию – 14:12.

Приятно, но нервозно

После перерыва страсти на поле вспыхнули с новой силой. Дублем отметились и Голосницкий, и Елгин, причём им на это потребовалось каких-то три минуты после начала второго тайма. Кажется, что главному арбитру Алексею Куликову в этой встрече было сложнее, чем самим регбистам. Много остановок, спорных моментов, разговоров и тяжёлых решений. На 53-й минуте Куликов, например, удалил Ульриха Стендера на 10 минут. Фауч забил со штрафного, и эти очки стали для «Динамо» победными. Стендер, будто извиняясь за удаление, занёс попытку после возвращения, однако этого было мало – 24:25.

Красноярцы в последние 15 минут активно пытались прорваться к зачётной зоне хозяев, но москвичи искусно отодвинули игру от своей зоны и шли в контратаки. В итоге счёт не поменялся, и бело-голубые одержали победу с минимальной разницей в счёте. В Красноярске «Динамо» будет тяжело.

После первых жарких полуфиналов у команд будет неделя, чтобы перевести дух и провести работу над ошибками. Уже 4 и 5 ноября мы узнаем финалистов чемпионата России по регби. «Стрела-Ак Барс» вряд ли упустит своё, а вот битва «Динамо» и «Енисея» будет нешуточной и непредсказуемой.