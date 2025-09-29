Скидки
Российские батутисты Нартов, Бладцева, Касимов и Козлов выиграли золото и три серебра на этапе Кубка мира в Варне, Болгария

Российские батутисты снова блистают на Кубке мира! У наших вообще есть соперники?
Юлия Сидорова
Анжела Бладцева
Дебютант сборной России с ходу взял золото. А на чемпионате мира так получится?

Самые счастливые российские спортсмены прямо сейчас – батутисты. Международная федерация допускает наших ребят в нейтральном статусе до всех турниров, а они всецело пользуются этой возможностью.

На предпоследнем этапе Кубка мира в Варне, прямо перед главными турнирами года, российские батутисты вновь на высоте!

Золото этому дебютанту!

Спустя неделю после этапа Кубка мира в Котбусе россияне отправились в Болгарию, где к команде присоединились сразу трое новичков сборной: Дмитрий Нартов, Мария Михайлова и Анна Корнетская.

18-летний Нартов только-только получил нейтральный статус, но сразу обозначил свои притязания на мировой арене. Дмитрий взял долгожданное для россиян золото в мужских индивидуальных прыжках. С результатом 61,58 балла он оставил позади японца Юсея Мацумото (61,31) и американца Рубена Падиллу (60,09).

Фото: sportgymrus.ru

Бладцева — снова с медалями

В женской программе лучший среди россиян результат показала участница Олимпийских игр в Париже Анжела Бладцева. Вот кого можно назвать самой стабильной участницей этапов Кубка мира! Анжела в третий раз подряд выигрывает серебро, пока победительницы сменяют друг друга.

В Котбусе Бладцева уступила соотечественнице Софии Аляевой, которую в этот раз отбросило на пятое место. А победа досталась опытнейшей японке Хикару Мори, ставшей главной звездой этапа в Варне. 26-летняя спортсменка взяла по золоту в индивидуальных и синхронных прыжках, женских и смешанных.

Кстати, серебро в смешанных прыжках – у Бладцевой в паре с Данилой Касимовым. От первого места, доставшегося японцам, россиян отделили 0,04 балла. Для Касимова это серебро, как и для Бладцевой, стало вторым в Варне. Ещё одно второе место было в мужских синхронных прыжках в тандеме с Кириллом Козловым. Золото в этой дисциплине – тоже у японцев.

Что ждёт Россию на ЧМ-2025?

В Испанию, где в начале ноября состоится чемпионат мира по прыжкам на батуте, россияне отправятся в статусе претендентов на самые высокие места. Турнир обещает яркую борьбу россиян со спортсменами из Японии.

Батут – снаряд непредсказуемый, оттого и следить за чемпионатом мира будет крайне интересно. Но, хочется верить, без золота Россия не останется.

