Наши ребята выступают на крупнейшем мировом турнире впервые за четыре года.

Российские гимнасты возвращаются в битву за медали! Что важно знать о ЧМ-2025?

Сегодня, 19 октября, стартует важнейший турнир года в спортивной гимнастике – чемпионат мира. ЧМ-2025 должен стать по-настоящему особенным для наших болельщиков, ведь впервые за четыре года российские гимнасты возвращаются на помост. И что важно, у наших неплохие шансы на медали!

Собрали для вас всё самое важное о турнире.

Где и когда пройдёт чемпионат мира – 2025?

ЧМ-2025 стартует 19 октября в Джакарте, Индонезия. Соревнования продлятся до 25 октября. В первые три дня турнира пройдут квалификации, а в оставшиеся – будут разыграны медали.

Индонезия впервые в своей истории примет чемпионат мира. Более того, раньше подобные турниры не проходили в Юго-Восточной Азии.

Расписание чемпионата мира по гимнастике

На турнире будут разыграны медали лишь в личных дисциплинах. У мужчин вручат семь комплектов наград, у женщин – пять. Первые медали спортсмены получат в личном многоборье.

Расписание чемпионата мира – 2025



19 октября, воскресенье

6:00-16:20 – квалификация, мужчины.



20 октября, понедельник

6:00-16:00 – квалификация, мужчины.



21 октября, вторник

6:00-16:00 – квалификация, женщины.



22 октября, среда

14:30-17:00 – финал многоборья, мужчины.



23 октября, четверг

14:30-17:00 – финал многоборья, женщины.



24 октября, пятница

10:00-14:00 – финалы отдельных видов (мужчины: вольные упражнения, конь, кольца; женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья).



25 октября, суббота

10:00-14:00 – финалы отдельных видов (мужчины: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина; женщины: бревно, вольные упражнения).

Выступают ли звёзды на ЧМ по гимнастике?

На ЧМ в Джакарте выступит множество чемпионов и медалистов Олимпиады в Париже. Среди них Чжан Бохэн, Синносукэ Ока, Кайлия Немур, Карлос Юло, Цзинюань Цзоу, Анхель Барахас, Джейк Джарман, Чиа-Хун Тан, Артур Давтян. Не обойдётся и без героев прошлых лет: нашей Ангелины Мельниковой и японца Даики Хасимото. Подбор участников – крайне мощный, хотя приехали и не все лидеры. Например, сборная США решила не везти ряд своих топовых спортсменов – Симона Байлз, Суниса Ли и другие в постолимпийском сезоне решили отдохнуть от выступлений на высочайшем уровне.

В ЧМ-2025 примут участие представители более чем 80 стран. Правда, в этом списке не окажется Израиля. Индонезия отказала израильтянам в выдаче виз, из-за чего спортсмены вынуждены пропустить турнир. Так что на ЧМ-2025 мы не увидим олимпийского чемпиона Токио Артёма Долгопята.

Состав сборной России на ЧМ-2025

Впервые за четыре года на чемпионат мира по спортивной гимнастике поедут российские спортсмены. Наши ребята будут выступать в нейтральном статусе. Но даже в таких обстоятельствах сборная России собрала сильный состав.

К сожалению, на тренировке в Джакарте перед началом ЧМ Александр Карцев получил травму. Из-за этого он был вынужден сняться с соревнований.

Кто главные фавориты ЧМ по гимнастике?

В мужских соревнованиях претендентов на медали много. В многоборье, скорее всего, вся борьба будет между японцами Даики Хасимото и Синносукэ Окой и китайцами Цзинюань Цзоу и Чжан Бохэном. В отдельных видах будет настоящее разнообразие стран. Среди потенциальных медалистов: филиппинец Карлос Юло, колумбиец Анхель Барахас, представитель Тайваня Чиа-Хун Тан, британец Джейк Джарман и армяне Гамлет Манукян и Артур Давтян. Не исключено, что при удачном раскладе зацепиться за награды сможет наш Даниел Маринов, шансы на кольцах есть и у Ивана Заики. Проще говоря, будет настоящая битва признанных звёзд и молодых талантов.

У женщин же потенциальных медалисток меньше. Среди главных фаворитов – россиянка Ангелина Мельникова. Активную борьбу ей навяжут алжирка Калйия Немур, китаянка Яцинь Чжоу и японка Минами Кадзуки. За медали также могут побороться чемпионка мира среди юниоров – 2023 Харука Накамура и чемпионка Европы в опорном прыжке Карина Шёнмайер.

Где смотреть чемпионат мира – 2025?

ЧМ-2025 в России планировали показать на федеральном телевидении. Показ анонсировал канал «Матч ТВ», но трансляций в программе канала пока нет.

В любом случае посмотреть турнир можно будет бесплатно на eurovisionsport.com после регистрации.

Онлайн-протоколы будут появляться на сайте FIG и на официальном портале ЧМ-2025. Все новости и результаты можно будет найти на «Чемпионате».