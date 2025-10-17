«Мой подход к шахматам считают устаревшим». Яркое интервью с 22-летним чемпионом России

В воскресенье, 12 октября, определился новый чемпион России по шахматам. Впервые за последние годы титул достался не Владиславу Артемьеву, который прекрасно чувствует себя в Суперфиналах. Триумфатором стал 22-летний Арсений Нестеров.

У молодого парня хватило сил на то, чтобы после изнурительного Суперфинала отправиться на чемпионат страны по блицу и рапиду в Сочи. В короткой паузе между турнирами Арсений пообщался с «Чемпионатом». В большом и ярком интервью он поделился эмоциями после знаковой победы, оценил бросок Накамуры и порассуждал о будущем шахмат.

«Было физически тяжело доигрывать»

– Арсений, поздравляю тебя с победой в Суперфинале чемпионата России! Какие эмоции после турнира?

– Спасибо! Турнир получился очень сложным. Он был очень длинным и очень напряжённым. Так сложилась жеребьёвка, что у меня было пусть и формально, но всё-таки чуть более простое начало. А на финише получил всех главных фаворитов. В последнем туре достался формально аутсайдер, который был как-то безумно замотивирован и провёл очень хорошую партию. Из-за этого, конечно, я совсем выбился из сил к концу турнира, и было тяжело доигрывать именно физически.

– Тем не менее у тебя всё время был небольшой отрыв от преследователей. Это именно благодаря более простой жеребьёвке в начале?

– Я бы сказал, что жеребьёвка была именно формально более простая, потому что разница между первым номером и последним по силе игры совсем небольшая. Всё очень плотно, все умеют играть. Мне удалось выиграть две партии. Я одержал уверенную победу в 1-м туре, и потом мне удалось запутать соперника в 7-м. Моим преследователям просто не удавалось выиграть (смеётся). Из-за того что турнир очень плотный, получилось так, что я держал оборону, делал ничьи, но и они выиграть не могли. Так как удавалось сохранять отрыв, к концу турнира был другой подход.

– В каком плане?

– К последней партии я подходил с пониманием, что ничья, скорее всего, даёт мне или первое место, или перебой за первое место – тай-брейк. Поэтому и стратегия уже из этого строилась.

– А как-то готовился к возможному тай-брейку?

– Если честно, не особо. По совету тренера решил, что правильнее всего будет просто играть партию. Для начала до этого тай-брейка мне самому надо добраться. Если же у меня будет быстрая ничья, а конкуренты продолжат ещё играть свои партии, то есть будет шанс, что они выиграют и попадут в этот тай-брейк, то он посоветовал просто прогуляться, отвлечься и не смотреть партии, чтобы не нервничать и не тратить энергию. Так что специально к тай-брейку не готовился, просто играл бы его, если бы он случился.

– Обидно, что в Суперфинале чемпионата России не участвовали сильные шахматисты вроде Яна Непомнящего?

– Ну как сказать. Я же не могу никак повлиять на это решение. Насколько понимаю, в какой-то момент Ян серьёзно рассматривал возможность участия, но, видимо, после тяжёлого выступления в Самарканде решил отказаться. Опять же, это то, что я почерпнул из его высказываний.

«Чем больше пофиг – тем лучше»

– Ты буквально сразу после Суперфинала чемпионата России отправился на чемпионат России по блицу и рапиду. Победа прибавила мотивации перед новым турниром или, наоборот, отбила желание играть?

– И то, и другое (смеётся). Немножко абсурдно получается. Конечно, всё-таки я вложил очень много эмоциональных сил в этот Суперфинал, поэтому для себя решил, что буду на чемпионате России по блицу и рапиду играть проще. В принципе, к турнирам по быстрым шахматам как будто бы надо проще подходить. Чем проще подходишь, тем лучше результат. Чем больше пофиг, тем лучше (смеётся). К тому же после Суперфинала странно было бы ждать, что я буду полон сил и энергии. Потому просто играю, как получится.

– Сложно перестраиваться с одного турнира на другой так быстро?

