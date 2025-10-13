Ракетки, мячик, два спортсмена, — это теннис? Нет, это сквош. Разбираемся в правилах и особенностях олимпийского вида спорта.

Что такое сквош и как в него играть? Ответы на все вопросы

Что такое сквош и чем отличается от тенниса

Сквош — это динамичная ракеточная игра для двух участников на замкнутом корте с четырьмя стенами. Главная задача — поочередно посылать резиновый мяч в переднюю стену так, чтобы соперник не смог его отбить.

В семье ракеточных видов спорта сквош занимает особое место — если теннис предполагает игру через сетку, в бадминтоне тоже играют через сетку, но используют не мяч, а волан, то сквош превращает все четыре стены корта в игровую площадку.

От тенниса его отличает замкнутое пространство, меньший по размеру корт и принципиально иная тактика — вместо попытки переиграть соперника «на расстоянии», здесь важны точность, выносливость и умение «читать» отскоки от стен.

В сквоше нет сетки, через которую нужно перекидывать мяч, поэтому спортсмены играют не «лицом к лицу», а смотрят в одно направление — в стену, но динамики и азарта это не убавляет.

Сквош Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Краткая история сквоша

По одной из версий, сквош зародился в XIX веке в престижной британской школе Харроу, где ученики развлекались, ударяя теннисными ракетками по резиновому мячу в коридорах здания. К 1850-м эта забава превратилась в организованную игру с первыми кортами — именно тогда и придумали название «сквош».

Глагол squash с английского переводится как давить, раздавливать, расплющивать, — в процессе игры характерный звук можно услышать при ударе мяча. Поэтому игра так и называется.

Международное развитие началось в XX веке. В 1920-х появились первые клубы в США, Канаде и Австралии, а к 1960-м сквош распространился по всему миру. Всемирная федерация сквоша (WSF) была создана в 1967 году, и именно она стандартизировала правила, размеры кортов и оборудование.

С 1970-х проводятся официальные чемпионаты мира, а профессиональные туры PSA (мужчины) и PSW (женщины) превратили сквош в зрелищный коммерческий спорт.

Долгожданное признание пришло в 2023 году — сквош включили в программу Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.

Сквош в России

В Россию сквош попал только в начале 1990-х. Изначально это была настоящая экзотика: мало кто вообще понимал, что это за игра, где стены используются как часть поля, а мяч нужно специально «разогревать» перед партией.

В 1991 году была создана Федерация сквоша СССР, а после распада Союза — Федерация сквоша России, которая в 1993 году стала полноправным членом международных организаций.

Первые корты появились в столичных фитнес-центрах как элитная забава для бизнесменов — что-то вроде боулинга, но с европейским флёром. Стоило это удовольствие недёшево, да и играть особо было не с кем: тренеров практически не было, правила знали единицы, а мячи приходилось заказывать из-за границы.

Настоящий рост начался в 2000-х – вместе с развитием фитнес-индустрии. В Москве и Санкт-Петербурге стали открываться специализированные сквош-центры, появились первые тренеры, прошедшие обучение в Европе. Сквош стал позиционироваться как «спорт успешных людей» — эффективная тренировка для тех, кто ценит время и хочет получить максимальную нагрузку за 30-40 минут.

Сегодня сквош в России — это спорт для среднего класса и выше. По разным оценкам, в стране около 100-150 кортов, бо́льшая часть сосредоточена в Москве (примерно 40% от общего числа), Санкт-Петербурге и крупных региональных центрах — Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Сочи. В небольших городах корты можно пересчитать по пальцам, а то их и вовсе нет.

Сквош в России воспринимается скорее как фитнес, чем как серьёзный спорт. Многие играют для поддержания формы, сброса стресса после работы, деловых знакомств. Это не плохо, но объясняет, почему у нас мало звёзд мирового уровня.

Корт и разметка

Сквош-корт — это, по сути, большая коробка с четырьмя стенами, где каждый сантиметр имеет значение. Международные размеры жестко стандартизированы ещё с 1920 года: 9,75 на 6,4 м при минимальной высоте потолка 5,64 м.

Для сравнения — это примерно половина баскетбольной площадки, только «поставленная на попа» и обнесённая стенами. В США долго использовали чуть более узкий корт (5,64 м), но сейчас от этого стандарта почти отказались в пользу международного.

Передняя стена — сердце всей игры, именно в неё должен попадать мяч при каждом ударе. На ней нанесены три ключевые линии:

нижний аут («тин») – на высоте 48 см, попадание ниже засчитывается как ошибка;

линия подачи – на высоте 178 см;

верхний аут – на уровне 4,57 м.

Разметка поля Фото: «Чемпионат»

Боковые и задняя стены тоже активно участвуют в игре — по ним проходят наклонные линии аута, соединяющие переднюю и заднюю стены. Заднюю стену часто делают из закалённого стекла, чтобы зрители могли наблюдать за происходящим — зрелище того стоит.

