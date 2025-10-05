Накамура прибил чемпиона мира в матче США — Индия. Такого шоу в шахматах вы не видели!

Российская сборная по шахматам ждёт возвращения на мировую арену. Триумфально победили на детской Олимпиаде юноши до 16 лет, осенью в командном чемпионате мира сыграет женская команда. А мужская пока ждёт специального решения ФИДЕ по Всемирной Олимпиаде 2026 года.

Конкуренты тем временем не дремлют! Две самые сильные по среднему рейтингу команды – сборные США и Индии – осенью 2025 года проводят серию из двух матчей, в которых за них выступают сильнейшие мужчины, женщины, а также блогеры и популяризаторы шахмат. Это не только шахматный поединок, а настоящее шоу! Вывеска на официальном сайте гласила – «Это не просто матч, а настоящий спектакль!» И на него собирается полный зал.

И никто не ждал, что первая встреча, проходившая на стадионе «Эспортс» в американском Арлингтоне, штат Техас, закончится сокрушительным разгромом. К восторгу местной публики хозяева выиграли всухую – 5:0!

За хозяев выступали два сильнейших американских гроссмейстера Хикару Накамура и Фабиано Каруана, Карисса Йип, одна из чемпионок США последних лет, а также звезда YouTube Леви Розман (известный на просторах Всемирной паутины как Gotham Chess) и юниор Тани Адевуми.

Индийская команда включала в себя чемпиона мира Гукеша Доммараджу, одного из сильнейших игроков мира Арджуна Эригайси, победительницу Кубка мира Дивью Дешмукх, юношу Этхана Ваза и основателя популярнейшего канала в интернете ChessBase India Сагара Шаха. Составы – примерно равные.

Гукеш Доммараджу Фото: FIDE

Ввиду привлечения известных блогеров за матчем следили тысячи пар глаз в интернете по обе стороны Атлантического океана. И посмотреть было на что. Кстати, электронные экраны показывал не только счёт во встрече, но и пульс игроков. Да и непосредственно шахматное наполнение не подкачало.

Формат матча подразумевал, что доски играют по очереди. Первая – последним заходом. Сначала играется 10-минутная партия в рапид. Если она заканчивается вничью, то тогда следом соперники сражаются в пятиминутный блиц – и тоже без добавки. Если ничья и тут, то начинается «пуля» по одной минуте (!) – и так, пока не определится победитель. Во всех партиях белыми фигурами играли американцы, имевшие за счёт этого преимущество. В ответной встрече белый цвет будет только у индийских шахматистов.

Фото: Кадр из трансляции

День у индийской сборной не задался. Сначала проиграл Эригайси, потом потерпел поражение шахматный журналист Шах, и даже в битвах на юниорской и женской досках, где индусы выглядели фаворитами, победу отпраздновали американцы! 4:0 – это был настоящий разгром.

Точку в противостоянии поставила битва лидеров. Хикару Накамура, который в последнее время попал под волну критики из-за того, что «фармит рейтинг» для попадания в Турнир претендентов 2026 года, встречался с чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Хикару не скрывает, что считает этот цикл своей последней попыткой добраться до шахматного короля – и обыграть его, пока тот юн и неопытен. Поэтому встреча была вдвойне принципиальной.

Считается, что Накамура очень хорош в быстрых дисциплинах, а Гукеш сильно играет только в классику, а блиц – не его конек. Однако в матче за сборную Гукеш Доммараджу бился отчаянно и долгое время сдерживал натиск своего многоопытного визави. И в итоге противостояние дошло до «пули».

Накамура по-хулигански начал партию ходом 1. b2-b4 – это дебют Сокольского или дебют орангутанга (когда в шахматы пытались учить обезьян, учёные отмечали, что приматы чаще всего двигали пешку таким образом). Однако убедительных контраргументов Гукеш не нашёл – он думал дольше соперника, столкнулся с проблемами и потерпел поражение, получив прямой мат.

Толпа ликовала, а Хикару, победив, схватил со стола короля Гукеша и швырнул его в зрительный зал. Был ли в этом некий символизм, мол, Накамура сбросил со сцены действующего шахматного короля, – непонятно. Но индиец отреагировал на такой некрасивый финт крайне спокойно – так же, как и на удары по столу Магнуса Карлсена в одном из супертурниров.

В американской шахматной традиции до сих пор остаётся тяжёлый след от поражений в поединках с советской сборной, в новейшее же время (после того как Рекс Синкфилд собрал за океаном команду мечты) организовать матч-реванш с русскими пока не удаётся из-за политических осложнений на мировой арене. Однако битва с возмужавшими индийцами – достойная замена прежней дуэли.

Первая часть противостояния осталась за сборной США. В ответном шоу-матче в Индии перед хозяевами стоит непростая задача. Победить с таким же сухим счётом будет крайне тяжело, но надо хотя бы просто выиграть, чтобы сохранить лицо перед многомиллионной армией своих болельщиков.