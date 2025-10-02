Израильтянами закрыли дорогу в велоспорте. Будут ли санкции в других видах?

Спортсменов из Израиля теперь не пускают на соревнования. Пойдёт ли он по пути России?

В большом спорте в последние годы только и говорят, что об отстранениях, дисквалификациях и защите прав. Желающие убрать спортсменов из-за политической ситуации, кажется, переключились с России на Израиль.

В велоспорте израильтянам выступать запрещают. Что дальше?

Израильский велоспорт отменили

Велокоманду Israel — Premier Tech исключили из числа участников однодневной гонки «Джиро дель Эмилия». Решение было принято после сентябрьских протестов в поддержку Палестины на «Вуэльте». Итальянские власти поставили во главу угла общественную безопасность.

То, что с безопасностью большие проблемы, как раз и доказала «Вуэльта». Протестующие перекрывали дороги и мешали велогонщикам. Из-за этого несколько этапов пришлось завершить досрочно, финальный «этап дружбы» в Мадриде был отменён, а церемония награждения стала формальностью. Международный союз велосипедистов (UCI) такое положение дел совсем не устроило. В федерации выпустили обращение по горячим следам.

«С того момента, как гонка дошла до испанской земли, «Вуэльта» почти ежедневно прерывалась действиями активистов: попытками вторгнуться на трассу заезда, поливаниями мочой, прочими опасностями для гонщиков и причинением им физических повреждений – некоторые из них падали, получали травмы, им приходилось сходить с гонки.

Неоднократные инциденты, затронувшие значительное количество этапов, представляют собой серьёзное нарушение Олимпийской хартии и основополагающих принципов спорта», – говорится в заявлении UCI.

Организаторы «Вуэльты» предлагали израильской команде сняться с соревнований самостоятельно, чтобы снизить накал страстей. Однако представители Israel — Premier Tech решительно отвергли такую возможность. Теперь же во избежание новых скандалов команду просто не допустили.

Нужно ли говорить, что протестующие таким образом де-факто добились своего и, скорее всего, будут продолжать свою деятельность, чтобы создать израильским спортсменам проблемы и в других видах спорта?

В каких ещё видах спорта будут санкции?

Израиль даже в футболе уже рады видеть далеко не все. Несколько недель назад высказался форвард футбольной «Сельты» Борха Иглесиас.

«Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся. Иногда приходится требовать элементарного – соблюдения прав человека, чего часто не хватает. Любая ситуация подходит для того, чтобы попытаться сделать мир лучше и напомнить о несправедливости», — приводит слова Иглесиаса AS.

Дело пошло дальше громких слов. Как сообщают британские издания, петицию с требованием отстранить израильские клубы и сборную подписали 48 человек. Поддержали отстранение звёзды футбола Поль Погба, Шейк Дукуре и Хаким Зиеш. А также такие страны, как Турция, Албания, Испания, Норвегия и Армения. Они выступают против боевых действий в Газе.

Но в УЕФА не торопятся принимать решение по Израилю. Задержка связана с возможным заключением мирного договора и разрешением конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Times. В ФИФА тоже не спешат кого-то наказывать: там учитывают хорошие взаимоотношения между главой организации Джанни Инфантино и президентом США Дональдом Трампом. Ведь ЧМ-2026 по футболу пройдёт на американском континенте.

Затронули тему участия израильтян в крупных соревнованиях и в Международной федерации баскетбола (ФИБА). Там готовы применить санкции в отношении сборной и клубов, если появится соответствующая рекомендация из МОК. Но в команде Кирсти Ковентри, напротив, заявили, что Израиль отстранять не за что – страна не нарушала Олимпийскую хартию.

Если говорить не о громких словах, а о действующих ограничениях – они пока возникают только в велоспорте. Однако есть ощущение, что ситуация будет развиваться: пропалестинские протестующие могут пойти дальше, и тогда спортивным функционерам, возможно, придётся принимать новые неудобные решения и запрещать спортсменам из Израиля соревноваться.