Разметка пола превращает корт в настоящую шахматную доску. Центральная линия делит его напополам, а линии подачи образуют два квадрата слева и справа.

В центре все линии сходятся в букву «Т» — это священное место для любого сквошиста. Хороший игрок после каждого удара стремится вернуться именно сюда — здесь легче всего доставить мяч в любую точку корта. Есть ещё зоны приёма подачи — большие прямоугольники, куда должен попасть мяч после подачи.

Современные корты всё чаще оборудуют стеклянными стенами — это не только красиво выглядит, но и позволяет создать ощущение большего пространства. Правда, стекло должно быть специальным, закалённым, способным выдержать удар мяча на скорости до 250 км/ч.

Корт для сквоша Фото: Julian Finney/Getty Images

Правила игры в сквош

На первый взгляд, сквош кажется простым — бей ракеткой по мячу в сторону стены, чтобы соперник не отбил. Но дьявол кроется в деталях, а деталей здесь хватает.

Главное правило: мяч обязательно должен коснуться передней стены выше «тина» (нижней линии) и ниже линии аута. При этом бить можно как с лёта, так и после одного отскока от пола — если мяч дважды коснулся пола, очко проиграно.

Игроки бьют поочерёдно, и каждый должен дать сопернику возможность свободно дойти до мяча и выполнить удар.

Матч состоит из трёх-пяти геймов (в зависимости от уровня турнира), каждый до 11 очков. При счёте 10:10 игра продолжается до разрыва в два очка — как в настольном теннисе на тай-брейке или в волейболе. Используется система PAR (point-a-rally) — очко получает победитель каждого розыгрыша, независимо от того, кто подавал. Это серьёзно ускоряет игру по сравнению со старой системой, когда очки начислялись только подающему.

Подача — отдельная наука. Игрок должен стоять в квадрате подачи хотя бы одной ногой (иначе фут-фолт). Спортсмен подбрасывает мяч и бьёт в переднюю стену между линией подачи и линией аута, затем он должен попасть в противоположную половину корта. Главная фишка — второй попытки нет! Ошибся — подача сразу переходит к сопернику. Это не теннис, где можно исправиться.

Самая сложная часть правил — помехи и их трактовка. В замкнутом пространстве корта игроки постоянно мешают друг другу, и здесь судья (или сами игроки в любительской игре) может принять три решения:

Let («лет») — переигровка без присуждения очка, если помеха была непреднамеренной. No let — никаких переигровок, играй дальше, если помеха минимальная. Stroke («строук») — очко присуждается пострадавшему, если соперник создал серьёзную преднамеренную помеху или не дал возможности выполнить удар.

Безопасность — абсолютный приоритет. Если есть риск ударить соперника ракеткой или мячом, лучше остановиться и попросить «лет». Игра очень быстрая, и в замкнутом пространстве травма может оказаться опасной. Поэтому защитные очки для новичков не роскошь, а необходимость, если не хотите остаться без глаз.

Также все линии на корте — это линии аута. Попал в линию — потерял розыгрыш. Никаких «на линии — в поле», как в теннисе.

Сквош Фото: Matt King/Getty Images

Инвентарь и экипировка

Базовый набор снаряжения включает в себя ракетку, мяч, специальные кроссовки и защитные очки. Всё остальное — уже детали, которые могут улучшить комфорт, но без них вполне можно обойтись.

Ракетки

Ракетка для сквоша — это не уменьшенная теннисная, а самобытная со своими требованиями. Вес варьируется от 110 до 190 г, примерно в два раза легче теннисной, длина не превышает 68,6 см, а площадь головки ограничена 500 см².

Материал — обычно графит или его композиты, алюминиевые варианты подходят только новичкам для освоения базовых навыков. Главное – определиться с мощностью и контролем. Более тяжёлые ракетки (140-190 г) дают бо́льшую силу удара, лёгкие (110-130 г) — лучшую манёвренность и скорость замаха.

Струны ракетки натягивают слабее, чем в теннисе (обычно 11-13 кг против 20-25 кг), и меняют их чаще, при активной игре – каждые два-три месяца.

Баланс ракетки по весу – ещё один важный фактор. То есть где находится центр тяжести относительно центра ракетки. Существует три типа распределения веса:

смещение к «голове» (Head Heavy) – для более сильного удара;

равномерное распределение (Even Balance) — для универсальности;

смещение к рукоятке (Head Light) – для манёвренности и контроля.

Каждый выбирает ракетку в зависимости от игрового стиля и опыта.

Ракетки для сквоша Фото: Bongarts/Getty Images

Мячи

Мяч для сквоша — это полая резиновая сфера диаметром около 4 см. Мячи не все одинаковые, они классифицируются по цветным точкам:

синяя точка — быстрый мяч для начинающих;

красная — средний отскок;

жёлтая — медленный, для опытных игроков;

двойная жёлтая — сверхмедленный, для профессионалов.