– На самом деле, в обратную сторону – от блица к классике – сложнее. Это как джетлаг. Когда летишь на запад, не так уж сложно, а обратно организму тяжело перестроиться. Также, мне кажется, и с контролями. То есть с классики на быстрые шахматы, в принципе, не очень сложно перейти. Если играл в классику, значит, много готовился, много дебюты смотрел. Поэтому за счёт каких-то знаний и подготовки переключаться не так сложно, даже несмотря на то что времени меньше, да и играть сложнее. А вот когда много играешь в блиц и рапид, то привыкаешь к тому, что в любой позиции можно при случае обмануть соперника. И потом в классике по привычке ловушку ставишь, человек час думает – и не попадается. Поэтому сложнее.

Арсений Нестеров Фото: FIDE

– Но тебе придётся перестраиваться. Буквально через пару недель стартует Кубок мира.

– Да, но Кубок мира – это такой турнир, где рапид тоже будет очень важен, ведь в случае ничьей мы будем играть в рапид. Так что полезно просто потренироваться в быстрые контроли.

– Поэтому и было принято решение сыграть на чемпионате России по блицу и рапиду?

– Так, между нами говоря, решение было принято ещё и потому, что мне из дома идти недалеко. Всего 15 минут прогулочным шагом до места проведения (смеётся).

– Удобно!

– Но если серьёзно, то это турнир с довольно интересными условиями для быстрых контролей, да и к тому же там собирается всегда сильный состав. Ну и это отличный способ подготовки к возможным тай-брейкам на Кубке мира. Мне кажется, совокупность этих трёх факторов и привела к решению об участии в турнире.

– Про цель на чемпионат России по блицу и рапиду ты сказал. А что насчёт Кубка мира?

– Пройти как можно дальше. Для начала цель – преодолеть первый круг, потому что меня там ждёт неплохой гроссмейстер – Сапармурат Атабаев. Если это удастся, то дальше будет просто рабочая сетка: сильные соперники, но их вполне возможно обыгрывать. Так что посмотрим, как пойдёт. Конечно, было бы здорово выиграть Кубок мира, отобраться на турнир претендентов. Я бы сейчас мог бить себя в грудь и рассказывать, что это цель. Но в действительности цель – пройти столько, сколько смогу.

– Верите, что кто-то из россиян всё-таки сможет отобраться? По сути, это последний реальный шанс попасть на турнир претендентов.

– Кубок мира на шахматном сленге называется «шаровы́м» турниром. Условно, Ян Непомнящий может в хорошей форме к нему подойти, но при этом случится один дурацкий зевок за весь турнир, который может похоронить шансы на победу. Потому что на короткой дистанции можно проиграть почти кому угодно, если на секунду концентрацию потерять. Поэтому я, конечно, верю, что шансы есть. Честно говоря, верю, что даже у меня они есть, если так рассуждать. Однако не сказал бы, что у кого-то они очень высокие.

«Мой подход считается устаревшим»

– В 2024 году ты говорил, что до подписания контракта с ФШР были сложности с поездками на серьёзные международные турниры из-за финансового вопроса. Сейчас эта проблема решена?

– Стало чуть полегче. Во-первых, в России появилось много сильных турниров. Вновь Aeroflot Open проводится, я всё чаще в Суперфиналы попадаю. Во-вторых, конечно, со многими официальными турнирами федерация помогает финансово.

– Тем не менее ты не так часто выступаешь на каких-то международных турнирах по сравнению со многими гроссмейстерами из России. Ту же «Большую швейцарку» в Самарканде ты пропустил.

– Я бы с удовольствием сыграл, если бы попал в неё (смеётся). Я просто по рейтингу не прошёл, и никто меня не позвал. В моём случае – я пропустил несколько официальных турниров. В Grand Swiss я не попал, а чемпионат Азии мне был не нужен, потому что я отобрался на Кубок мира с предыдущего Суперфинала, который в 2024 году в Барнауле прошёл.

– Какие в этом году ещё планы по выступлениям?

– Думаю, что поеду на чемпионат мира по рапиду и блицу в конце года. И перед этим, может, ещё какие-то будут отдельные старты. Предположительно, хочу сыграть рапид в Иерусалиме.

– В последнее время у нас молодое поколение постоянно находится в топе. Можно ли сказать, что у нас как-то шахматы омолодились?

