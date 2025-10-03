«Это случилось!» Россиянка выиграла историческую медаль на первом же ЧМ после отстранения

В отсутствие международных стартов россияне стали только сильнее!

Как минимум это показывает пример нашей каноистки Алсу Миназовой. На первом же чемпионате мира после отстранения спортсменка выиграла историческую для всего гребного слалома России медаль!

«До сих пор мурашки по коже»

Россияне вернулись в мировой гребной слалом только в 2025 году, однако уже совершили подвиг! 2 октября на ЧМ в австралийском Пенрите 27-летняя Алсу Миназова выиграла серебряную медаль в классе каноэ‑одиночек.

Серебро получилось на вес золота! До Алсу ни одному российскому слаломисту не удавалось показать такой высокий результат на чемпионатах мира. Были бронзовые медали в командных соревнованиях, а также личная бронза Павла Эйгеля в 2018-м, но до серебра добраться получилось впервые.

В финале Алсу уступила 4,39 секунды польке Клаудии Зволинской – серебряному призёру Олимпийских игр в Париже. Бронза досталась бразильянке Ане Сатиле, отставшей от россиянки на 0,1 секунды.

Алсу Миназова Фото: Andy Cheung/Getty Images

«Друзья, это случилось! Серебро чемпионата мира! Я сегодня вице-чемпионка мира! На самом деле, безумно счастлива. До сих пор мурашки по коже, не верится, что это произошло, потому что последний чемпионат мира был в 2021 году в Братиславе, в Словакии. Тогда тоже вышла в финал и испытывала действительно классные ощущения, и я, как вчера, помню эти эмоции.

Сегодня на старте полуфинала просто думала о том, как классно снова стоять на старте чемпионата мира. Не передать словами, как мы благодарны всем тем, кто это сделал возможным, тем, кто прошёл с нами этот путь. Три года отстранения от международных стартов были действительно тяжёлыми. Но сейчас всё хорошо, и эта медаль – наша общая медаль, всей команды и вообще всего нашего слаломного сообщества, которое было с нами. Мы вместе шли к этой цели!» – делилась своими эмоциями Миназова.

«Мы очень счастливы»

В Федерации гребного слалома России серебру Миназовой очень рады, но чудом его не считают. Она уже была участницей Олимпиады в Токио, бронзовым призёром чемпионата мира в команде, чемпионкой мира по юниорам в команде, победительницей этапа Кубка мира. Её серебряная медаль – закономерный результат, который лидер сборной и показала.

«Не могу сказать, что это серебро стало для нас потрясением, потому что Алсу Миназова – очень трудолюбивая спортсменка, которая раньше показывала хорошие результаты. Но, конечно, мы очень счастливы, и сказать, что мы вот так ждали этой медали, трудно. Во-первых, для самой Алсу серебро ЧМ – это самый высокий результат в карьере. Да и для всего российского гребного слалома тоже», – отметил глава федерации Сергей Папуш.

Более эмоционально на достижение Миназовой отреагировали партнёры. После награждения счастливую Алсу подняли под руки и прямо в одежде и с медалью на шее бросили в гребной канал, принёсший ей серебро.

Хотя турнир уже можно занести в актив сборной, он ещё продолжается. Миназову и других российских слаломистов ждут полуфиналы в классе байдарок-одиночек. Чемпионат мира завершится 4 октября.