CAS встал на сторону игроков в настольный теннис из России. Это решение может стать важным прецедентом.

Международный суд признал отстранение российских атлетов несправедливым. Что это значит?

В четверг, 16 октября, стало известно о беспрецедентном решении касательно России в спорте. В Лозанне вынесли вердикт, который удивил многих.

Неужели конец отстранения наших атлетов близок?

Отстранение россиян – это дискриминация

Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований в 2022 году носило дискриминационный характер. Это произошло после удовлетворения апелляции Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU). Об этом факте сообщила компания Sila Lawyers, которая представляла интересы ФНТР в суде.

Важно отметить, что заключение затрагивает россиян и белорусов только в настольном теннисе. Других видов спорта оно не касается.

Здание CAS в Лозанне Фото: DeFodi images via Getty Images

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закреплённые как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии.

Особо важно, что CAS признал меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом. При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряжённость.

Данное решение стало первым решением такого рода, в котором судьи встали на сторону российских спортсменов», – говорится в заявлении Sila Lawyers.

«Чёрным по белому написано»

Вообще, этот судебный процесс протекал незаметно для широкой публики. Это подметил и министр спорта России Михаил Дегтярёв. Он отдельно похвалил работу юристов, которые занимались делом.

«Решение принято не сегодня, но сейчас была опубликована резолютивная часть. В ней чёрным по белому признан дискриминационный характер в отстранении российских спортсменов в настольном теннисе. Большая работа проделана Федерацией настольного тенниса России. Молодцы. Я напомню, что штат юристов Олимпийского комитета увеличен в несколько раз. Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все ЦУ», – цитирует министра «Матч ТВ».

Станет ли это решение прецедентом для всего мирового спорта?

Хочется в это верить. Но официально – пока нет, ведь CAS подобное опроверг и юридически отметил, что вердикт касается только настольного тенниса.

Однако сигнал получили как наши, так и международные федерации по тем видам спорта, где россияне по-прежнему не могут выступать. Первым следует обращаться в Лозанну, вторым – готовиться к ответу. Хотя, безусловно, каждый случай будет рассматриваться отдельно от всех остальных.