– Игра в принципе развивается. Мне кажется, мой подход к шахматам считается устаревшим.

– В каком смысле?

– Молодёжь по большей части пытается абсолютно любую позицию, независимо от её оценки, играть до конца и на победу. А я всё-таки чаще исхожу из того, что происходит на доске. Чаще пытаюсь думать в формате: «Ладно, у меня позиция не лучше, нужно сделать ничью». А индийская молодежь или Нодирбек Абдусатторов будут просто катать до конца. Партия почти проиграна, а они на победу играют! У них свой подход в этом плане к шахматам. Я не знаю, какой из них более правильный.

Я бы, наверное, сказал, что в принципе средний уровень игры очень возрастает. Сейчас уменьшается разница между шахматистом 2700+ и 2600. Раньше между ними буквально была пропасть, небо и земля. Представить себе, что какой-нибудь шахматист с рейтингом типа моего – с 2580 в турнире с несколькими «семисотниками» будет спокойно претендовать на победу, было сложно. А сейчас благодаря тому, что появились сильные компьютеры и информация стала более доступной, потому, что люди больше играют и могут наигрывать схемы свои в интернете тысячами партий, средний уровень вырос. Сейчас любой сильный гроссмейстер может обыграть любого другого сильного гроссмейстера в отдельной взятой партии.

– То есть тебя не удивляют ребята вроде Фаустино Оро, которые в 11 лет уже становятся звёздами шахмат?

– Кто-то, может, чуть раньше становится звездой, кто-то – чуть позже. В целом я большой разницы не вижу. Но это не моё дело. Я никогда в гонке за звание самого молодого гроссмейстера не участвовал.

«Бросок короля – это безобидное шоу»

– Гукеш стал чемпионом мира, но многие не считают его титул полноценным из-за того, что в битве не участвовал Магнус Карлсен. Какое у тебя мнение на этот счёт?

– С таким же успехом можно и Карпова не считать полноценным чемпионом мира, он же не выиграл у Фишера. Но очевидно, что это не так. Я правда этого не понимаю. Магнус самовольно снимается с матчей, сам отказывается защищать титул, и из-за этого теперь все к Гукешу относятся как к бумажному чемпиону. Он абсолютно честно выиграл этот матч! Понятно, что карта легла так, что он играл с Дином, который показывал свои худшие шахматы за последние лет 15, поэтому Гукешу, возможно, было чуть проще.

Но я не понимаю, почему его считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч. Думаю, самым простым и правильным способом остановить эти спекуляции будет следующий матч. Либо Гукеша скинут, и он останется в истории в одном ряду с шахматистами типа Эйве, который был очень сильным в моменте и один раз выиграл чемпионский титул, либо он отстоит титул и будет удерживать его ещё долго. Второй вариант, кстати, на мой взгляд, вполне вероятен, ведь Доммараджу – сильный шахматист. И тогда, надеюсь, спекуляции прекратятся.

– Недавно был инцидент между Гукешем и Накамурой в матче США – Индия. Бросок Хикару короля в зал – это шоу или неуважение к сопернику?

– У меня всегда на такие вопросы один ответ. Я предлагаю запретить футболистам праздновать голы и посмотреть, что будет, как на это общественность отреагирует (смеётся). Конкретно это было шоу, причём по меркам других видов спорта довольно безобидное. Можно включить трансляцию по киберспорту и посмотреть, как там люди себя ведут. Если это было неуважение, то там ребята в тюрьму должны сесть все (смеётся).

– Там действительно иногда бывают довольно жёсткие выкрики в сторону соперников.

– Это правда. Когда люди кричат матом в сторону друг друга, я не совсем понимаю, какие вопросы к броску короля могут быть (смеётся). Да, это может нравиться или не нравиться отдельным людям, но я просто не понимаю, почему это вообще на полном серьёзе считается инфоповодом!

Похожий случай был тоже, кстати, с Гукешем, когда Магнус по столу ударил. Как по мне, тот инфоповод яйца выеденного не стоил, потому что теннисисты лупят ракетками по корту без остановки, хоккеисты вообще бьют морды друг другу. А тут кто-то ударил по столу, и всё – сразу обсуждается!

