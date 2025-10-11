В нашем регби будет новый чемпион! Что нужно знать о необычном финале ЧР-2025?

«Стрела-Ак Барс» может сделать требл. Но «Динамо» бьётся за первый серьёзный трофей и сдаваться не планирует.

В воскресенье 12 сентября, состоится главный матч чемпионата России по регби – 2025. В борьбе за трофей сойдутся две команды, которые можно назвать самыми молодыми и прогрессирующими в отечественном регби – «Стрела-Ак Барс» и «Динамо». На двоих у казанцев и москвичей всего девять лет выступлений в чемпионате. И у каждой теперь есть блестящий шанс!

Обе команды в финале могут сотворить историю. «Стрела» может завоевать третий трофей за сезон, а такое за всю историю удавалось только одной команде в России – «Енисею-СТМ». Причём побед в чемпионатах России у «Стрелы» ещё не было. Как и у московского «Динамо», которое оказалось в шаге от первого значимого трофея в новейшей истории клуба.

Чего ожидать от финала? Рассказываем.

Где и когда пройдёт финал чемпионата России?

Игра состоится 12 октября на стадионе «Тулпар» в Казани. Начало – в 12:30.

На что способна «Стрела-Ак Барс»?

В текущем сезоне казанцы наводят ужас на всех соперников. Они здорово отыграли регулярный сезон, заняв третье место. Да, безусловно, первая часть чемпионата складывалась лучше. Подопечные ДжейПи Нила делили первую строчку с «Енисеем» перед паузой, к тому же обыграли «тяжёлую машину» в матче за Суперкубок. А вот после летней паузы результаты в чемпионате немного пошли на спад. Можно предположить, что Казань сосредоточилась на борьбе за Кубок России, ведь в плей-офф команда уже точно попала бы, а вот взять ещё один трофей – дело куда более важное. И всё получилось!

В полуфинале чемпионата России «драконы» без особых проблем одолели «Красный Яр» и теперь находятся в шаге от требла. И это всего лишь пятый сезон команды в ЧР. Недурно, правда? А что мы видим на поле?

Регбисты «Стрелы-Ак Барс» Фото: РК «Стрела-Ак-Барс»

Быстрые и слаженные вееры, агрессивный стиль игры и точные удары. Команда прекрасно себя ощущает не только в схватках, но и в коридорах. Отлично чувствует игру и не даёт соперникам играть первым номером. Правда, есть и проблема. Во второй полуфинальной встрече команда лишилась двух братьев Давудовых. Оба получили дисквалификацию до весны следующего года за драку и нецензурную брань. ДжейПи Нил всегда говорит о строгой дисциплине команды, однако порой эмоции берут верх.

На что способно «Динамо»?

В текущем сезоне москвичи неожиданно и резво прибавили. Крепкая игра в регулярном чемпионате позволила «Динамо» занять четвёртое место и принять участие в плей-офф чемпионата страны. К слову, для них это уже лучший результат. Команда проводит лишь четвёртый сезон в высшем дивизионе, а уже так близка к первому месту. Круто, не правда ли?

А то, что москвичи смогли выбить из полуфинала «Енисей-СТМ», уже повергло в шок многих любителей регби. Хотя мало кто верил в их победу во втором матче. Но «Динамо» играло здорово. И если вы не смотрели эти матчи, то настоятельно рекомендую. Ведь не каждый год увидишь, как выбивают команду, которая не пропускала финал на протяжении 17 лет!

А вот что касается стиля игры, то в «Динамо» предпочитают открытое регби. Это и высокий темп игры, и стремительные ответы на атаки соперников. Команда прекрасно владеет функцией многофазовых атак и не стесняется демонстрировать технику. Правда, имеются у команды некие проблемы с коридором и игрой ногами, однако в одной встрече это можно и не заметить.

Кто фаворит финала ЧР-2025?

Никто. Явного фаворита точно нет. Всё может перевернуться в любой момент. На казанцев могут давить домашний стадион и близость к треблу. Москвичам как будто бы психологически чуть проще, но казанцы, вероятно, чуть сильнее.

Соперников можно назвать равными. А если учитывать, что обе команды любят открытое и скоростное регби, то мы можем увидеть яркий матч с драматичным сюжетом. И Казань, и Москва могут склонить чашу весов в свою пользу.

Регбисты «Динамо» Фото: РК «Динамо» Москва

Где смотреть трансляцию финала?

Финал чемпионата России будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». О главных новостях вам расскажет «Чемпионат».