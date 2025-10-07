«Двойными премиями нас не накачивали». Какой была победа «Динамо» над «Енисеем»?

Уже в воскресенье, 12 октября, в российском регби определится новый чемпион страны. И вывеска финала для болельщиков со стажем непривычна: за золото будут биться казанская «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо».

Но где же «Енисей-СТМ», который не пропустил ни одного финала с 2008 года? А его остановили бело-голубые, обыграв сначала на своём поле, а затем и в Красноярске. Об этой исторической дуэли глазами игроков «Динамо» рассказал «столб» команды Евгений Мишечкин.

Он уверен: раз вышли в финал – надо побеждать и там!

«После первого тайма был уверен, что заберём своё»

– Евгений, что было в раздевалке после окончания матча? Что лично ты почувствовал с финальным свистком?

– Если честно, я думаю, что если бы у нас был путь до финала был полегче, то можно было бы прочувствовать какую-то прям великую радость. Но мы очень много эмоций потратили не только при выходе в плей-офф, но и в первом полуфинале на «ВТБ Арене». Поэтому, когда мы выиграли и в Красноярске, я просто выдохнул. И чувство было даже не счастья, а удовлетворения. Вот знаете, когда плотно поел и никуда не надо торопиться (улыбается).

– На твой взгляд, какой момент стал ключевым во втором матче?

– Не знаю. Наверное, когда мы в первом тайме не отпустили «Енисей». Там был и штрафной, и попытка, когда они очень близко к нам подобрались. Я думаю, что у нас просто и замены получше, и помоложе ребята, которые могут на протяжении всей игры хороший темп держать. Поэтому получилось так, что хватило примерно семи минут, чтобы нам уверенно себя почувствовать. И я думаю, что мы лучше сохранили темп и настрой, который у нас есть.

Когда ты настолько близок не просто к финалу, а к мечте всей жизни, особенно если мы говорим про молодых ребят, то силы какие-то находишь. И их явно будет больше, чем у возрастной команды. А это мечта не только для молодых ребят, но и для меня. Я ведь в финалах ещё не играл!

– А во время игры были мысли, что своё уже точно не отпустите?

– Как раз, когда был свисток об окончании первого тайма, я подумал, что игра в целом складывается в нашу пользу. Мы немного проигрывали статику, однако это не так уж важно, когда есть попытки. Да и индивидуальные качества могут проявиться. В перерыве мы уже просто говорили о том, что надо свою игру держать. Так что после 40 минут я уже был уверен, что мы заберём своё.

Матч «Енисей» — «Динамо» Фото: РК «Динамо»

– То есть в раздевалке в перерыве всё спокойно было?

– Спокойно, да. Мы как бы ещё не доросли до того уровня, когда можем быть уверены на 100% в победе. По ходу чемпионата у нас было такое, что мы теряли преимущество во второй половине игры. Приходилось потом доставать себя из проблем, которые мы сами себе организовали. Поэтому заранее уверенными в победе нам быть нельзя. В перерыве больше обсуждали, как бы нам это преимущество приумножить.

– На твой взгляд, чем «Динамо» во второй игре отличается от «Динамо» в первой?

– Ничем. Я думаю, что тут надо спросить, чем «Енисей» отличается. Всё-таки в первой игре у нас мандраж был больше, ведь это новый большой стадион, домашняя арена, все были гипернастроены. Во второй игре было попроще. Поначалу, конечно, было видно, что мы тоже немножко переживаем. Были проблемы с коридорами. Поэтому проблема была только в настрое.

Матч «Енисей» — «Динамо» Фото: РК «Динамо»

«Раз в финал вышли, надо там побеждать»

– По силам ли вам историю сотворить? Или того, что вы сделали, уже достаточно?

– Как этого может быть достаточно (смеётся)? В любом случае, раз мы в финал вышли, надо там побеждать. По играм с Казанью я могу сказать, что у нас были некие проблемы. Первую игру вообще могли выиграть спокойно, просто в конце промахнулись по воротам. Тут уже везёт – не везёт. Такое бывает в матчах равных команд. Во второй игре были проблемы с «ногой», но мы над этим поработали. Поэтому посмотрим, что выйдет. Я думаю, что будет что-то схожее с летней игрой в Москве, когда всё решалось буквально в последние две минуты.

– Если не «Стрела», то какой соперник был бы вам удобнее всего в финале?

– «Красный Яр» было бы хорошо получить, конечно. «Стрела» просто схожа с нами. Активные ребята, которые очень хорошо в открытой игре себя чувствуют. То, что мы любим, они тоже любят. Мы любим прессовать, они любят прессовать. Мы очень схожи по общим игровым идеям.

– Руководство не обещало премий за победу над «Енисеем»?

– Нет, такого не было. У нас ведь премии сезонные. То есть какое место заняли – такая премия и будет. Так что на «Енисей» нас сильно не накачивали двойными премиями или ещё чем-то. Мы просто свою работу выполнили.

– Значит ли ваша победа над «Енисеем», что в российском регби меняются фавориты?

– Думаю, что нет. Как можно говорить о переменах, когда «Енисей» на протяжении 17 лет не пропускал ни одного финала? Мы провели в целом неплохой сезон, где-то достав из себя максимум. Да, у нас получилось добраться до финала. Плюс ко всему, как я уже говорил, у нас молодой коллектив, и надо посмотреть, как мы будем чувствовать себя в межсезонье, как сыграем в следующем году. Если всё будет хорошо, тогда уже можно будет говорить о переменах. А пока «Енисей» занимает первое место в регулярном чемпионате, говорить о перестановках среди фаворитов рано.