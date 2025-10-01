Лучница без рук стала чемпионкой мира! Поразительная история 18-летней Шитал Деви

18-летняя индианка Шитал Деви – супергероиня прошедшего в Южной Корее чемпионата мира по паралимпийской стрельбе из лука. Первая лучница в истории, стреляющая без рук, выиграла золото турнира, соревнуясь с соперницами, управляющими оружием именно руками.

А ведь она ещё умеет лазить по деревьям!

«Что за дочь ты родила, посмотри на неё»

Шитал Деви родилась без рук из-за врождённого заболевания – фокомелии. В родной индийской деревне над родителями девочки насмехались.

«Люди говорили: «Что за дочь ты родила, посмотри на неё». Из-за этого мама часто плакала», – вспоминает девушка.

Шитал Деви Фото: Jens Büttner/dpa/ТАСС

Несмотря на физические ограничения, Деви без помощи рук научилась лазать по деревьям, что сильно укрепило мышцы тела, и мечтала стать учительницей. А в 2021 году её заметили на молодёжном мероприятии, организованном индийской армией, после чего случилась встреча с тренерами Кулдипом Ведваном и Абхилашей Чаудхари, изменившими её жизнь.

«Я сказал ей, чтобы она пришла в академию и посмотрела, как стреляют другие, и взял с собой на национальный чемпионат. Она была в восторге и увидела много лучников-паралимпийцев с разными видами инвалидности. Она быстро увлеклась этим видом спорта», — вспоминает тренер Ведван.

Сначала для Деви изготовили протезы, но они ей не подошли. Тогда тренеры, никогда ранее не занимавшиеся с лучниками без рук, вдохновились историей серебряного призёра Паралимпиады Мэтта Штуцмана. До появления Шитал он оставался единственным в мире стрелком из лука без рук.

«Стрельба из лука выбрала Шитал»

Несмотря на поддержку тренеров, 15-летняя Деви не могла поверить, что когда-то научится стрелять. «Никогда не думала, что смогу заниматься стрельбой из лука. Я чувствовала, что это невозможно. У меня сильно болели ноги, но каким-то образом справилась», – говорит лучница.

Перед тренерами стояла грандиозная задача. Для Деви разработали индивидуальную программу, а также переделали оружие: спусковой механизм стал плечевым. Шитал поднимает лук правой ногой, оттягивает тетиву правым плечом и выпускает стрелу.

«Нам нужно было найти баланс между силой её ног, изменить её и использовать в технических целях. У Деви сильные ноги, однако нам нужно было придумать, как она будет использовать спину для выстрела», — говорила Чаудхари.

«Это не Шитал выбрала стрельбу из лука, это стрельба из лука выбрала Шитал», — продолжила тренер.

«Она очень хочет победить»

Шитал начинала со стрельбы по мишеням, расположенным всего в 5 метрах. А по мере роста уверенности девушки в своих силах, всего через четыре месяца, она начала попадать по мишеням с 50 метров.

Профессиональный дебют спортсменки случился уже в 2022 году на Азиатских паралимпийских играх, где девушка с ходу взяла первый крупный титул. В 2023-м Деви выиграла серебро на чемпионате мира в чешском Пльзене. И это спустя всего 11 месяцев после начала тренировок!

«Я очень взволнована. Это серьёзное соревнование. Знаю, что это квалификационный турнир. И прекрасно себя здесь чувствую», — отметила Деви, мечтавшая о Паралимпийских играх в Париже.

Шитал Деви Фото: IMAGO/Inpho Photography/ТАСС

Именно там, в Чехии, ей удалось познакомиться со своим кумиром Мэттом Штуцманом. Паралимпийский призёр даже пострелял из лука Деви и дал несколько ценных советов ей и её тренерам.

«Хочу, чтобы она добилась успеха. Она очень хочет победить. Хорошо, что она пришла, потому что мы способны ей помочь. Теперь я могу уйти на покой и ни о чём не беспокоиться. Важно то, что у нас есть другие безрукие лучники. Это развивает стрельбу из лука и доказывает, что стрелять из него может каждый. Для этого не нужны руки», – сказал Штуцман.

«Стрельба из лука изменила мою жизнь»

На Паралимпийских играх в Париже 17-летняя Деви и 42-летний Штуцман соревновались уже на равных в своих категориях. Американец выиграл долгожданное золото, а Деви привезла в Индию бронзу в смешанном командном зачёте.

«Я чувствую себя по-настоящему благословлённой и счастливой, потому что стрельба из лука полностью изменила мою жизнь. Раньше никто не знал, кто я такая, но теперь меня узнают люди со всей Индии. Я увлеклась этим видом спорта, наблюдая за другими. Теперь люди вдохновляются мной», — поделилась эмоциями бронзовых призёр Игр в Париже.

«Единственный совет, который я могла бы дать девушкам — никогда не бояться, не сдавайтесь после первой неудачи — всегда прилагайте максимум усилий. Если мы сдадимся после первой неудачи, то многого в жизни не добьёмся. Успех — это не только медали. Даже если мы не выиграем медаль, мы всё равно извлечём из этого опыта что-то ценное», — продолжила чемпионка.

«Я мечтала стать чемпионкой мира»

А теперь, спустя год после Паралимпиады, Шитал Деви впервые выиграла чемпионат мира, победив действующую чемпионку Ознур Чюре Гирди из Турции.

«Я мечтала стать чемпионкой мира. Это придало мне сил. Я работала и работала, а сегодня добилась такого результата», — радовалась 18-летняя победительница.

Шитал стала первой в истории Индии чемпионкой мира в стрельбе из лука среди паралимпийцев, а также навсегда останется первой женщиной в мире, стреляющей без рук. И для неё это только начало.