Организаторы из Индонезии просто отказали спортсменам в визах за неделю до старта. Как отреагирует FIG?

Израильских гимнастов не пустили на ЧМ-2025. Теперь большой турнир под угрозой срыва

В этом безумном мире не только российские спортсмены страдают из-за отстранений по политическим причинам. В этот раз досталось израильтянам. Гимнастов из Израиля не пускают на ЧМ-2025 в Индонезии. Страна-хозяйка турнира просто не выдала атлетам визы! Почему так получилось?

Неожиданный бан

В четверг, 9 октября, правительство Индонезии сообщило, что не допустит израильских гимнастов к участию в чемпионате мира, стартующем 19 октября. Так как запрещать участие в турнире страна-хозяйка официально не может (это право есть только у FIG), было найдено другое решение. Индонезия просто не выдала визы всем членам сборной Израиля по гимнастике.

«Правительство не будет выдавать визы израильским гимнастам, которые намерены посетить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте», – заявил министр юстиции Индонезии Юсрил Ихза Махендра.

Также он сообщил, что Индонезийская федерация гимнастики подавала спонсорское письмо, дабы шести израильским гимнастам было проще получить визы. Но позднее организация отозвала своё обращение.

Ранее местная федерация гимнастики просила FIG поднять вопрос об участии Израиля в турнирах. Но глава федерации Моринари Ватанабэ чётко выразил свою позицию: отстранять он никого не будет.

А ведь ещё в июле Федерация гимнастики Израиля утверждала, что проблем у гимнастов возникнуть не должно. По их словах, индонезийские чиновники заверяли, что будут рады видеть израильтян на ЧМ-2025 в Джакарте.

«Их присутствие вызвало бы возмущение»

Почему же Индонезия решила не пускать израильтян в свою страну? Причина – в большой политике, а точнее, в ситуации в секторе Газа.

Индонезия – мусульманская страна, которая активно поддерживает Палестину. Ещё в начале нулевых правительство государства заявило, что не намерено налаживать отношения с Израилем, пока конфликт в секторе Газа не завершится. Оттого у стран даже нет дипломатических отношений, хотя иногда представители проводят между собой переговоры по сотрудничеству.

Учитывая, что конфликт в секторе Газа периодически обостряется, более сложными стали и отношения между государствами. Нынешний отказ израильтянам в визах – просто следствие всего этого.

Тем более что в последнее время индонезийские чиновники и религиозные организации активно призывали не пускать израильских спортсменов на ЧМ.

«Не позволяя израильским спортсменам соревноваться, мы хотим заявить, что все формы колониализма должны быть отменены, так как они противоречат гуманности и справедливости», – заявил Амирсях Тамбунан, генеральный секретарь MUI, высшего исламского объединения в Индонезии.

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг отметил, что ситуация в секторе Газа – настоящая гуманитарная катастрофа, поэтому приезд израильской делегации вызовет эмоциональную реакцию у большинства индонезийцев.

«В сложившейся ситуации присутствие израильских спортсменов, очевидно, вызвало бы возмущение общественности», – заявил Анунг.

Нейтралитет невозможен

Точно ли вся команда, в том числе олимпийский чемпион Артём Долгопят, пропустит ЧМ? Пока нет. FIG официально не комментировала ситуацию.

В Федерации гимнастики Израиля также не делали официальных заявлений. Тем не менее представитель организации объяснился в разговоре со СМИ.

«На данный момент мы ещё не получили официального уведомления по этому поводу от организаторов соревнований и/или Всемирной ассоциации гимнастики, и мы поддерживаем связь со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу. Федерация гимнастики при содействии министерства спорта и олимпийского комитета сделала всё возможное, чтобы обеспечить выход делегации на основные соревнования сезона и продолжить работать во всех направлениях. Мы надеемся, что члены нашей сборной, в том числе олимпийский чемпион Артём Долгопят, действительно смогут участвовать в турнирах», – говорится в комментарии функционера для One.

По сути, сейчас у FIG два варианта действий. Первый – спокойно согласиться с решением индонезийского правительства и, по сути, отстранить всю команду и олимпийского чемпиона от главного турнира года, создав прецедент.

Второй – лишить Индонезию ЧМ-2025. По крайней мере, нечто похожее уже было два года назад. В марте 2023-го Индонезия запретила израильским футболистам выступать на ЧМ U20. Тогда ФИФА даже пришлось оставить страну без турнира и перенести его в новое место за две недели до старта. Сейчас до первого дня соревнований осталось около недели, и возможен ли перенос, неясно.

В любом случае оставаться нейтральными у FIG тут не выйдет. Даже если международная федерация прогнёт правительство Индонезии, заставив допустить гимнастов, никто не может гарантировать безопасность спортсменам и отсутствие акций в поддержку Палестины. Организаторы велогонок в Испании подтвердят, что бороться с этим сложно.