Забавная история с чемпионата США по шахматам: арбитр защищал Ханса Ниманна зонтом от солнца – фото и видео эпизода

«Почувствовал себя президентом». Забавная история о том, зачем шахматистам нужен зонт
Батраз Томаев
Забавная история с чемпионата США по шахматам
Кадры с партии Ханса Ниманна и Уэсли Со облетели весь мир.

Шахматы – это не всегда про напряжение и тяжёлую интеллектуальную борьбу на протяжении многих часов. Иногда это просто весёлые истории.

Во время 1-го тура чемпионата США по шахматам – 2025 в Сент-Луисе произошёл неординарный эпизод. В относительно спокойное течении партии между мировыми звёздами Хансом Ниманном и Уэсли Со вмешалось… солнце. Оно било прямо в лицо Уэсли через оконный проём на потолке зала. Шахматисту пришлось обратиться к главному арбитру Крису Бёрду.

Смекалистый судья быстро нашёл выход из ситуации – он взял зонт и расположился у доски так, чтобы лучи солнца не мешали Со. Получилось, что он встал прямо около Ханса Ниманна. Креативно и точка.

Бёрд так стоял до того момента, пока солнечные лучи не перестали мешать игре. Партия закончилась вничью, а Ханс Ниманн потом подметил, что арбитр повёл себя отважно. И вообще, один из самых ярких шахматистов планеты благодаря этому случаю почувствовал себя вип-персоной!

«Светило сверху. Я понял, что там есть световой люк или что-то подобное. Отважно и достойно Крис поднял зонт. Честно говоря, почувствовал себя президентом маленькой страны! Обычно у президента есть охрана, и, куда бы он ни пошёл, они следят, чтобы на него не упала ни капля дождя. Я был очень тронут гостеприимством шахматного клуба Сент-Луиса, а в особенности Криса!» – приводит слова Ниманна ChessBase India в социальных сетях.

Уэсли Со и арбитр с зонтом

Уэсли Со и арбитр с зонтом

Фото: Saint Louis Chess Club

Пользователи в социальных сетях с радостью прокомментировали этот момент: кто-то отметил, что игра и так была скучной, поэтому внезапная проблема не изменила ход партии. А кто-то раскритиковали организаторов, которые не предусмотрели возможные неудобства для шахматистов.

В любом случае это обращение к арбитру запомнится всем надолго и станет уроком для организаторов других соревнований. Оказывается, для того чтобы шахматисты чувствовали себя спокойно, нужно готовить ещё и зонт.