Виды мячей для сквоша Фото: «Чемпионат»

Мяч нужно «разогревать» перед игрой, ударяя о стены 5-10 минут. «Холодный» мяч практически не отскакивает, а «разогретый» становится упругим и быстрым.

Обувь

Кроссовки, возможно, самая важная часть экипировки. Они должны иметь специальную подошву non-marking (не оставляет следов на полу корта), высокую боковую поддержку для защиты от подворачивания стопы, хорошую амортизацию пятки и отличное сцепление с деревянным покрытием. Обычные беговые кроссовки не подойдут — они либо скользят, либо портят покрытие корта.

Лучшие бренды — специализированные линейки от Salming, Eye, а также модели для волейбола от Asics и Mizuno. Важен именно материал подошвы — она должна быть светлой, с мягкой резиной, которая «прилипает» к гладкому паркету, но при этом позволяет делать скользящие шаги.

Одежда и защита

Одежда — стандартная спортивная из дышащих материалов: футболка, шорты (или юбка), желательно светлых тонов. Во многих клубах действует дресс-код — никаких ярких принтов и кричащих цветов, только белое или нейтральное.

Защитные очки обязательны для юниоров и настоятельно рекомендуются всем остальным. Скорость мяча может достигать 250 км/ч, и получить им в глаз — удовольствие сомнительное. Очки должны быть из поликарбоната с антизапотевающим покрытием и регулируемой резинкой.

Сквош Фото: VCG via Getty Images

Техника игры и виды ударов

В сквоше важен правильный хват ракетки. Игроки используют континентальный хват, будто здороваясь за руку с ракеткой. Таким хватом легче выполнять все виды ударов без перехватывания.

Стойка тоже важна: ноги на ширине плеч, вес тела на передней части стоп, корпус развёрнут боком к передней стене, ракетка готова к замаху.

Базовые удары

Драйв — прямой удар вдоль боковой стены в заднюю часть корта. Цель простая: загнать соперника как можно дальше от «Т» и выиграть время для собственного возвращения в центр. Хороший драйв буквально «прилипает» к боковой стене и «умирает» в заднем углу, не давая сопернику удобно отбить.

Кросс — диагональный удар в противоположную сторону корта для смены направления атаки. Удар полезен для вскрытия открытой части корта или когда соперник ожидает драйв. Траектория мяча образует букву V относительно передней стены.

Дроп — коварный короткий удар в переднюю часть корта, когда мяч после касания передней стены «умирает» и едва отскакивает от пола. Требует филигранной точности и правильного выбора момента — из задней части корта дроп часто превращается в подарок сопернику.

Защитные и специальные удары

Лоб (свеча) — высокий защитный удар по навесной траектории в задний угол. Спасает, когда соперник загнал в угол и нужно срочно восстановить позицию. Хороший лоб заставляет соперника бегать назад и бить с неудобной высоты.

Боуст — хитрый удар, при котором мяч сначала касается боковой стены, а потом – передней. Меняет угол отскока и часто застаёт соперника врасплох. Особенно эффективен с передней части корта.

Килл (киллшот) — атакующий удар максимально низко в переднюю стену, почти в «тин», при нём мяч практически не отскакивает от пола, соперник ничего не может сделать. Но если килл вышел криво, то это подарок в виде «свечки».

Сквош Фото: Jordan Mansfield/Getty Images

«Волейные» удары и ник

Приставка «волей» добавляется к любому удару с лёта — волей-драйв, волей-дроп, волей-кросс. Это элемент высшего пилотажа, требует отточенной техники и предвидения траектории мяча.

Ник — самый зрелищный и сложный удар, когда мяч попадает в стык стены и пола или двух стен. После ника мяч отскакивает под непредсказуемым углом, и достать его практически невозможно. Но попасть в ник — это больше удача, чем расчёт.

Тактические нюансы

В сквоше недостаточно просто знать удары — нужно понимать, когда их применять. Популярная тактика: контроль центра корта, терпеливая игра драйвами и кроссами, ожидание ошибки соперника или удобного момента для атакующего дропа или килла.

Важна работа ног: правильная стойка перед ударом, быстрое возвращение в центр после каждого розыгрыша, умение двигаться экономично. Сквош – максимально подвижная игра, но мастера выглядят так, будто прогуливаются по парку — вся энергия идёт в удар, а не в беготню.

Новички часто пытаются «убить» мяч каждым ударом, однако в сквоше побеждает не сила, а точность и выносливость. Лучше 10 точных драйвов, чем один эффектный килл мимо цели.

