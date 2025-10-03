«Русских почему-то многие боятся». Интервью с воспитанником французского гандбола

Даниил Москаленко – наш, хоть и родился во Франции. Тем интереснее его взгляд на страны, национальные стереотипы и стили игры.

В межсезонье гандбольный ЦСКА удивил необычным трансфером – из французского «Шамбери» перешёл правый полусредний Даниил Москаленко. Сын известного российского гандболиста Эдуарда Москаленко, который на несколько лет уезжал во Францию, но сейчас ведёт хозяйство в России.

Даниил – воспитанник французской системы гандбола, однако в игру ЦСКА вписался быстро. Это и неудивительно: несмотря на французский паспорт, Даниил – русский. Тем интереснее его взгляд на страны и стереотипы.

В сентябре молодой гандболист отпраздновал свой 21-й день рождения и нашёл время для того, чтобы пообщаться с «Чемпионатом» – о переезде в Москву, гандбольных стилях, игре на гитаре и даже о лягушачьих лапках.

«В ЦСКА оказался случайно»

— Даниил, ты в России не так давно, но уже стал обладателем трофея, в чемпионате команда не проигрывает. Когда переходил в ЦСКА, верил, что так и будет?

— Конечно, от таких результатов испытываешь радость и удовлетворение. Это говорит о том, что мы хорошо провели предсезонные сборы и подошли в хорошей форме к Суперкубку и старту чемпионата. К тому же это был мой первый трофей на профессиональном уровне, что удваивает эмоции.

Даниил Москаленко Фото: Федерация гандбола России

— Как ты оказался в ЦСКА? Наверняка же были предложения от европейских клубов?

— Да, в течение двух последних сезонов в «Шамбери» поступали разные предложения. Были варианты перейти в систему «Лиможа», «Дижона» или «Безансона». Но я не особо рассматривал эти варианты, так как готовился к переходу из дубля в первую команду «Шамбери».

В ЦСКА я оказался случайно, если можно так сказать. Зимой приехал в Москву на две недели во время каникул. Не хотелось терять форму, стал искать, с кем можно побегать, потренироваться, чтобы не выпадать из ритма. Отец мне в этом помог. Он позвонил главному тренеру ЦСКА Олегу Валерьевичу Ходькову, чтобы узнать, есть ли вариант побегать с ребятами и поддержать физическую форму. В то время у клуба как раз была пауза в играх, так что с ними недельку потренировался и уехал домой во Францию. А весной неожиданно поступил звонок с предложением пополнить ряды армейцев. Я не смог отказать, так как мне и коллектив понравился, и менталитет родной подкупил.

— Быстро влился в коллектив?

— Да, со всеми нашёл общий язык — как на поле, так и вне его. Я один из самых молодых в команде, так что все пацаны постарше меня и поопытнее, разумеется. И что особенно радует, ребята лишний раз подойдут, подскажут, как лучше, дадут правильный совет. Мне это помогает прогрессировать.

«В России гандбол более хитрый»

— Непривычный для тебя гандбол? Можешь рассказать про различия в игре в России и во Франции?

— Два абсолютно разных стиля. В России, как я вижу, ставка делается на культуру паса и более хитрый гандбол, а вот во Франции более скоростной гандбол. Всё поставлено на быструю игру, где все 60 минут могут быть качели на полных скоростях. Акцент делается на быстрый центр, чтобы забить, пока защита не успела вернуться. Объясняется это тем, что игроки во Франции не такие мощные, как здесь, в России. Они там более маленькие, худые, но при этом более выносливые.

Даниил Москаленко Фото: ГК ЦСКА

— Ты очень часто влетаешь в «прорезку» между игроками. В России такое, действительно, нечасто увидишь.

— Да. Мы много бегаем благодаря хорошей подготовке летом. Я, честно сказать, был удивлён на сборах, потому что по сравнению с подготовкой, которую проводил в «Шамбери», было много беговых упражнений. Ну вот пока и получаем тот результат, на который готовились.

