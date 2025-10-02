«Наш идеал — КХЛ и Единая лига ВТБ». В водном поло запускают большой международный проект

Об этом грустно писать, но водное поло в России не купается в лучах славы и пока не может похвастать популярностью, какая есть у пловцов и синхронисток. Среди спортсменов, которые соревнуются в бассейне, ватерполисты остаются наименее известными. Так сложилось, что данный вид спорта не слишком часто радовал болельщиков, а если о нём и вспоминали, то только во время Олимпийских игр или чемпионатов мира.

Со сменой руководства и реорганизацией в отечественном спорте образовалась Федерация водных видов спорта России. Под её крылом весной этого года была создана Евразийская лига, чьей основной задачей является повышение популярности водного поло. На турнир, который стартует уже в октябре, заявилось больше 20 команд. Обо всех подробностях проекта в интервью «Чемпионату» рассказал исполнительный директор ФВВСР Дмитрий Козырев-Гаджиев.

«Большая и амбициозная цель»

– Дмитрий Намикович, чем так крута Евразийская лига и как этот проект должен помочь водному полу России?

– Мы хотим создать конкурентную среду, где будут самые лучшие клубы и игроки, финансовая мотивация. Соответственно, в рамках лиги мы сможем сформировать эффективный костяк сборной. Понятно же, когда соревнования меньше подсвечиваются, то и финансовые вливания меньше. У детей снижается мотивация заниматься водным поло, а их родители даже не помнят, что такой вид спорта в принципе существует. Наша сборная таким образом и теряет основную платформу для создания своего резерва.

Ключевая задача организации международных соревнований – создать эффективную базу для подготовки сборных команд.

Дмитрий Козырев-Гаджиев Фото: ФВВСР

– Есть ли у Евразийской лиги шансы стать аналогом Лиги чемпионов в футболе?

– Это большая и амбициозная цель (улыбается). В данном случае нужно действовать поэтапно. Давайте сделаем сначала хороший чемпионат – для этого у нас уже есть договорённость об участии команд из Беларуси и Казахстана. Пожалуй, на сегодня нашим идеалом являются КХЛ и Единая лига ВТБ. Да, они прошли уже большой путь, но мы на них ориентируемся. Нам предстоит пройти то же самое. Если мы дойдём до их уровня, то потом и вопрос с Лигой чемпионов можно будет решать.

– Каков бюджет на организацию турнира?

– Пока рано об этом говорить, так как мы продолжаем развивать партнёрскую программу, активно привлекаем спонсоров. Мы быстро запустились. С того момента, как федерация предложила клубам принять участие в Евразийской лиге, прошло всего несколько месяцев — с мая этого года.

– Как тогда мотивируете клубы заявляться в этот проект?

– На этот вопрос уже легче ответить. Мы находимся в плотном контакте с клубами, которые принимают участие в чемпионате России. У нас есть согласованная финансовая модель. До этого дня единого центра организации соревнований не было. Чемпионат страны проводила федерация, клубы самостоятельно решали, как освещать турниры и организовывать трансляции. Некий разнобой присутствовал. Теперь же мы договорились о централизации всех процессов. Будем вести со стороны лиги работу со спонсорами и партнёрами. И те средства, которые мы получим, разделим в соответствии с критериями между клубами. Для них сформирован KPI, где в первую очередь важна маркетинговая активность, работа со зрителями и аудиторией в онлайн-формате. Спортивные результаты мы вынесли за скобки.

«Водное поло было забыто»

– Есть понимание, сколько клубов будут участвовать?

– 14 мужских и 11 женских команд. Соревнования будут проходить под эгидой Евразийской ватерпольной лиги.

– Много или мало команд набралось?

– Конечно, это мало. Справедливо замечу: наша основная проблема – то, что водное поло было забыто. Такое случилось по многим причинам. Возможно, внимание аудитории переключилось на более популярные виды спорта, где-то мы могли бы сработать эффективнее. Естественно, нам нужно больше клубов. Чем их больше, тем выше конкуренция, появляются молодые игроки. Мы также хотим расширять и географию турнира.

Матч чемпионата России по водному поло Фото: spartak-volgograd.com

– Турнир будут показывать по «Матч ТВ». На какие рейтинги рассчитываете и о чём договорились с телевизионщиками?

– 4 октября в Москве состоится Суперкубок с участием лучших мужских и женских команд, и его покажут на «Матч ТВ». Посмотрим, каким будет первый охват аудитории. Исходя из этого, поймём, над чем нужно дальше работать и в каком направлении двигаться.

Мы используем и другие каналы коммуникации. Запускается сайт, где будет доступна вся информация по клубам и все трансляции. Также есть принципиальная договорённость с телеканалом «Триколор». В ход пойдут региональные телеканалы, ресурсы клубов. Например, в Татарстане трансляции матчей с участием многократного чемпиона страны среди мужчин «Синтеза» показывают цифры, которые вполне конкурируют с федеральным телевидением.

– Пока всё звучит здорово. Но, например, в биатлоне тоже создали клубную лигу – МЛКБ. И Международный союз биатлонистов (IBU) весьма негативно воспринял идею участия иностранцев в её гонках. Не будет ли в вашем случае препон со стороны World Aquatics?

– Мы в постоянном диалоге с ними. Любой вопрос можно решить. Со своей стороны готовы действовать конструктивно, с учётом всех нюансов. Единая лига ВТБ и КХЛ объединяют клубы из разных стран. У них благодаря эффективному менеджменту есть контакт с международными федерациями, который позволяет делать проекты аналогичные нашему.

«Возможно, покажем результат на ОИ-2026»

– Есть какой-то диалог с World Aquatics по поводу возвращения сборной России на международные старты? В гандболе какие-то подвижки намечаются, а у вас?

– Большое спасибо президенту ФВВСР Дмитрию Мазепину за работу по возвращению наших спортсменов. Вот на ЧМ-2025 в Сингапуре нас допустили в трёх из четырёх видах спорта. Мы показали неплохие результаты после такой паузы. У нас в ежедневном режиме ведётся диалог с World Aquatics и European Aquatics. Я уверен, что в самое ближайшее время наши сборные и клубы будут допущены до международных соревнований.

Мужская сборная России по водному поло Фото: ФВВСР

– Речь идёт о выступлении в нейтральном статусе?

– Пока European Aquatics не принял решения о статусе, но мы рады любой возможности, которая позволит нашим спортсменам поехать на международные старты.

– Каковы шансы на появление российских ватерполистов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе?

– Отвечу так: возможно то, что мы там даже покажем результат. У нас замечательное поколение в женском водном поло, опытная мужская команда, отличные главные тренеры. Наша задача — создать условия для развития спортсменов.