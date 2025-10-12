В российском регби — новый чемпион! Казанская «Стрела-Ак Барс» собрала все трофеи сезона

В воскресенье, 12 октября, завершился чемпионат России по регби – 2025. В напряжённом финальном матче казанская «Стрела-Ак Барс» впервые выиграла трофейный «щит» и тем самым собрала коллекцию из трёх побед в трёх ключевых турнирах и повторила достижение «Енисея-СТМ». Сами красноярцы в заключительный день довольствовались бронзой.

Рассказываем, как прошли финальные матчи ЧР-2025.

Нет коридоров — нет попыток

В финале «Стрела-Ак Барс» сошлась с московским «Динамо». Казанцы вроде бы выглядели чуть сильнее, но на бело-голубых ничего не давило, и эта лёгкость плюс кураж после победы в полуфинале над «Енисеем» могли помочь столичной команде добраться до исторического золота.

Однако игроки казанской команды не стали долго церемониться с москвичами и уже в самом начале встречи повели в счёте. Раз за разом стремительные атаки «Стрелы» доходили до чужих 22 метров. Помогал ли казанцам родной стадион? Определённо да! «Драконам» не привыкать играть на «синтетике», а их соперникам в дождь и ветер было тяжеловато. На три попытки в первом тайме бело-голубые смогли ответить лишь двумя штрафными. Да и проблему с коридорами решить не удалось: всего лишь один из шести за первый тайм, поэтому и подходов к зачётке практически не было.

В сложной ситуации нервы у «Динамо» явно шалили. Поэтому и атаки особо не получались. Приходилось больше защищаться. А «Стрела» без особого давления выиграла первый тайм, уйдя на перерыв со счётом 15:6.

Настоящие «джентльмены»

Второй тайм начался так же бодро, как и первый. Правда, «Стрела» смогла удивить болельщиков: Герман Давыдов забил дроп-гол. Такое в российском регби увидишь не часто! Однако это не выбило «Динамо» из колеи, у гостей пошла игра, Виннаар занёс первую попытку, за ней пошла и вторая. К 52-й минуте счёт был всего-то 18:16 в пользу хозяев. Москвичи поджали казанцев и настолько близко к ним подобрались, что казалось, ещё чуть-чуть – и игра может полностью перевернуться. Но нет. «Динамо» допустило глупую ошибку в атаке при игре в большинстве. А Казань потерю мяча не простила. Увеличила превосходство до девяти очков, и на время страсти утихли.

Любителям регби известно, что в чемпионате России существует «джентльменский рейтинг», в котором команды получают очки за нарушения. К слову, за 30 минут второго тайма «Стрела» получила аж четыре жёлтые карточки! Но на 64-й минуте капитан «Стрелы» Герман Давыдов заработал не просто предупреждение, а штрафную попытку для «Динамо» за умышленную игру вперёд в своей зачётке. И вот на табло стало 25:23 в пользу казанской команды. Уровень напряжения вновь вырос до предела, но на 73-й минуте Тромп прорвался в чужую зачётку, и казанцы чуть выдохнули.

На 78-й минуте Дроздов получил жёлтую за то же, что и Давыдов: снова штрафная попытка и снова крохотное преимущество хозяев – 32:30. Но у «Динамо» оставалось слишком мало времени, чтобы сотворить чудо.

Казанские «драконы» отстояли свою зачётку в последние минут и впервые выиграли главный трофей чемпионата России по регби. Браво!

Утешение для «Енисея»

Как же прошёл матч за третье место? Вроде бы знаменитое красноярское дерби, должна была быть заруба. Однако этого не произошло. «Красный Яр» просто не смог оказать сопротивление разозлённой «тяжёлой машине». Александру Первухину было необходимо забрать хотя бы бронзовые медали, ведь остаться ни с чем было бы уж слишком унизительно для многократного чемпиона. Видимо, это чувствовали и сами игроки. Матч прошёл практически в одну зачётку, иначе сказать нельзя.

Уверенная победа «Енисея» – 43:17 и бронзовые награды как утешение для команды с правого берега.