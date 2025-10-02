Скидки
Скандал вокруг Хикару Накамуры спровоцировал изменения в мировом рейтинге шахмат: ФИДЕ прикрыла возникшую лазейку

В шахматах со скандалом поменяли правила подсчёта мирового рейтинга. Всё из-за Накамуры!
Андрей Шитихин
В шахматах со скандалом поменяли правила
Хикару нашёл лазейку в правилах и де-факто отобрался на Турнир претендентов — 2026. Сможет ли ещё кто-то сделать так же?

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) внесла изменения в систему подсчёта рейтинга. С 1 октября 2025 года гроссмейстеры, рейтинг которых превышает 2650 пунктов, больше не будут получать высокие бонусы за победу над соперниками, которые уступают им 400 и больше очков. Изменения были приняты после того, как второй по рейтингу шахматист мира Хикару Накамура фактически пробился на Турнир претендентов – 2026 через региональные полулюбительские турниры в различных штатах США.

Как схитрил Хикару Накамура?

На Турнир претендентов – 2026 официально отобрались пока три гроссмейстера: Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Маттиас Блюбаум (Германия). Индиец Рамешбабу Прагнанандха также отберётся в кандидатский как победитель цикла ФИДЕ, ещё три путёвки будут распределены на ноябрьском Кубке мира – 2025 на Гоа.

Правила отбора на Турнир претендентов — 2026:
А ещё одно место достанется шахматисту с наивысшим средним рейтингом с февраля 2025 года по январь 2026 года, но с условием, что с августа он сыграет определённое количество партий в классику. Наивысший средний рейтинг – у Хикару Накамуры. В октябрьском топ-листе с рекордными для себя 2816 баллами он уступает только Магнусу Карлсену. Однако норвежец отказался участвовать в претендентском цикле, проходящем под эгидой ФИДЕ.

Хикару резко прибавил за последний месяц, хотя ему и не нужен был рейтинг как таковой. Для него гораздо важнее приблизиться к необходимому минимуму по количеству партий. И самый популярный шахматный стример мира вынужден был сыграть там, куда он никогда бы не стал заявляться – в полулюбительских чемпионатах некоторых американских штатов. Естественно, он легко выиграл все партии (хотя до нужного количества пока не добил), причём за каждую победу он получил по 0,8 балла в рейтинге – это минимальный балл, который добавляется в случае победы над соперником, рейтинг которого ниже на 400 и более пунктов.

Хикару Накамура

Хикару Накамура

Фото: FIDE

Чем на эту хитрость ответила ФИДЕ?

Накамура, безусловно, нашёл лазейку, но он не нарушал правил отбора. И более того – даже не скрывал своих намерений: на стримах он говорил, что собирается добить нужное количество партий на открытых турнирах со слабыми соперниками. Он просто пошёл тем же путём, каким в своё время шли китайский экс-чемпион мира Дин Лижэнь и иранец с французским паспортом Алиреза Фируджа. Для Дина во время пандемии вообще организовали «левые» турниры, а Алиреза заявлялся в слабые «опены».

Раньше ФИДЕ не предпринимала никаких действий. Однако почему-то именно партии Накамуры вызвали широкий резонанс, приведший к изменениям в подсчёте рейтинга. С 1 октября при разнице более 400 пунктов сильные гроссмейстеры, рейтинг которых превышает 2650 пунктов, за победу над слабыми будут получать всего 0,1 балла, а не 0,8, как было раньше.

Понятно, что ФИДЕ хотела прикрыть лавочку для тех, кто просто фармит рейтинг. Но, во-первых, для того же Накамуры это бессмысленное ограничение, так как ему важно только количество партий, а не сам рейтинг. Во-вторых, как данное решение остановит тех, чей рейтинг ниже 2650?

Решение ФИДЕ получилось неоднозначным. В блице с рапидом вообще настоящий трэш: у нескольких сильных гроссмейстеров рейтинг не поднялся, а резко уменьшился. Якобы шахматистам считался рейтинг и в партиях со слабыми, хотя на самом деле для быстрых шахмат уже давно было принято правило «400 пунктов». Но это отдельная история.

Что касается классического рейтинга, то ФИДЕ могла бы отложить введение новой системы подсчёта до окончания претендентского цикла и публикации списка участников Турнира претендентов – 2026. Иначе получается изменение правил по ходу игры – так просто не делается. А на следующий цикл стоит вообще отменить рейтинг-квоту, которую, как считают многие в шахматном мире, «держат» под Магнуса, чтобы подобных лазеек вообще не было.

