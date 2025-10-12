Каспаров* обыграл Ананда в ретроматче. Индийский чемпион задрожал, как и 30 лет назад!

Правда, в этот раз сражались в шахматы Фишера, а не в «классику».

В субботу, 11 октября, в американском Сент-Луисе прошёл матч легенд: 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, которому сейчас 62 года, встречался с 15-м чемпионом мира 55-летним индийцем Вишванатаном Анандом. Поединок был приурочен к 30-летию их битвы за мировую корону, проходившей в Нью-Йорке на 107-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра, разрушенного в результате террористического акта в 2001 году.

В 1995-м молодой Ананд поначалу демонстрировал блестящую подготовку – первые восемь партий закончились вничью, а в девятой индийский гроссмейстер одолел Каспарова. Однако уже в следующем поединке Гарри блестяще отыгрался, пожертвовав ладью в остром варианте испанской партии, который он изучал с помощью компьютера – тогда это было в новинку! – а потом и вышел вперёд после грубого зевка Ананда в 11-й партии.

В итоге Каспаров победил со счётом 10,5 на 7,5 и надолго стал для своего противника крайне неудобным соперником. Ананд уступал чемпиону во многих супертурнирах, в конце 90-х отказался играть с Каспаровым ещё один матч за мировую корону и добился доминации в шахматном мире лишь после того, как в 2005 году 13-й король шахматного мира завершил карьеру. Уже в 2007-м Вишванатан убедительно выиграл матч-турнир сильнейших, а год спустя одолел обидчика Гарри Каспарова – Владимира Крамника.

Ананд удерживал корону в схватках с Веселином Топаловым и Борисом Гельфандом, уступив её только в битве с набирающим мощь Магнусом Карлсеном. В последние годы экс-чемпион мира стал выступать реже, сосредоточившись на работе в ФИДЕ и став её вице-президентом. Но тем не менее ещё недавно Ананд входил по рейтингу в мировую десятку.

Каспаров же за 20 лет после завершения карьеры садился за доску эпизодически, выступая лишь в нескольких показательных соревнованиях. Случалось по-разному: иногда звёздный ветеран показывал класс молодёжи, и лучшие игроки мира падали под его ударами. А иногда новое поколение отбрасывало возрастного экс-чемпиона мира на последние места.

В последнее время под нашествием компьютерных движков нового поколения дебютная подготовка глубоко продвинулась вперёд, и Гарри Каспаров в своём последнем турнире по классическим шахматам порой просто не выходил из дебюта – хотя ещё в 2015-2017 годах его старые наработки служили хозяину верой и правдой. В Хорватии в 2021-м он набрал в блиц 2,5 из 18 и потерял полторы сотни пунктов своего некогда рекордного рейтинга.

Поэтому в последнее время Гарри Каспаров играет выставочные партии в шахматы Фишера, где фигуры располагаются на первом и восьмом рядах доски по жребию и дебютная подготовка не так важна. В последнее время, кстати, такие шахматы продвигает и Карлсен в альянсе с эксцентричным немецким миллионером Ян-Хенриком Бюттнером.

Организатор состязаний в американском Сент-Луисе Рекс Синкфилд, превративший некогда малоизвестный город с весьма высоким уровнем преступности в настоящую шахматную Мекку, чтит юбилейные шахматные даты и предложил старым друзьям и соперникам вновь сойтись за шахматной доской. Встреча прошла с помпой и высоким призовым фондом – $ 144 тыс.

Матч состоял из трёх игровых дней, в каждый из которых противники бились сначала в шахматы Фишера с быстрым контролем (25 минут + 10 секунд на ход), а затем – в блиц с контролем 5+3. При этом встреча проходила по особой системе Clutch Chess, согласно которой цена победы в партии возрастает с каждым игровым днём. Победа в первый день приносила участнику одно очко, а в последний, третий день – три очка. Таким образом, интрига сохраняется до последнего дня – всегда есть шанс отыграться.

В начале матча Ананд вроде бы давил – он моложе и фактически действующий практик! Однако вскоре, как и 30 лет назад, начал сказываться фактор, который шахматные журналисты в 90-е годы окрестили «каспаровобоязнью». Виши допускал необъяснимые ошибки: то перешёл в проигранный пешечный эндшпиль, то вдруг просрочил время.

Вишванатан Ананд — Гарри Каспаров

Выставочный матч. 2025 год

Перед заключительным игровым днём Гарри Каспаров вёл со счетом 8,5 на 3,5, не уступив ни в одной партии, и тут его соперника мог спасти только мощнейший финишный спурт. Ананд в последний день бился изо всех сил и продемонстрировал лучшую игру, забрав пару поединков в блиц (по три очка за победу – итого шесть), однако победа Каспарова с минимальным счётом в рапид (3:0 и 1,5:1,5 за ничейную встречу) обеспечила ему победу со счётом 13:11.

Впрочем, ветеран победил бы и без особой системы подсчёта очков: при равном счёте в блице 13-й чемпион мира оказался на две партии впереди в рапид. К своей победе триумфатор матча отнёсся объективно.

«Это был очень трудный поединок, и мне невероятно везло во многих партиях… Но я всё же сыграл и несколько хороших партий – пожалуй, как раз тех, которые не выиграл! Я ведь не профессионал – мои ожидания перед матчем были минимальными. Поэтому я искренне удивился, оказавшись сегодня в такой ситуации, а когда выиграл матч – почувствовал полное облегчение. Думаю, я оказался более стойким, чем ожидал соперник. Как ни странно, я лучше играл в блиц, когда времени оставалось совсем мало.

Первый день не задался, и, кажется, мои прежние успехи против него ожили: «призраки прошлого» снова посетили его за доской. Удача есть удача, но я сделал всё, чтобы она была на моей стороне. Рад, что смог показать достойные шахматы. Это было непросто!» – заключил Каспаров.

Кстати, в этом году исполнилось 25 лет с кого момента, как россиянин Владимир Крамник сенсационно отобрал корону у непобедимого на тот момент Гарри Каспарова. Интересно, как закончился бы повторный выставочный матч 14-го и 13-го чемпионов? В данном случае разница в возрасте между противниками составляла бы уже не семь, а 12 лет.

Каспаров неоднократно играл ностальгические матчи и со своим предшественником Анатолием Карповым, и Крамник – единственный чемпион, с кем новой битвы спустя годы ещё не состоялось. И вроде Владимир Борисович говорил, что готов. Ждём новой битвы?