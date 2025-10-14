16-летняя шахматистка стала чемпионкой России. Вот он – долгожданный прорыв молодёжи!

Суперфинал чемпионатов России по шахматам 2025 года закончился неожиданными результатами – у женщин сенсационно победила восходящая 16-летняя звезда Анна Шухман, а у мужчин победу отпраздновал молодой 22-летний гроссмейстер Арсений Нестеров. Титулы – у молодёжи!

По сравнению с отборочным на Кубок мира чемпионатом прошлого года нынешний Суперфинал изначально потерял ряд фаворитов. Александра Горячкина и Екатерина Лагно уже готовятся к турниру претендентов, Ян Непомнящий и Александр Грищук настраиваются на Кубок мира (для Яна это будет последняя возможность прорваться в турнир претендентов), Пётр Свидлер в последнее время сосредоточен на комментаторской деятельности, а Евгений Томашевский на посту старшего тренера юношеской сборной курирует талантливую молодёжь (как раз во время Суперфинала шли первенства мира среди юношей, девушек и кадетов, и тренер был занят своей работой).

В этой ситуации Федерация шахмат России дала возможность проявить себя поколению NEXT. Буквально несколько недель назад в далёкой Колумбии юношескую Олимпиаду выиграла сборная России до 16 лет, в составе которой все игроки были гроссмейстерами и которая выиграла все матчи турнира (оба этих факта попали в Книгу рекордов Гиннесса). И теперь Ивану Землянскому, Савве Ветохину, Артёму Ускову и Анне Шухман предоставили возможность проявить себя в Суперфинале. Этот ход оправдался на 100%.

Конечно, в битву за «русское золото» вступили Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Анастасия Боднарук и другие известные отечественные игроки. Биться было за что: победителя впервые ждал автомобиль Lada – это фактически удваивало приз за первое место. Чтобы подкрепить жажду борьбы, на техническом собрании в регламент даже добавили правило о запрете на соглашение на ничью до 40-го хода.

Арсений Нестеров Фото: FIDE

Стоит отметить, что каждый день символический первый ход на турнире делал новый высокий гость: футболист московского «Спартака» Даниил Зорин, герой России Андрей Кумов, спасший детей в Беслане, популярная артистка Юлия Макарова, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Геннадий Аксаков, актёр Михаил Тройник, сыгравший в известном шахматном фильме «Чемпион мира», ведущий Первого канала и звезда КВН Максим Шарафутдинов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков и другие.

Молодёжь проявила себя с наилучшей стороны: и Ветохин, и Усков выступили очень достойно и в итоге финишировали в середине таблицы. Самого же молодого в истории России гроссмейстера Землянского преследовали какие-то удары судьбы – то запутался и проиграл лучшую позицию, то вдруг просрочил время контрольным ходом, однако Ваня реагировал стойко и хоть закончил соревнования ниже своих товарищей, однако дал целый ряд масштабных партий и обыграл чемпиона страны последних лет Артемьева в личной встрече.

Иван Землянский Фото: FIDE

В творческом отношении, на мой взгляд, лучше всех выглядел Дубов, но у москвича «мяч не шёл в ворота»: он выпустил из рук партию с обладателем Кубка России Вадимом Звягинцевым, обещавшую стать шедевром, не добил победителя Высшей лиги чемпионата России Павла Понкратова и не дожал Ивана Землянского. Кстати, Звягинцев – ныне рекордсмен России, он пока сыграл целых 103 партии без поражений и готовится оспорить рекорд великого норвежца Магнуса Карлсена, у которого таковых целых 125. Причём Вадим не фармит партии и рейтинг, как хитроумный американец Хикару Накамура, а играет в самых принципиальных турнирах.

Чемпионом же по использованию своих шансов, а вместе с этим и победителем Суперфинала стал новгородец Арсений Нестеров – он сумел обыграть Илью Ильюшенка и Савву Ветохина, а в последнем туре защитил весьма неприятную позицию с Сергеем Лобановым и финишировал на первом месте в гордом одиночестве, выиграв первую машину в своей жизни!

Арсений Нестеров – Савва Ветохин

Суперфинал чемпионата России – 2025. Москва

Борьба оказалась настолько упорной, что фавориты Даниил Дубов и Андрей Есипенко, а также рекордсмен Вадим Звягинцев закончили турнир с равным количеством очков и абсолютно равными дополнительными показателями. На закрытии президент ФШР Андрей Филатов и исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв объявили, что все спортсмены достойны серебряной награды, поэтому дополнительного испытания проводиться не будет, а дубликаты второго приза подготовят в самом скором времени.

Вадим Звягинцев Фото: FIDE

В женском турнире накал оказался столь велик, что на середине дистанции по состоянию здоровья выбыла многоопытная вице-чемпионка мира Алиса Галлямова, что на время внесло небольшую сумятицу в турнирную таблицу. Лидеры менялись, и перед последним туром впереди оказалась Лея Гарифуллина – на пол-очка отставали Анна Шухман и призёр прошлого Суперфинала Дарья Чарочкина. В последнем туре Чарочкина сделала валидольную ничью с чемпионкой мира по рапиду Анастасией Боднарук, и судьба первого места решалась в битве Шухман – Гарифуллина. 16-летняя девушка провела партию с завидным хладнокровием и стала чемпионкой!

Анна Шухман – Лея Гарифуллина

Суперфинал чемпионата России – 2025. Москва

В итоге турнир показал – в российских шахматах началась смена поколений. На первый план выходят молодые гроссмейстеры, которых руководители отечественных шахмат всеми силами стараются поддерживать. В последние годы мы были свидетелями того, как индийские мальчики и девочки дружно шагнули в элиту мировых шахмат. Надеемся, и наши не подведут!