– Мне кажется, это из-за стереотипов. Многие считают, что шахматы – суперспокойный, сосредоточенный вид спорта, поэтому проявление каких-то эмоций сразу вызывает бурю обсуждения.

– Согласен. Но я просто не понимаю, почему мы считаем, что шахматисты не должны проявлять эмоции. Всё-таки мы имеем дело с людьми, а не с роботами. Это странно, причём и с точки зрения популяризации шахмат. Мне кажется, любой вид спорта люди смотрят только из-за эмоций. Иначе бы все смотрели не турниры людей, а чемпионаты движков в шахматах или роботов в других видах спорта. Всё же эмоции играют ключевую роль для зрителей, а в шахматах у нас почему-то сохраняется такое пуританство.

– Опять-таки весь вопрос в общественных представлениях о шахматах.

– Да, когда-то шахматы такими и были. Все просто привыкли, что они выглядят так. Условно, все привыкли, что Ботвинник по столу не стучал. Но почему Магнус не имеет права это делать, мне никто объяснить не может.

– Это скорее риторический вопрос.

– Всё так. Почему это становится инфоповодом – другой вопрос. Не становится же инфоповодом тот факт, что теннисист разбил ракетку. Пора и нам привыкнуть к подобному (улыбается).

«Хикару нашёл лазейку и всех развёл»

– Давай про Накамуру. Сейчас активно обсуждается его способ отбора на турнир претендентов. Насколько честно он поступает?

– Он нашёл лазейку и всех развёл. ФИДЕ оставила пробел в правилах, допустила ошибку и теперь сама пожинает плоды. Честные ли действия Хикару? Может, и нет. Но он был вторым шахматистом мира.

Хикару Накамура Фото: FIDE

С другой стороны, он второй шахматист мира, именно потому, что не играет на турнирах. И у меня скорее есть глобальный вопрос к рейтинговой системе ФИДЕ. Чтобы просто быть в рейтинг-листе и выйти из инактива, достаточно сыграть хотя бы одну партию. А чтобы проходить в официальные соревнования ФИДЕ, нужно наиграть 30. И 30 партий – это не так уж и много. По всем американским системам Хикару нужно съездить на пять турниров, потому что там по шесть-семь туров. В общем и целом достаточно просто сыграть несколько турниров, может, даже не выезжая за пределы родного города. Тут явно надо что-то делать! Причём не конкретно с Накамурой, а в принципе с инактивными игроками, которые держат высокий рейтинг, выступая раз в год.

– То есть должна быть какая-то система, когда рейтинг сгорает через какое-то время?

– Да. Или можно ввести какие-то сезонные рейтинги. Мне ещё понравилась идея Александра Моисеенко – добавлять одну десятую пункта за каждую сыгранную партию. Всё остаётся по-прежнему, но добавляется эта десятая. То есть сыграл 100 партий – тебе просто так добавилось 10 пунктов, сыграл одну – добавилась одна десятая. Это поможет сокращать разрыв между активно играющими и неиграющими. А вообще, этот вопрос лучше переадресовать какому-нибудь хорошему математику, потому что в точных науках я не слишком хорош.

Может, просто стоит увеличить количество партий для того, чтобы выйти из инактива. Например, сыграть не одну партию, а 30. Я не знаю, как лучше. Если бы знал, было бы вообще круто. Я просто понимаю, что это ненормально, когда человек считается топ-20 или топ-25 в мире и, условно, играет одну партию в испанской лиге. Выше меня в рейтинге таких человек 40 найдётся.

– В этом году Ханс Ниманн приезжал в Россию и играл матчи с Даниилом Дубовым, сопровождая это всё дебатами с россиянином. Следил за этой историей? Может, её обсуждали в шахматных кругах?

– Я не то чтобы очень много разговаривал на эту тему в шахматных кругах, но за ней более-менее все поглядывали. Если кто-то скажет, что не следил, то он лукавит. Все смотрели, всем было хоть немного интересно, чем всё закончится. Матч я смотрел, было интересно, а на детектор лжи мне слегка всё равно. С полиграфом, мне кажется, смешно получилось.