— Всё общение же на русском? Говорили, что у тебя с ним проблемы, однако в нашем разговоре это вообще не чувствуется.

— Конечно, в команде все общаются на русском. Язык я изучал дома, в кругу семьи мы тоже только на русском разговариваем.

«Любимый деликатес – савойский раклет»

— Твой старший брат связан с хоккеем, сестра – юрист. Почему именно ты продолжил гандбольную династию?

— У нас вообще спортивная семья. Сестра по молодости в баскетбол гоняла, брат с детства в хоккее. Может быть, и я бы в хоккей пошел, но, к сожалению, его уровень во Франции на тот момент был не на высоте. А гандбол, тем более в моём родном городе Шамбери, — спорт №1. Да и в целом во Франции гандбол в топе. Всё сложилось, чтобы попробовать себя в нём. Так и пошло-поехало. Мой младший брат Лёва тоже в гандбол пошёл.

— Каким был твой обычный день во Франции? Ведь там система гандбола более структурированна, чем в России.

— Ничего сверхъестественного. Три последних года, когда я был в дубле, выглядели так: если тренировка вечерняя, то к восьми часам я ехал на учёбу, учился до 12, потом приезжал на обед домой, немного отдыхал и к 14 уже ехал на тренировку. Сначала у нас был тренажёрный зал, потом тренировались в игровом зале. А вот когда были утренние тренировки, то приходилось пропускать учёбу и навёрстывать пропущенное дома. Клуб, кстати, не помогает с учёбой, но в то же время требует учиться и параллельно тренироваться.

Даниил Москаленко Фото: Федерация гандбола России

Когда были выходные, то старались всей семьёй выехать на озеро в Шамбери, Ле-Бурже-дю-Лак— очень красивое место. Или по горам походить, подышать воздухом, перезагрузиться. Иногда достаточно было просто посидеть дома, спокойно поиграть в PlayStation.

— Получается, природа — твоё место силы?

— Определённо, да. Наш регион, Савойя, где Шамбери, очень красивый. Для меня это самый красивый регион Франции.

— А ты во многих регионах успел побывать?

— Не всю Францию, конечно, объехал, но в ключевых городах побывал. Когда игры были выездные, можно было походить, посмотреть, однако всё равно Савойя, особенно Альпы, – это прямо то, что мне по душе.

— Расскажи про французские деликатесы, пробовал лапки лягушек?

— Ну, кстати, первый раз в жизни попробовал лягушек только перед отъездом в Россию, в мае на дне рождения мамы. Мы тогда ходили в один французский ресторан. Честно сказать, по вкусу эти лапки не особо отличаются от курицы. Улиток пробовал ещё. Ящик устриц на Новый год всегда покупали. А так наш любимый деликатес в семье — это, безусловно, савойский раклет. Всё, что связано с сыром в нашем регионе, это просто… Нет, не просто пальчики оближешь, а съешь их вместе с сыром.

— Российский сыр не такой?

— Отличается, конечно. Просто небо и земля.

— Тяжело без французского сыра?

— Ну… скучаю по нему. Это, конечно, такой деликатес, который можно в любом магазине купить. Просто прийти домой и насладиться. Иногда приходишь с тренировки и есть желание попробовать кусочек французского сыра.

«Работа на ферме – адский труд»

— Твой отец уже давно вернулся в Россию и занимается сельским хозяйством в Тимашёвске, а во Франции бывает только наездами. Насколько ты вовлечён в его работу?

— Действительно, папа сейчас в сельском хозяйстве с головой вместе со своим братом, но это адская работа. Я тоже принимаю участие в этом семейном деле. Вот в свой летний отпуск как прилетел в Россию, так до начала сборов был полностью вовлечён в работу на ферме, помогал.

Даниил Москаленко Фото: ГК ЦСКА

— А что именно ты делал, можешь рассказать?

