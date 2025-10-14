«Мне говорили, что гимнастом никогда не буду». Умер лучший спортсмен Олимпиады-1980

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни легендарный гимнаст Александр Дитятин. Великий советский спортсмен стал настоящим героем Олимпийских игр – 1980 в Москве и за свои достижения попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дитятин работал преподавателем в РГПУ имени Герцена в Северной столице. Вуз и сообщил о его смерти. «Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами», — отметил ректор РГПУ Сергей Тарасов.

Дитятин стал кумиром миллионов в 1980-м. На Олимпиаде в Москве он выиграл восемь наград, установив удивительное достижение: ранее такое количество медалей на одних Играх не брал никто. Позже рекорд Дитятина повторил легендарный американский пловец Майкл Фелпс.

К домашней Олимпиаде Дитятин подходил фаворитом – абсолютный чемпион мира 1979 года, чемпион СССР 1980 года, самый надёжный гимнаст сборной. И на Играх он стал олимпийским чемпионом в команде, личном многоборье, на кольцах, выиграл серебро на коне, брусьях, перекладине и в опорном прыжке, а также стал бронзовым призёром в вольных упражнениях. Благодаря этому результату Дитятин вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

«Что на чемпионате мира, что на Олимпийских играх первый снаряд – самый сложный. Волновался сильно. Первым видом были вольные упражнения. Момента, когда дрогнули ноги, не было. Чтобы стать абсолютным чемпионом, надо три раза шесть снарядов пройти без единой ошибки. У меня это получилось!

Александр Дитятин Фото: РИА Новости

За Олимпийские игры мне выплатили премиальные в размере 3600 рублей и предоставляли улучшение жилищных условий. У меня была «трёшка», дали четырёхкомнатную квартиру. За то, что выиграл олимпийские медали во всех восьми видах и вошел в книгу рекордов Гиннесса, материальных поощрений не было. Единственное, я был награждён орденом Ленина. А он с выходом на пенсию подразумевает льготы», – рассказывал Дитятин в интервью «Чемпионату».

Интересно, что Александру Дитятину в детстве сказали, что он рождён не для спортивной гимнастики – слишком высокий. При росте 180 см он был значительно выше многих соперников.

Александр Дитятин Фото: РИА Новости

«Изначально «наука» сказала, что гимнастом никогда не буду. Затем, уже в сборной, другая «наука» считала меня нестабильным, хотя на каждом старте доказывал обратное. Эту «науку» слушал старший тренер сборной и не всегда ставил меня в состав. Приходилось доказывать всё результатами. В 17 лет выиграл Кубок СССР среди взрослых, до этого вынеся все юношеские старты. И на всём протяжении карьеры отбирался в сборную с первых мест на всесоюзных соревнованиях», — говорил Дитятин в интервью «Матч ТВ».

«Трудная подготовка, усиленные тренировки, завоевание медалей, а потом огромная усталость. Помню, очень хотелось домой, насмотрелся на Олимпийскую деревню. Мечтал просто лечь и отдохнуть, чтобы не доставали вопросами. И полное удовлетворение – это однозначно!» – вспоминал чемпион о домашней Олимпиаде в интервью изданию LIFE.

Для Дитятина московские Игры-1980 стали последними в карьере. В 1981 году неудачное столкновение на тренировке привело к сложнейшей травме голеностопа. Даже с таким повреждением он выступал на чемпионате мира и помог сборной СССР выиграть золото в командных соревнованиях, стал лучшим на кольцах и на брусьях, но выступать дальше на высоком уровне уже не мог.

После окончания карьеры Александр Дитятин работал тренером, затем – начальником отдельного КПП в аэропорту «Пулково», а с 2002 года стал заведующим кафедры гимнастики в РГПУ имени Герцена.