Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Итоги матчевой встречи США — Индия: американцы выиграли со счётом 5:0, а Хикару Накамура унизил Гукеша Доммараджу — что случилось?

Накамура прибил чемпиона мира в матче США — Индия. Такого шоу в шахматах вы не видели!
Дмитрий Кряквин
Итоги матчевой встречи США — Индия в шахматах
Аудио-версия:
Комментарии
Поступок американского гроссмейстера граничит с унижением. А Гукешу пока нечем ответить.

Российская сборная по шахматам ждёт возвращения на мировую арену. Триумфально победили на детской Олимпиаде юноши до 16 лет, осенью в командном чемпионате мира сыграет женская команда. А мужская пока ждёт специального решения ФИДЕ по Всемирной Олимпиаде 2026 года.

Конкуренты тем временем не дремлют! Две самые сильные по среднему рейтингу команды – сборные США и Индии – осенью 2025 года проводят серию из двух матчей, в которых за них выступают сильнейшие мужчины, женщины, а также блогеры и популяризаторы шахмат. Это не только шахматный поединок, а настоящее шоу! Вывеска на официальном сайте гласила – «Это не просто матч, а настоящий спектакль!» И на него собирается полный зал.

Лучший россиянин пока вне большой игры:
Кто сыграет в шахматном турнире претендентов? Непомнящий пока без путёвки, но шанс есть!
Кто сыграет в шахматном турнире претендентов? Непомнящий пока без путёвки, но шанс есть!

И никто не ждал, что первая встреча, проходившая на стадионе «Эспортс» в американском Арлингтоне, штат Техас, закончится сокрушительным разгромом. К восторгу местной публики хозяева выиграли всухую – 5:0!

За хозяев выступали два сильнейших американских гроссмейстера Хикару Накамура и Фабиано Каруана, Карисса Йип, одна из чемпионок США последних лет, а также звезда YouTube Леви Розман (известный на просторах Всемирной паутины как Gotham Chess) и юниор Тани Адевуми.

Индийская команда включала в себя чемпиона мира Гукеша Доммараджу, одного из сильнейших игроков мира Арджуна Эригайси, победительницу Кубка мира Дивью Дешмукх, юношу Этхана Ваза и основателя популярнейшего канала в интернете ChessBase India Сагара Шаха. Составы – примерно равные.

Гукеш Доммараджу

Гукеш Доммараджу

Фото: FIDE

Ввиду привлечения известных блогеров за матчем следили тысячи пар глаз в интернете по обе стороны Атлантического океана. И посмотреть было на что. Кстати, электронные экраны показывал не только счёт во встрече, но и пульс игроков. Да и непосредственно шахматное наполнение не подкачало.

Формат матча подразумевал, что доски играют по очереди. Первая – последним заходом. Сначала играется 10-минутная партия в рапид. Если она заканчивается вничью, то тогда следом соперники сражаются в пятиминутный блиц – и тоже без добавки. Если ничья и тут, то начинается «пуля» по одной минуте (!) – и так, пока не определится победитель. Во всех партиях белыми фигурами играли американцы, имевшие за счёт этого преимущество. В ответной встрече белый цвет будет только у индийских шахматистов.

Фото: Кадр из трансляции

День у индийской сборной не задался. Сначала проиграл Эригайси, потом потерпел поражение шахматный журналист Шах, и даже в битвах на юниорской и женской досках, где индусы выглядели фаворитами, победу отпраздновали американцы! 4:0 – это был настоящий разгром.

Точку в противостоянии поставила битва лидеров. Хикару Накамура, который в последнее время попал под волну критики из-за того, что «фармит рейтинг» для попадания в Турнир претендентов 2026 года, встречался с чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Хикару не скрывает, что считает этот цикл своей последней попыткой добраться до шахматного короля – и обыграть его, пока тот юн и неопытен. Поэтому встреча была вдвойне принципиальной.

Из-за хитрости Хикару даже поменяли правила:
В шахматах со скандалом поменяли правила подсчёта мирового рейтинга. Всё из-за Накамуры!
В шахматах со скандалом поменяли правила подсчёта мирового рейтинга. Всё из-за Накамуры!

Считается, что Накамура очень хорош в быстрых дисциплинах, а Гукеш сильно играет только в классику, а блиц – не его конек. Однако в матче за сборную Гукеш Доммараджу бился отчаянно и долгое время сдерживал натиск своего многоопытного визави. И в итоге противостояние дошло до «пули».

Накамура по-хулигански начал партию ходом 1. b2-b4 – это дебют Сокольского или дебют орангутанга (когда в шахматы пытались учить обезьян, учёные отмечали, что приматы чаще всего двигали пешку таким образом). Однако убедительных контраргументов Гукеш не нашёл – он думал дольше соперника, столкнулся с проблемами и потерпел поражение, получив прямой мат.

Толпа ликовала, а Хикару, победив, схватил со стола короля Гукеша и швырнул его в зрительный зал. Был ли в этом некий символизм, мол, Накамура сбросил со сцены действующего шахматного короля, – непонятно. Но индиец отреагировал на такой некрасивый финт крайне спокойно – так же, как и на удары по столу Магнуса Карлсена в одном из супертурниров.

В американской шахматной традиции до сих пор остаётся тяжёлый след от поражений в поединках с советской сборной, в новейшее же время (после того как Рекс Синкфилд собрал за океаном команду мечты) организовать матч-реванш с русскими пока не удаётся из-за политических осложнений на мировой арене. Однако битва с возмужавшими индийцами – достойная замена прежней дуэли.

Первая часть противостояния осталась за сборной США. В ответном шоу-матче в Индии перед хозяевами стоит непростая задача. Победить с таким же сухим счётом будет крайне тяжело, но надо хотя бы просто выиграть, чтобы сохранить лицо перед многомиллионной армией своих болельщиков.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android