Суд не пустил Израиль на ЧМ по гимнастике. Почему это тревожная новость для России?

CAS отклонил апелляции израильтян, и они не смогут выступить на ЧМ-2025 по гимнастике — почему это тревожная новость для России?

Татьяна Постникова
Аудио-версия:
Спортивный арбитражный суд не помешал создать опасный прецедент, который может сказаться и на наших атлетах.

В мире гимнастики полыхает скандал! Израильтяне пропустят чемпионат мира из-за отказа властей Индонезии выдавать атлетам визы по политическим причинам. Не помог даже Спортивный арбитражный суд: CAS в настоящий момент просто отклонил все апелляции израильской стороны.

Но дело даже не в Израиле. Всё это – плохая новость для России.

Турнир под угрозой отмены?

Всё началось 9 октября, буквально за неделю с небольшим до старта чемпионата мира в Джакарте. Правительство Индонезии сообщило, что израильским гимнастам не выдадут визы. Причина – конфликт в секторе Газа. В Индонезии, активно поддерживающей Палестину, было большое недовольство населения по поводу участия израильтян в ЧМ.

Международная федерация гимнастики (FIG) отреагировала на ситуацию дипломатично. Мол, мы в курсе ситуации и верим, что всё будет хорошо.

А вот в Федерации гимнастики Израиля (IGF), разумеется, были крайне недовольны. Организация сразу подала две апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). В первой говорилось о недовольстве заявлением FIG о сложившейся ситуации. Во второй израильская сторона требовала гарантий участия в ЧМ или отмены либо переноса турнира, если первое невозможно, из-за дискриминации по национальному признаку. IGF ссылалась на Устав FIG, согласно которому соревнования действительно должны быть отменены, если спортсмены, которые должны в них участвовать, не получили визы.

«Индонезийские власти заблокировали израильскую делегацию без каких-либо объяснений или законных оснований. Индонезийская федерация не сообщила нам о решении отстранить наших спортсменов от участия в чемпионате. Мы узнали об этом только из СМИ и немедленно связались с FIG, но безрезультатно», – говорилось в заявлении израильской федерации.

«Мы обеспокоены решениями»

Казалось, что прошение Израиля будет удовлетворено, тем более что подобный прецедент уже был в футболе два года назад, когда Индонезия лишилась футбольного турнира из-за недопуска израильтян. Но CAS решил удивить. 14 октября суд сообщил, что обе апелляции были отклонены.

«FIG подчеркнула, что у неё нет прерогатив в выдаче въездных виз в Индонезию, а значит, тот факт, что индонезийские власти отказывают в выдаче виз гражданам Израиля, полностью выходит за рамки компетенции FIG», – подчеркнули в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда.

Тем не менее CAS заверил, что рассмотрение второй апелляции всё ещё продолжается, а значит, что-то может поменяться в плане санкций.

В IGF довольно оперативно отреагировали на решение суда, объявив, что команда на чемпионат мира в Индонезию уже не поедет.

«CAS решил, что делегация Израиля не поедет на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Мы только что с большим разочарованием узнали о решении CAS. Делегацию не допустят на турнир. Мы расстроены и огорчены, что такая доля выпала на наших гимнастов, гимнасток и других членов команды. Мы глубоко обеспокоены недавними решениями, которые могут негативно повлиять на будущее всех наших команд и будущее спорта в целом. Мы продолжаем борьбу, надеясь добиться справедливости, но, к сожалению, этот чемпионат мира пройдёт без нас», – говорится в сообщении федерации.

А в FIG пока решили никак не комментировать ситуацию.

Опасный прецедент

Если индонезийская сторона не будет как-то очень строго наказана позднее, то в мировом спорте будет создан очень опасный прецедент. Страна-хозяйка турнира просто не позволила некоторым спортсменам принимать участие в турнире по политическим причинам, и… ничего не произошло.

А значит, в дальнейшем любое государство мира может провернуть подобное. Тогда банить неугодных можно будет буквально по любым причинам.

И тут-то может серьёзно достаться российским спортсменам. Очевидно, что наша страна – не самый желанный гость на международной арене, и наши спортсмены уже регулярно сталкиваются с трудностями при оформлении въездных документов. А теперь проблема может стать острее.

Даже если МОК и международные федерации вернут России право выступать во всех турнирах, причём со своим флагом и гимном, наши спортсмены не смогут выступать на турнирах в западных странах, если их власти решат просто не пустить россиян на свою территорию – за это ведь ничего не будет!

Это, разумеется, касается не только России. В мире так много очагов напряжённости и неразрешённых конфликтов между странами, что страшно представить, что начнётся, если действительно можно будет таким образом не допускать спортсменов к соревнованиям на своей территории.