Польза сквоша

Если искать идеальную тренировку для современного человека, сквош будет в топ-листе любого фитнес-эксперта. Это не просто игра — это комплексная физическая и интеллектуальная нагрузка, упакованная в 30-60 минут азарта и адреналина.

За час активной игры организм сжигает от 600 до 1000 килокалорий — больше, чем при беге, велотренировке или плавании. Для сравнения: чтобы потратить столько же энергии на беговой дорожке, придётся потеть около двух часов.

Пульс во время игры держится в зоне 160-180 ударов в минуту — это классическая интервальная тренировка, которую фитнес-индустрия продаёт за большие деньги.

Сквош тренирует сердечную мышцу, улучшает кровообращение, развивает дыхательную систему и повышает общую выносливость. При этом нагрузка естественная — не монотонное кручение педалей, а живая, эмоциональная игра, где время летит незаметно.

Особенность сквоша — равномерное развитие всех мышечных групп:

ног – из-за постоянных рывков и торможений;

рук и плеч – благодаря ударам ракеткой — интереснее, чем выбивать палас;

корпус – из-за поворотов и скручиваний.

В отличие от бега или велосипеда, здесь нет перекоса — всё тело развивается гармонично.

Сквош часто называют «физическими шахматами» — и это не метафора. Во время игры мозг работает на максимальных оборотах. Нужно просчитывать траекторию мяча, выбирать тип удара, предугадывать действия соперника, контролировать собственную позицию. Это развивает скорость реакции, концентрацию внимания, стратегическое мышление и способность принимать решения в стрессовых ситуациях.

Интенсивная физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. После хорошей партии настроение улучшается, стресс уходит, появляется ощущение бодрости и удовлетворения. Это естественный антидепрессант без побочных эффектов.

Популярные вопросы по теме (FAQ)

Чем падел отличается от сквоша?

Это принципиально разные игры, хотя обе используют стены. В падел играют обязательно в парах (два на два) на открытом корте размером 20х10 м с частичными стенами и низкой сеткой посередине — как гибрид тенниса и сквоша. Используются мяч с пониженным давлением и ракетка без струн с дырочками. Сквош — индивидуальная игра на полностью закрытом корте 9,75х6,4 м с быстрым резиновым мячом и обычной струнной ракеткой.

Что такое разворот в сквоше?

Разворот — технически сложный элемент, когда игрок пытается отбить мяч с одной стороны, промахивается, и мяч проходит мимо него. Тогда он быстро поворачивается на 180 градусов и бьёт по мячу с противоположной стороны, буквально развернувшись к нему спиной.

Сколько по времени длится игра в сквош?

Стандартная партия длится от 30 до 60 минут в зависимости от уровня игроков и количества геймов. Любительские игры обычно занимают 30-40 минут, профессиональные матчи могут растянуться и на 90 минут. На один гейм уходит примерно 10-15 минут, плюс время на разминку и «разогрев» мяча.

Когда отмечают день сквоша?

Всемирный день сквоша каждый год меняется — отмечают каждую вторую субботу октября. В 2025 году праздник выпал на 11-е число.

Сквош Фото: Matt King/Getty Images

Какие бывают категории в сквоше?

Существуют возрастные группы: юниоры (до 19 лет), взрослые (открытая категория) и ветераны с градацией 35+, 40+, 45+, 50+ и так далее с шагом в пять лет. Также есть мужские, женские и смешанные турниры. В некоторых соревнованиях выделяют категории по весу или уровню подготовки.

Какие бывают уровни в сквоше?

Beginners . Сюда попадают новички, которые только знакомятся со сквошем и учат базовые приёмы.

. Сюда попадают новички, которые только знакомятся со сквошем и учат базовые приёмы. М3 . Это те, кто уже не совсем зелёные, но ещё активно прогрессируют и набираются опыта.

. Это те, кто уже не совсем зелёные, но ещё активно прогрессируют и набираются опыта. М2 . Считается финальной ступенькой перед тем, как стать профи.

. Считается финальной ступенькой перед тем, как стать профи. М1 . Уже настоящие профессионалы своего дела.

. Уже настоящие профессионалы своего дела. Elite . Сюда входят топовые игроки из первой десятки.

. Сюда входят топовые игроки из первой десятки. Women . Женская группа, которая делится на подкатегории W1, W2, W3 и новичков.

. Женская группа, которая делится на подкатегории W1, W2, W3 и новичков. Детские и юношеские . Здесь разбивают по годам и гендеру: до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

. Здесь разбивают по годам и гендеру: до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Masters. Отдельная группа для игроков от 45 лет и старше.

Можно ли играть в сквош два на два?

Теоретически – да, но нужен специальный расширенный корт размером примерно 13,7х6,1 м. Парный сквош существует, однако крайне редко встречается из-за ограниченного пространства и повышенного риска столкновений. В 99% случаев сквош остается индивидуальным видом спорта.