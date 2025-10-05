Жара в российском регби: «Динамо» вынесло мощный «Енисей» и впервые сыграет в финале!

Соперником бело-голубых станет казанская «Стрела-Ак Барс». А красноярцев в борьбе за золото не будет впервые с 2008 года.

4 и 5 октября завершились полуфинальные противостояния в чемпионате России по регби. В первых матчах серий обе красноярские команды потерпели поражения в гостях, и всё решалось в Сибири. «Красному Яру» отыграться было сложно, а вот в «Енисей» болельщики обоснованно верили.

Но команд из Красноярска в финалах не будет. Как это получилось?

Чемпион сложил полномочия

Никто и не сомневался, что «Енисей» после поражения от «Динамо» в столице с первых минут побежит отыгрываться в домашней встрече. Так и случилось. Быстрая атака и попытка Эстерхёйзена вселили уверенность в красноярцев.

Правда, москвичи сопротивлялись отчаянно. Южноамериканские подопечные Юрия Кушнарёва подобрали ключи к чужой зачётке. После попыток Барона и Болдуина болельщики «Енисея» немного приуныли. На 34-й минуте хозяева усилиями Стефана и Гайсина набрали семь очков и подравняли счёт – 12:15. Однако Виннаар до перерыва увеличил отрыв «Динамо» до восьми очков.

Матч «Енисей» — «Динамо» Фото: РК «Енисей»

Исход матча, кажется, был решён на 47-й минуте. Георгий Менабде, заменивший Дмитрия Пархоменко, классно использовал коридор и занёс попытку. А ещё две минуты московский веер вновь разорвал оборону красноярцев, и Лейтон Экстин легко убежал в зачётную зону. Фауч исполнил обе реализации, и счёт 34:12 не обещал хозяевам ничего хорошего.

Довести дело до победы москвичам не помешало даже то, что к 60-й минуте их на поле осталось всего 13 человек: Малербе и Виннаар получили жёлтые карточки. Но «Енисей» смог отыграть лишь пять очков. А потом Герасимов не успел захватить Джейдена Барона в быстрой атаке, и тот снова занёс!

Александр Первухин после этого снял с игры Рамиля Гайсина, фактически признавая результат встречи и складывая чемпионские полномочия, а бело-голубые на кураже занесли ещё попытку. Итоговый счёт, кажется, может удивить любого поклонника нашего регби – 48:29 в пользу московского «Динамо», впервые пробившегося в финал чемпионата России.

Не поле, а октагон

Перед «Красным Яром» после поражения в Казани с разницей в 31 очко стояла не просто сложная, а почти невыполнимая задача. Но матч при этом получился не просто упорным, а напряжённым до предела. Уже на восьмой минуте болельщики увидели не регби, а смешанные единоборства, когда Владимир Чабан сцепился с Магомедом Давудовым. Сначала Давудов выполнил удар коленом в захвате, а Чабан ответил хуком с правой. Ничем хорошим схватка для её участников не закончилось, оба получили по красной карточке.

Однако вернёмся к регби. Счёт во встрече открыли красноярцы: Шамиль Магомедов занёс попытку и подарил своей команде надежду на чудо. Но команда ДжейПи Нила осознавала, что на руку ей играет любое набранное очко, а потому, не стесняясь, била по воротам из разных позиций. Кобус Мараис забил три штрафных, а потом и Андрей Карзанов приземлил мяч в чужую зачётку.

Матч «Красный Яр» — «Стрела Ак-Барс» Фото: РК «Красный Яр»

Время играло на руку «Стреле-Ак Барс». Да и в счёте вели казанцы, а красноярцы, действуя без своего главного тренера, испытывали большие сложности. Во втором тайме, чуть перетасовав состав, «Красный Яр» сократил отставание в счёте до минимального – 20:21. Однако регбисты «Стрелы» быстро перешли к ответным действиям: разыграли красивую веерную атаку, в результате которой Егор Зыков оказался с мячом в зачётной зоне.

Интенсивная и зрелищная борьба продолжалась, правда, интриги в схватке за финал уже не было. Джейсон Таумалоло ловко обманул соперника ложным движением и вывел Павла Фица на результативный забег. А финальный аккорд в матче сыграл Максим Шевцов: получив мяч от Мараиса в центре поля, он успешно прорвался через защиту «Красного Яра» и достиг зачётной зоны. «Стрела-Ак Барс» завершила победой полуфинальную серию – 35:27, а «Красный Яр» как ни старался, оказать сопротивление так и не смог.

Впервые с 2008 года нас ожидает финал чемпионата России без участия красноярских команд! И если для москвичей это первый финал в их новой истории, то для казанцев это уже вторая попытка, а также реальный шанс оформить требл. Уже 11 октября в красноярском дерби разыграют бронзовые медали. А 12 октября нас ждёт не просто «золотой», а поистине исторический матч в Казани за звание сильнейшей команды России!