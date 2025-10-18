Правда, это не классическая система розыгрыша, а новая, комбинированная и уже одобренная норвежцем.

Карлсен снова будет биться за титул чемпиона мира! ФИДЕ готовит корону для Магнуса?

Похоже, Магнус Карлсен после всех скандалов и конфликтов с международной федерацией всё-таки вернётся в борьбу за титул чемпиона мира. Правда, не за тот самый, к которому все привыкли, а за новый, который ФИДЕ запускает вместе с норвежской шахматной федерацией. В этом турнире Магнус может получить звание абсолютного чемпиона мира! Как вообще всё это будет устроено?

Что это за новый турнир?

Total Chess World Championship Tour – новый чемпионат мира, который определит сильнейшего шахматиста-универсала, блистающего сразу в трёх типах контроля. Гроссмейстеры будут играть в «быструю классику» (45 минут + 30 секунд с первого хода), блиц и рапид. Победитель турнира будет считаться чемпионом мира в, так сказать, «смешанном разряде».

«Мы ищем «абсолютного шахматиста» – разностороннего, тактически грамотного и технически подкованного, который легко адаптируется к различным контролям времени. Мы ожидаем, что это станет одним из самых престижных событий во всём шахматном календаре», – заявил генеральный директор Norway Chess и организатор нового чемпионата Кьелл Мадланд.

Формат нового чемпионата мира

В течение сезона будет запланировано четыре этапа Total Chess World Championship Tour в четырёх городах. На первых трёх этапах соревнуются 24 гроссмейстера, а в финальный выходит лишь четвёрка лучших по результатам. Сперва будут матчи в группах, а потом – по стандартной системе плей-офф.

«У нас будут корзины для посева. Игроки с первого по четвёртое место в рейтинге попадут в корзину №1, игроки с пятого по восьмое место – в корзину №2 и так далее. Жеребьёвка пройдёт за день до турнира, поэтому состав каждой группы, скорее всего, будет примерно равным по силам.

Каждый шахматист сыграет равное количество игр. Если вы №1 в каждой группе, то в других группах вы будете играть с №1. №2 сыграет со вторым номером и так далее», – пояснил Мадланд.

Попасть на новый чемпионат мира можно двумя способами: часть игроков будет отбираться по рейтингу, а часть – через квалификационные турниры.

«Мы рассматриваем это как прекрасное дополнение к традиционному и престижному чемпионату мира по шахматам, где мы коронуем абсолютного чемпиона по классическим шахматам. Чемпионаты будут дополнять друг друга и подарят болельщикам ещё больше удовольствия. Это не краткосрочная инициатива, а долгосрочное соглашение между ФИДЕ и Norway Chess», — отметил глава международной федерации Аркадий Дворкович.

Какие награды получат победители?

На Total Chess World Championship Tour можно побороться не только за титул абсолютного чемпиона мира и «золотого короля». По ходу турнира предусмотрено ещё несколько наград. Так, победители этапов будут получать «золотых коней», а гроссмейстер, набравший наибольшее количество очков, станет обладателем «золотой ладьи».

Всё это, конечно, не считая солидного призового фонда – $ 2,7 млн. $ 750 тыс. будет разыграно на первых трёх этапах, ещё $ 450 тыс. – в финале. Кроме того, гроссмейстеры будут получать дополнительные бонусы за победы на этапах и наибольшее количество очков в туре.

И это не главный бонус. Через Total Chess World Championship Tour можно будет получить две путёвки на турнир претендентов.

А как отреагировали в шахматном мире?

Новый турнир от ФИДЕ сразу разобщил шахматный мир. Главным сторонником Total Chess World Championship Tour стал норвежец Магнус Карлсен.

«Это выглядит как хорошо продуманный шаг для дальнейшего развития шахмат. Объединение нескольких форматов под одним названием даст более полное представление о сильных сторонах игроков, а контроль времени подойдёт современным игрокам и аудитории. Я с нетерпением жду пилотного проекта в 2026 году и хочу посмотреть, как пройдёт первый сезон в 2027-м. Впечатляет, что Norway Chess добилась этого», – высказался норвежец.

В поддержку турнира высказались и два других чемпиона мира.

«Шахматы – это широкий спектр возможностей, умение глубоко мыслить и мгновенно переключаться. Титул абсолютного чемпиона мира наконец-то отразит весь этот спектр. Как шахматисту мне нравится эта концепция. Как вице-президент ФИДЕ я приветствую формат, который сочетает в себе несколько дисциплин и увлекает зрителей», – признался Виши Ананд.

«Total Chess World Championship Tour – совершенно новый турнир, похожий на легкоатлетический триатлон. Он проводится в трёх форматах: «быстрая классика», рапид и блиц, обеспечивая всестороннюю проверку общих способностей игрока. Надеюсь принять участие в этом турнире и побороться за новый чемпионский титул!» – высказался Дин Лижэнь.

Турнир создан под Магнуса Карлсена?

Другие гроссмейстеры идею не одобрили. Многие намекают, что ФИДЕ создала новый турнир лишь для того, чтобы вернуть Карлсена в шахматы.

«Я не понимаю, в чём вообще смысл Total World Chess Championship Tour. Ведь у нас уже есть Grand Chess Tour – с классикой, рапидом и блицем. Зачем нужен ещё один? Всё это выглядит как копия Grand Chess Tour, только с четырьмя турнирами. А ещё там участвует ФИДЕ — а это, как правило, плохой знак.

Люди будут путаться всё сильнее. Турниров и так слишком много — и, по-моему, это одна из причин, почему интерес к шахматам невысок, если не считать турнира претендентов и матча на первенство мира.

Я не вижу в создании турнира ни одной разумной причины, кроме единственной: это отчаянная попытка заставить одного конкретного игрока вернуться и снова играть под эгидой ФИДЕ. И этот игрок, конечно, Магнус Карлсен. На 99,9% уверен, что с ним консультировались, и он дал согласие ещё до того, как всё это объявили», – возмутился Хикару Накамура.

«Магнус-тур возвращается», – иронично написал Аниш Гири в соцсетях.

«Кто-нибудь может объяснить, что случилось? Что это вообще? Я не понимаю смысла этого нововведения, звучит крайне странно. Я не против идеи, но, называя это чемпионатом мира, хотите того или нет, вы обесцениваете главный титул. Деньги, полученные под Карлсена (который предположительно и победит в этом турнире) и для матча на первенство мира, кто бы его ни выиграл, в долгосрочной перспективе не стоят потери официального титула. Но кого это волнует? Бери деньги и беги...» – высказался Владимир Крамник.

«В чём разница между победителем всех чемпионатов мира, обладателем «тройной короны», чего в истории удостаивались только три игрока (две женщины и один мужчина), и абсолютным чемпионом мира? Тогда будут ли отменены остальные три турнира? Уимблдон проходит на траве, «Ролан Гаррос» — на грунте, а US Open и Australian Open — на харде (хотя отскок и скорость разные). Теннис процветает и без объединения всех трёх типов покрытия в одном турнире», – провела аналогию Жужа Полгар.

В любом случае, решение уже принято. Пилотный Total Chess World Championship Tour пройдёт осенью 2026-го, а полноценным турнир станет с 2027-го. И Магнус точно будет снова бороться за титул чемпиона мира.