— У нас был такой распорядок дня: просыпались в 5:30, чтобы до 6:30 быть на ферме. Надо было то с коровами повозиться, то убраться, то подготовиться к рынку. Потом мы ехали на рынок к восьми утра и до 10 часов торговали. Возвращались, немного отдыхали, а потом вновь на ферму, где трудились до вечера. Там всегда дела найдутся. Чем мог, тем и помогал.

— И так каждый день?

— Ну да, я и говорю, адская работа. Это очень сложно. Кроме понедельника и вторника, со среды до воскресенья каждый день такой ритм работы. Людей не хватает, сейчас же все удалённо хотят работать.

«Москва опережает многие европейские города»

— Получается, ты и гандболист, и фермер начинающий. Но работу на ферме сложно назвать романтичной. А Франция же считается страной любви. Что ты самое романтичное в своей жизни делал?

— Не скажу, что я романтик, но самое, скажем так, романтичное – научился играть на гитаре, чтобы удивить свою девушку.

— Удивить-то получилось?

— Да! Мы уже пять лет вместе.

— Здорово! А ты продолжаешь играть на гитаре?

— Сейчас у меня нет гитары, да и в том году очень мало времени ей уделял. А так, когда папа прилетал во Францию или когда я был в России, всегда с удовольствием слушал, как он играл. Иногда виню себя в том, что раньше больше играл, разбирал песни, а сейчас чуть подзабыл.

Даниил Москаленко Фото: ГК ЦСКА

— А твоя девушка во Франции осталась?

— Нет, моя девушка здесь, в Москве. Какое-то время были на расстоянии, но сейчас проще, видимся регулярно.

— Когда ты в первый раз приехал в Москву, чему удивился больше всего?

— Да я словно в будущем в тот момент оказался! Москва на несколько лет опережает многие европейские города. Не скажу что-то конкретное, столица во всём удивила.

— У нас говорят, что Москва не Россия.

— Согласен, тут все деньги. С другими городами даже сравнивать нет смысла. Но мне бы хотелось, чтобы везде в России было так.

— А у французов какие представления о России?

— В основном боятся нас почему-то. Однако некоторые восхищаются и хотят понять нашу культуру.

— Боятся?

— Именно. Узнают, что русский, и сразу думают, что сейчас порвёшь их. Стереотипы в основном, думают, что мы ещё с медведями на улицах боремся. Вот такое у них представление. Из-за этого они боятся.

— А в нашем представлении французы буйные и агрессивные.

— Смотря где. Мы жили в таком регионе, где французы очень адекватные и хорошие.

«Русский русского видит издалека»

— Как можно понять в Европе, что человек из России? Есть какие-то явные признаки?

— Если идёт угрюмый парень по улице, то он, скорее всего, русский (улыбается). Но если без шуток, то русский русского видит издалека либо узнаёт по-особому русскому акценту.

— Ты следишь за другими видами спорта? Что во Франции наиболее популярно, кроме футбола?

— На самом деле, футбол я не смотрю, не фанат, что очень странно для человека из Франции. Иногда смотрим хоккей с семьёй. Но если не брать в расчёт футбол и гандбол, то очень популярны дзюдо, регби и теннис.

Даниил Москаленко Фото: ГК ЦСКА

— Регбийная лига Топ-14 на весь мир известна.

— Да! Регби с каждым годом всё больше и больше набирает популярность. Многим нравится, и зрителей на матчах огромное количество.

— Если так получится, что сборная России будет играть против сборной Франции, за кого будешь болеть?

— Хоть я и родился во Франции, но на 100% русский, воспитывали так. Всегда и везде поддерживал спортсменов из России. Олимпиады, различные чемпионаты – всегда за Россию. Сейчас, понятное дело, нас нет на международной арене, но я помню, как мы смотрели Олимпиаду всей семьёй с флагом перед телевизором. Незабываемые ощущения теплоты и гордости внутри.