У меня с Хансом своя история. Я всё жду, когда он меня вызовет на такие матчи, ведь со мной он пока очков в классику не набирал (улыбается).

– Я знала, что у вас было несколько матчей, но не думала, что они переходили в формат острого противостояния.

– Это отчасти прикол. Мы не то чтобы много с ним играли. Честно говоря, мы сыграли с ним мало партий, но пока я все выиграл, поэтому ему надо отыгрываться (смеётся). Никаких взаимоотношений у нас нет. Мне кажется, мы ни разу не говорили даже. Просто сыграли несколько партий в разном возрасте, и я стал шутить, что китайских детей обыграть не могу, а с Хансом справляюсь.

– После того как Ханс прошёл полиграф, веришь ли, что он не читерил?

– Ни на йоту. Как бы так аккуратнее объясниться, чтобы на меня в суд в Америке не подали (смеётся). Как я понимаю, тот факт, что он читерил на Chess.com в 12 и 16 лет, даже им не отрицается. Я-то, в общем, не склонен даже в 12 лет списывать, а в 16 – подавно. В этом возрасте, кажется, человек понимает, что он делает, поэтому, когда мне начинают говорить: «Ну он же был ребенком…» Я тоже был ребенком, причём в то же время, но не читерил. Не сомневаюсь, что он, мягко скажем, не самый честный игрок.

Совсем другое дело, что в классику он не читерит. До сих пор не могу понять, что такого в той партии с Магнусом, которая весь этот скандал запустила. Она хорошая, очень высокого уровня, но, почему её не может провести хороший гроссмейстер, мне непонятно. То, что в последнее время он играет сам, я верю. И в то, что, предположительно, деньги на хороших тренеров, хорошие рейтинги и какую-то медийность он набил не сам, я тоже верю.

«Орудие пыток. Другого объяснения не вижу»

– Отойдём от персоналий к более общим темам. Сейчас ФИДЕ тестирует турниры по «быстрой классике». Есть ли будущее у такого формата?

– Это прикольный формат, кстати. В целом я играл, кажется, такую а-ля «быструю классику» один раз. Это было году в 2023-м, был турнир с названием «Ученики Дворецкого против юниорской сборной России». Если мне не изменяет память, контроль был 45+10 или 45+15. И не рапид, и не классика. Мне тогда показалось, что это прикольный и интересный контроль. Турниры с таким форматом будут чаще проводиться, так что у этого есть будущее.

– ФИДЕ задумала такой формат, чтобы проводить по два тура соревнований в день и в дальнейшем играть больше турниров.

– Персонально я ненавижу играть по два тура в день, но понимаю, что, скорее всего, так и будет.

– Тебе самому интереснее играть в быстрые форматы или в классику?

– Быстрые интереснее, но лучше я играю в классику. С профессиональной точки зрения мне больше подходит классика. Мне нравится посидеть, подумать. Дебютная подготовка у меня не идеальная, но на очень неплохом уровне. Плюс, конечно, самый главный момент – это стилевые особенности. У меня всё-таки очень «счётный», конкретный стиль. Зачастую мне просто нужно время, чтобы просчитать варианты. При этом, конечно, играть в какой-нибудь рапид или блиц веселее. Просто более прикольные партии получаются.

– Веришь ли ты, что когда-нибудь классика устареет? В последнее время во всех смыслах всё в жизни ускоряется, в том числе и шахматы.

– Я понятия не имею, честно говоря. Нет, скорее всего, рано или поздно ускорение мы точно увидим. То есть как минимум пропадёт этот ужасный контроль «Большой швейцарки», когда партия может идти восемь с лишним часов – вспомните как Абдусатторов с кем-то мучился в эндшпиле.

Во-первых, это очень странно. Ни один трудовой кодекс не пропустит такое по-хорошему. Потому что сама партия восемь часов идёт, ещё к ней четыре часа готовишься, а ещё после неё надо что-то успеть. В итоге всё заканчивается только к полуночи. Получаются жуткие трудовые дни с одним выходным. Это безумно выматывает игроков, организаторов, судей, комментаторов. Мне кажется, это должно быть запрещено Женевской конвенцией. Это орудие пыток, другого объяснения этому не вижу.

