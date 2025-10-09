«Наша цель — стабильный прогресс». В России запустили прорывной проект для марафонцев

Спорт в России развивается, даже несмотря на отстранение от международных стартов. Движение вперёд есть и у федераций, поддерживающих профессионалов самого высокого уровня, и у организаторов массовых спортивных событий. Например, у Бегового сообщества.

За последние годы эти ребята сделали многое, чтобы поднять уровень марафонского бега в стране. Сперва они объединили топовые дистанционные гонки России в Лигу марафонов БРИКС, затем – создали международную элитную программу. Теперь же Беговое сообщество совместно с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация лёгкой атлетики» разработало проект «Академия рекордов», который должен серьёзно помочь повысить уровень стайерского бега и добиться прогресса результатов у российских атлетов.

Перед Московским Марафоном мы поговорили с руководителем международного отдела и менеджером элитных спортсменов Бегового сообщества Инной Черноблавской. Она рассказала, что способен дать спортсменам проект «Академия рекордов».

«Мы даём россиянам возможность тренироваться рядом с иностранцами»

— Инна, давайте начнём с главного. Для чего и для кого нужна «Академия рекордов»? Что это вообще такое?

— Некоторое время назад мы обозначили стандарты для элитных спортсменов и запустили международную элитную программу на крупнейших стартах Бегового сообщества. Чтобы она реально работала и решала поставленные задачи, а конкретно служила повышению результатов на наших международных забегах — Московском Марафоне, марафоне «Белые ночи» и Московском полумарафоне, а также созданию конкурентной среды и повышению общего уровня результатов в целом в стране — спортсменам нужны условия для качественной подготовки.

«Академия рекордов» как раз и создаётся для того, чтобы обеспечивать атлетам тренировочный процесс, сборы и возможность выйти на пик формы к ключевым стартам.

— То есть проект связан с международной элитной программой?

— Да, это часть общей стратегии. Международная элитная программа формирует цели, а «Академия рекордов» даёт инструменты для их достижения.

— Что этот проект может дать спортсменам?

— Прежде всего — решение практически всех вопросов, связанных с проведением сборов в высокогорье, которые обычно ложатся на плечи атлета или его тренера. Организация сборов обычно очень сложная: перелёты, визы, трансферы, проживание, условия для тренировок и восстановления. Всё это берёт на себя «Академия рекордов», а спортсмен может сосредоточиться только на подготовке и результатах.

Кроме того, у российских атлетов сейчас пока редко бывает опыт международной интеграции. Мы даём возможность тренироваться в зарубежных группах, работать рядом с конкурентами и встраивать в план совместные тренировки с пейсмейкерами — зарубежными атлетами релевантного уровня.

— Проект создан совместно с ВФЛА. Как распределяются роли между федерацией и Беговым сообществом?

— Мы изначально понимали, что проект нужно запускать вместе с федерацией. Сейчас у ВФЛА новая команда, которая ставит перед собой чёткие цели. В том числе и качественное улучшение условий для тренировочных сборов спортсменов.

Федерация взяла на себя поддержку спортсменов-сборников — тех, кто аффилирован к ВФЛА и входит в состав спортивной сборной команды России по лёгкой атлетике. Беговое сообщество отвечает за менеджмент проекта и поддержку другой важной категории — быстрых любителей, показывающих результаты уровня профи, но не аффилированных к федерации. Яркие примеры — Дмитрий Неделин и Дина Александрова. Неделин аффилирован к ВФЛА, а Дина формально остаётся любителем.

Артём Попов, Ринас Ахмадеев и Евгений Волков Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

— Как можно попасть в этот проект?

— Приём заявок на 2026 год мы откроем в ноябре. Подать их смогут как спортсмены, аффилированные к ВФЛА, так и независимые атлеты, а также их тренеры.

Всего в проект смогут попасть до 10 спортсменов-сборников, до пяти быстрых любителей и до 10 иностранных спортсменов, которые станут частью международной команды, формирующейся в зависимости от целей российских атлетов, принимающих участие в проекте.

— Раз количество мест ограничено, значит есть какие-то условия или критерии отбора?

— Верно. Квалификационные требования будут определяться ежегодно совместно с федерацией. Участникам нужно будет показать соответствующие результаты за последние два года. По итогам подачи квалификационных заявок оргкомитетом «Академии рекордов» будет проводиться конкурсный отбор.

