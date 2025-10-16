Лидеры нашей сборной Яна Бурлакова и Алина Лысенко уже на месте. Смогут ли они снова порадовать победами?

Россияне претендуют на медали на ЧМ-2025 по велотреку. Что нужно знать о турнире в Чили?

У поклонников велосипедного спорта насыщенная осень. Пару недель назад в Руанде завершился чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Теперь эстафету принимает Южная Америка – там вот-вот начнётся главный старт сезона на треке. Сильнейшие гонщики планеты уже готовы!

Где и когда пройдёт ЧМ-2025?

Чемпионат мира по велотреку – 2025 пройдёт с 22 по 26 октября.

Изначально соревнования должны были пройти в аргентинском Сан-Хуане, но весной 2024 года в Международном союзе велосипедистов (UCI) решили всё переиграть и отдали право проведения турнира чилийскому Сантьяго. Всё из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Аргентина.

Заезды пройдут на велодроме Пеньялолен, который был построен в 2014 году.

Его вместимость – 3000 человек. Ранее там уже проходили Панамериканский чемпионат (2015 и 2023) и этапы Кубка мира (2017, 2018).

Кто представляет Россию на ЧМ?

В чемпионате мира планируется участие около 400 спортсменов из 45 стран.

Россия тоже в деле. Сборная из пяти человек по-прежнему заявлена в нейтральном статусе и без возможности участия в командных дисциплинах.

На другом конце света выступят пятеро наших спортсменов: Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев в индивидуальных спринтерских видах и Валерия Валгонен – в темповых.

Алина Лысенко Фото: Arne Mill/Imago/ТАСС

Впрочем, несмотря на небольшой состав, можно быть уверенными: россияне статистами не будут. Бурлакова – чемпионка мира – 2024 на дистанции 500 м и действующая чемпионка Европы в спринте, а Лысенко – бронзовый призёр в спринте в рамках ЧЕ-2025 и бронзовый призёр Лиги наций. И, конечно, не стоит забывать про успехи Алины в Лиге чемпионов.

Велогонщики добирались до Чили больше суток. Но всё хорошо: они уже провели первые тренировки. Яна Бурлакова назвала трек в Сантьяго «непонятным» из-за окрашенного покрытия. В социальных сетях спортсменка заявила, что пока не знает, как держать колёса на виражах. Полагаем, что тренерский штаб заложил достаточно времени для акклиматизации и для того, чтобы приспособиться к условиям на месте проведения соревнований.

Расписание чемпионата мира по велотреку

Всего в Чили будет разыграно 22 комплекта наград: по 11 у мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

22 октября

17:00. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Квалификация.

Командный спринт, мужчины, женщины. Квалификация.

00:30. Скрэтч, женщины. Финал.

Командный спринт, мужчины, женщины. Финалы.

23 октября

17:00. Кейрин, мужчины. Первый раунд.

Спринт, женщины. Квалификация.

23:30. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Финалы.

Гонка на выбывание, женщины. Финал.

Кейрин, мужчины. Финал.

Скрэтч, мужчины. Финал.

Спринт, женщины. 1/4 финала.

24 октября

17:00. Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Квалификация.

Омниум (скрэтч, гонка на время), женщины.

Индивидуальная гонка на время, мужчины. Квалификация.

23:00. Гонка по очкам, мужчины. Финал.

Спринт, женщины. 1/2 финала и финал.

Индивидуальная гонка на время, мужчины. Финал.

Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Финал.

Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), женщины. Финал.

25 октября

17:00. Индивидуальная гонка на время, женщины. Квалификация.

Спринт, мужчины. Квалификация.

Омниум (скрэтч, гонка на время), мужчины.

Индивидуальная гонка преследования, женщины. Квалификация.

23:30. Индивидуальная гонка на время, женщины. Финал.

Мэдисон, женщины. Финал.

Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), мужчины. Финал.

Индивидуальная гонка преследования, женщины. Финал.

Спринт, мужчины. 1/4 финала.

26 октября

17:00. Спринт, мужчины. 1/2 финала.

Кейрин, женщины. Первый раунд.

19:30. Кейрин, женщины. 1/4 финала.

Спринт, мужчины. Финал.

Гонка по очкам, женщины. Финал.

Кейрин, женщины. Финал.

Гонка на выбывание, мужчины. Финал.

Мэдисон, женщины. Финал

Кейрин, мужчины. Финал.

Где смотреть трансляции ЧМ по велотреку?

В России официальные трансляции чемпионата мира по велотреку будет вести Okko. Сервис обещает показать все гонки в прямом эфире и сохранить их в записи. У зрителей также будет возможность выбора аудиодорожек.

На ЧМ-2024 российская сборная ограничилась одной медалью Яны Бурлаковой. Сумеет ли команда превзойти прошлогодний результат? Всё прояснится уже в ближайшие дни. Болеем за российских спортсменов!