– Я в этом году как раз была на Grand Swiss. Многие комментаторы, журналисты и зрители не дожидались конца тура. Под конец дня все уже были полуживыми, а с шахматистами ситуация ещё хуже.

– Да, со стороны может показаться, что мы сидим, деревяшки передвигаем. На самом деле – это очень высокое напряжение, восемь часов не просто какой-то механической работы, а работы в режиме стресса. Это, конечно, безумно.

Я не вижу смысла в более длинном контроле, чем мы играли здесь в Суперфинале. Это лучший вариант длинной классики: 1,5 часа + 30 секунд с первого хода и 30 минут после 40-го хода. В большем не вижу смысла.

«Интересное направление для киберспорта»

– Недавно прошёл киберспортивный турнир Esports World Cup 2025, на котором были представлены шахматы. Сейчас уже стартовал отбор на турнир следующего года. Насколько вероятно, что шахматы дальше будут развиваться именно как направление киберспорта?

– Мне кажется, это довольно вероятно. По-моему, просмотры у шахмат были довольно неплохие, и в целом они не затерялись – это раз. И два: почему нет? Шахматы вполне могут конкурировать. Есть же куча разных пошаговых стратегий. Шахматы – это интересное направление для киберспорта, довольно самобытное, специфичное. И мне, наверное, хотелось бы, чтобы они развивались.

Там ещё была прекрасная трансляция. Вот что шахматам точно стоит позаимствовать у киберспорта, так это умение транслировать события. Там всегда очень хорошая картинка, классные яркие цвета. Думаю, шахматы будут развиваться как киберспорт. Мне бы очень этого хотелось.

– Тебе было бы интересно поучаствовать в таких ивентах? К прошедшему турниру многие команды подписывали игроков, а ты, насколько я знаю, интересовался киберспортом.

– Я и сейчас интересуюсь. Условно, Владислав Артемьев и Даниил Дубов за Team Spirit играли. А я, в общем-то, в Counter-Strike слежу и болею за Team Spirit. В целом спокойно могу включить финал мэйджора в Кёльне и посмотреть. Для меня это нормальное явление. Кстати, раньше за Virtus.рro болел, за старый их состав. Поэтому, конечно, мне было бы интересно поучаствовать. В целом я к киберспорту положительно отношусь. Давно этим увлекаюсь: хобби не назовёшь, скорее времяпрепровождение при случае – включить матчи мэйджора по тем дисциплинам, в которые сам играю.

– Год назад ты говорил, что уже отошёл от просмотра киберспорта, футбола, биатлона. Видимо, за год что-то поменялось?

– Это было в моменте на самом деле. Тогда я действительно меньше смотрел и намного меньше играл. Как-то немножко надоело. Футбол я, кстати, до сих пор не смотрю, с ним ничего не поменялось. За киберспортом снова стал следить и стал больше играть.

– А биатлон?

– Биатлон я очень давно не смотрел. Даже не помню, когда в последний раз включал. Сейчас ещё наши не выступают, Дарья Домрачева уже не выступает, так что мне неинтересно.

– Какими-то другими видами спорта ещё увлекаешься или только киберспорт?

– Прям плотно смотрю только киберспорт, Периодически, проходя мимо бара, в котором идёт футбольный матч, могу через окошко там глянуть, что происходит. Или если просто наткнусь по телеку. А так – только киберспорт.

– И, как я понимаю, только CS?

– Rainbow Six: Siege ещё периодически. Но CS – больше.

– А к кино отношение за этот год поменялось?

– С кино так же осталось. Кино никуда не девается. Колесо крутится, фильмы выбираются.

– И любимым фильмом остался «Однажды в Голливуде»?

– Да, конкурентов пока не так много (улыбается).

– Но есть что-то из последнего, что понравилось?

– Озадачили вы меня этим вопросом. Потому что из того, что вышло относительно недавно, был только сериал «Аркейн». А фильм… Не знаю, считается ли он недавним, но «Не смотрите наверх». Я посмотрел, мне понравился, однако не уверен, что он недавний. Он тоже с Лео, мне дико зашёл. Но он вышел, мне кажется, в 2022-м или 2023-м. Какое-то время уже прошло.