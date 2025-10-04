Спортивный чиновник из Европы призвал вернуть России флаг. Это удивительная новость!

«Я призываю не только к отмене статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твёрдо и публично взял на себя обязательство никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране, ни при каких обстоятельствах».

Это выдержка из пронзительного открытого письма руководителя Европейской федерации тяжёлой атлетики Астрита Хасани к главе Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Спортивный чиновник из Европы призвал МОК следовать Олимпийской хартии, а не политической повестке.

Астрит Хасани Фото: ewf.sport

Удивительно, что письмо написал представитель Косова, чья независимость не признана ни Россией, ни Беларусью. Ещё более удивительно, что письмо написал представитель тяжёлой атлетики, в которой у российских спортсменов длинный шлейф нарушений антидопинговых правил.

Астрит Хасани – просто честный и порядочный человек, для которого спорт – это способ добиться того, чтобы даже представители стран, вовлечённых в военные конфликты, могли на равных соперничать на спортивных площадках. Бывший президент ФТАР Максим Агапитов не раз говорил, что Хасани всегда выступал против введения основанных на политике санкций в отношении российских спортсменов.

«Я призываю МОК пересмотреть решение о продлении статуса AIN (индивидуальный нейтральный спортсмен). Считается, что Олимпийский комитет России нарушил Хартию, приняв в свой состав региональные олимпийские комитеты с территорий, признанных на международном уровне украинскими. Тогда и санкции должны быть направлены против тех лиц, которые принимали такие решения. Спортсмены, которые не имеют возможности влиять на подобные действия, не должны нести ответственность за других.

О спортсменах следует судить по их собственному поведению, а не по политическим действиям должностных лиц НОК. Следовательно, применение нейтрального статуса, особенно если оно основано не на отдельных нарушениях, а на национальных обстоятельствах, создаёт прецедент, который угрожает основополагающим принципам олимпийского движения: нейтральности, универсальности и объединяющей силе спорта».

Он привёл в пример выступление своей соотечественницы Майлинды Кельменди на чемпионате мира по дзюдо – 2014 в Челябинске, когда после её победы поднимался флаг Косова и играл национальный гимн. И это в России, которая считает Косово неотделимой частью Сербии.

«Мы должны признать, что спорт всегда был платформой, где люди могли встречаться не как враги, а как равные, где основное внимание уделяется усилиям и достижениям людей, взаимному уважению. Если мы продолжим идти по пути, когда геополитические события диктуют саму возможность участия в соревнованиях, то рискуем разрушить саму основу, на которой зиждется олимпийский дух. Спорт выше политики. Моя твёрдая позиция в том, чтобы все спортсмены, независимо от национальности, происхождения и политики их правительств имели возможность на равных участвовать в любых соревнованиях».

Он высказал непопулярное в Европе мнение, и вряд ли к нему сразу же прислушается хоть МОК, хоть международные федерации.

В настоящее время в Норвегии, кстати, проходит чемпионат мира по тяжёлой атлетике – хозяева турнира допустили к соревнованиям лишь шестерых россиян, хотя было подано 16 заявок. Ну а в МОК совсем недавно заявили, что их полностью устраивает ситуация, когда россияне и белорусы участвуют в Олимпиаде в нейтральном статусе, как было в Париже. А то, что в минимальном количестве, да и лидеров не пускают, – не их проблема.