«Если мы хотим добиться хороших результатов, в это нужно вкладываться»

— Верно ли понимаю, что сборы в рамках проекта будут проходить перед крупными стартами, чтобы атлеты лучше проявили себя на них?

— Именно так. Наша первостепенная задача как организаторов — вывести подготовленных российских атлетов на собственные старты, чтобы они были на пике формы и показали лучшие в сезоне результаты. И график сборов в 2026 году будет выстроен с учётом проекта календаря забегов Бегового сообщества. Сборы будут длиться до четырёх недель.

— Насколько мне известно, сборы будут проводиться в Кении. Почему выбрана именно она, а не любая другая беговая страна?

— Кения стала очевидным и удобным выбором для старта проекта. Здесь уникально сочетаются природные условия и возможность интеграции с сильнейшими беговыми группами: тренировочные базы расположены на высоте 2400-2700 м, что идеально для подготовки. В стране огромная выборка кенийских групп с ребятами, которые показывают лучшие результаты в наших дисциплинах на мировом уровне.

Тренировка перед забегом Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Кроме того, Кению с Россией связывают устойчивые дипломатические отношения, это безопасная страна, где говорят на английском языке, что облегчает интеграцию. Есть и практические плюсы: электронная виза оформляется за несколько часов, а добраться до Кении проще, чем до Европы или США.

Главное — здесь можно тренироваться круглый год. Для российских спортсменов это критично: зимой, которая в России может длиться с ноября по март, у нас нет условий для полноценной подготовки, и на первые старты сезона атлеты зачастую выходят не в пиковой форме.

— Российские спортсмены на базах будут тренироваться вместе с кенийцами и другими иностранными атлетами?

— База, которую мы выбрали в Кении, международная. Туда допускаются спортсмены из других стран. На эту же базу мы планируем привезти нашу международную команду, в которую входят представители Кении, Эфиопии и Марокко.

— Как будет выстроена подготовка? Атлетам будут даваться одинаковые планы или к каждому будет индивидуальный подход?

— Мы не вмешиваемся в тренировочные планы спортсменов: каждый приезжает со своим. Опытные атлеты выстраивают его самостоятельно, а молодые — вместе со своими тренерами. Одна из наших задач — встроить в их индивидуальные планы тренировки с группами. Например, спортсмен говорит, что «в такой-то день нужен длинный бег с группой» или «мне нужно поработать с пейсерами» — и мы организуем это. Кстати, планируется взаимодействие не только на уровне спортсменов, но и тренеров — российские специалисты смогут работать в связке с кенийскими коллегами.

Мы уже успели проверить механику проекта на практике. Когда Дмитрий Неделин и Дина Александрова, которые стали амбассадорами проекта в 2025 году, поехали в Кению в рамках своего тренировочного плана, мы присоединились к ним, чтобы отработать все процессы на реальном опыте. Обеспечили им полные условия для проживания, тренировок и восстановления, а также организовали взаимодействие с местными группами и пейсерами.

— Вы планируете брать на себя немалые расходы. Насколько это финансово затратно и, главное, оправданно?

— Если мы хотим, чтобы были хорошие результаты, соответствующие международным стандартам, нужно в это вкладываться. Ничего само собой не случается. Спортсменов нужно правильно мотивировать, предоставить условия для тренировок — без этого прогресса просто не будет.

Стоит отметить, что ничего принципиально нового мы не придумали — мы идём по пути всех крупнейших марафонов мира уровня World Athletics Labels. Яркий пример — агентство Global Sport Communication, которое вывело на мировую арену множество олимпийских чемпионов.

— «Академия рекордов» будет работать исключительно с длинными дистанциям или планируется расширение на другие дисциплины?

— Квалификацию мы будем принимать практически по всем стайерским дистанциям — от 5 км до 42,2 км.

— Какие планы на этот проект в будущем?

— В ближайшей перспективе основная задача «Академии рекордов» — поддержка лучших российских атлетов в достижении высоких спортивных целей и создание условий для их подготовки к конкуренции на международной арене. В 2026 году сроки сборов будут приурочены к Московскому полумарафону, марафону «Белые ночи» и Московскому Марафону. В дальнейшем проект будет развиваться: мы видим его расширение и выход за рамки стартов Бегового сообщества, чтобы помогать спортсменам готовиться и к другим международным соревнованиям.

