Россиянин промчал полумарафон за час! А ещё недавно его называли «нулём на мировом уровне»

Впервые в истории российский легкоатлет пробежал полумарафон быстрее часа! Владимир Никитин в Казани финишировал на «половинке» с результатом 59.51. Он пробил барьер, который раньше казался непреодолимым.

Беговое сообщество ждало, когда Никитин решится наконец пробежать марафон. Он открыл сезон-2025 в Казани, показав результат 2:09.54. Никто из российских бегунов не дебютировал в марафоне с таким результатом. Тогда Владимир стал вторым, немного уступив Дмитрию Неделину, который нацеливался на рекорд России, но до этого достижения не добежал.

Спустя всего 20 дней Владимир Никитин в Москве во время «ЗаБег.РФ» пробежал «половинку» с результатом 1:00.37 – это был новый рекорд России. Пермский беговой терминатор всё лето совмещал забеги на шоссе с выступлением на классической стадионной дорожке. И в августе на чемпионате России в Казани побил рекорд страны на дистанции 10 000 м – 27.48,29, сокрушив стоявшее 17 лет достижение Сергея Иванова.

Пару недель назад в мощнейшем по составу забеге на 10 км в рамках Московского марафона Владимир побил рекорд страны, задав такой темп, что соперники почти сразу отстали. И вот теперь грохнул своё же достижение на полумарафоне. В Казани он выбежал из 60 минут – это своеобразный высший знак качества. Никитину помогали пейсмейкеры, которые выдержали только половину дистанции. Но вторую половину он бежал один. И добежал!

Для понимания: согласно таблице лучших результатов World Athletics за 2025 год, быстрее часа полумарафон пробежали лишь 45 человек. Среди них 37 представителей африканских стран и всего четыре парня из Европы.

Владимир Никитин Фото: РИА Новости

По ходу забега на 21,1 км Владимир побил и высшее достижение России в беге на 15 км (плюс 500 000 к призовым). Теперь ему остаётся переписать на себя рекорд страны в марафоне, который с 2007 года принадлежит Алексею Соколову – 2:09.07. И тогда Владимир будет абсолютным рекордсменом.

Неплохо для «нуля на мировом уровне», как его назвали два года назад. Тогдашняя пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко поспорила с Никитиным после его победы на чемпионате России в беге на 5000 м. Владимир в микст-зоне выразил недовольство тем, что забег поставили на самое жаркое время дня, тогда как можно было назначить старт на более поздний час. Глущенко в какой-то момент сорвалась и сказала, что «на мировом уровне вы ноль все и говорите, что у вас всё плохо». Та история трансформировалась в мемы, а Никитин остаётся непобедимым который год и бьёт рекорды.

Интересную историю про Владимира Никитина рассказал лыжный тренер Пётр Седов. В Кисловодске, куда спортсмены его группы уже не первый раз ездят на майский сбор, его лыжники жили на базе «Юг-Спорт» вместе с легкоатлетами. И единственным из легкоатлетов, кто усиленно тренировался по рельефу, причём по самому сложному рельефу, был именно Владимир Никитин.

Просто побеждать, кажется, ему больше неинтересно.