Участники Московского Марафона Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

«Идеальной трассы в городе на холмах мы никогда не достигнем»

— Что в этом году было нового на Московском Марафоне?

— В этом году в рамках «Академии рекордов» на площадке Московского Марафона мы впервые запустили отдельную программу для тренеров. 19-20 сентября прошла двухдневная сессия на тему «Система спортивной подготовки. Традиции и современные тенденции».

Задача — создать экспертную площадку для дискуссий и обмена опытом внутри профессионального сообщества, которое раньше мы практически не привлекали.

Для нас «Академия рекордов» — это не только про поддержку атлетов, но и про развитие тренерского сообщества. Мы постарались сделать программу сбалансированной: в ней приняли участие и представители старой тренерской школы, и молодые специалисты. Среди спикеров — наставники олимпийских чемпионов, менеджеры атлетов мирового уровня, представители ВФЛА. Онлайн-гостями стали знаменитый итальянский тренер по бегу на длинные дистанции Ренато Канову и физиолог Энди Джонс — научный консультант британского проекта SUB2 и физиолог легендарной Полы Рэдклифф, экс-рекордсменки мира. Также выступили тренеры из наших приглашённых команд — представители Индии и Марокко с темой «Национальный опыт в марафоне».

Кроме того, в этом году изменилась структура призовых выплат. На марафонской дистанции количество призовых мест в абсолютном зачёте увеличилось с шести до 10, а сами призовые выплаты стали больше. Суммарный призовой фонд Московского Марафона в 2025 году вырос с 6,3 млн до 10,74 млн рублей.

Также в этом году мы впервые в истории марафона провели прямую трансляцию не только с марафонской дистанции, но и с забега на 10 км.

Бегуны на Московском Марафоне Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

— На дистанции 10 км было зафиксировано сразу два результата быстрее высшего достижения России – у мужчин и у женщин. Получается, удалось решить вопрос с трассой, чтобы она соответствовала правилам для установления рекордов?

— Для обновления трасс было несколько причин, но что касается вопроса ратификации рекордов — да, он был решён. Трассы на 10 км и 42,2 км соответствовали всем требованиям и позволяли ратифицировать рекорды. Для этого была проделана серьёзная работа — мы убрали перепад высот между стартом и финишем и соблюли правило по расстоянию между ними.

— Вы ожидали, что будут рекорды?

— Мы полагали, что у Владимира Никитина и Светланы Аплачкиной есть все шансы побить национальный рекорд при благоприятных условиях. Со своей стороны мы сделали максимум: заключили контракты, мотивирующие на высокий результат, обеспечили инфраструктуру и соревновательную среду. Но трасса была сложной. Идеальной трассы в городе на холмах мы никогда не достигнем, однако всё, что в этих условиях можно сделать, мы сделали.

При этом отмечу, что нужно правильно расставить приоритеты. Наша цель — не рекорды ради рекордов, а стабильный прогресс спортсменов. Если атлеты будут каждый сезон показывать лучший результат, рекорды придут сами собой.

— Сколько было иностранных участников?

— На обеих дистанциях выступало около 100 профессиональных спортсменов, 26 из которых представляли Индию, Кению, Китай, Кыргызстан, Марокко, Беларусь, Эфиопию и Южную Африку. Многие из этих спортсменов уже принимали участие в забегах серии Бегового сообщества, а некоторые из них занимали призовые места.

— Вы на Московском полумарафоне ввели международные команды из разных спортсменов. Как оцениваете эффективность?

— Эффект от приглашения зарубежных спортсменов уже заметен. На примере марафона «Белые ночи» видно: те, кто бежал в прошлом и этом году, улучшили результат в среднем на три минуты. Количество атлетов, выбегающих из заявленной планки, выросло, появились новые имена.

Когда три года подряд мы работали только с российским составом, результаты практически не менялись. Теперь же они явно пошли вверх. Российские пейсеры отлично взаимодействуют с иностранными спортсменами, а кенийские пейсеры помогли нашим ребятам выйти на нужные результаты.

Говорить о 100% эффективности пока рано — для этого нужна полноценная интеграция. Максимального эффекта мы достигнем, когда российский состав будет тренироваться вместе с зарубежными спортсменами в рамках сборов. Сейчас же это стартовый уровень интеграции через совместные тренировки перед забегами.