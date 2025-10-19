Российские гимнасты возвращаются в битву за медали! Что важно знать о ЧМ-2025?

Сегодня, 19 октября, стартует важнейший турнир года в спортивной гимнастике – чемпионат мира. ЧМ-2025 должен стать по-настоящему особенным для наших болельщиков, ведь впервые за четыре года российские гимнасты возвращаются на помост. И что важно, у наших неплохие шансы на медали!
Собрали для вас всё самое важное о турнире.
- Где и когда пройдёт чемпионат мира – 2025?
- Расписание чемпионата мира по гимнастике
- Выступают ли звёзды на ЧМ по гимнастике?
- Состав сборной России на ЧМ-2025
- Кто главные фавориты ЧМ по гимнастике?
- Где смотреть чемпионат мира – 2025?
Где и когда пройдёт чемпионат мира – 2025?
ЧМ-2025 стартует 19 октября в Джакарте, Индонезия. Соревнования продлятся до 25 октября. В первые три дня турнира пройдут квалификации, а в оставшиеся – будут разыграны медали.
Индонезия впервые в своей истории примет чемпионат мира. Более того, раньше подобные турниры не проходили в Юго-Восточной Азии.
Расписание чемпионата мира по гимнастике
На турнире будут разыграны медали лишь в личных дисциплинах. У мужчин вручат семь комплектов наград, у женщин – пять. Первые медали спортсмены получат в личном многоборье.
19 октября, воскресенье
6:00-16:20 – квалификация, мужчины.
20 октября, понедельник
6:00-16:00 – квалификация, мужчины.
21 октября, вторник
6:00-16:00 – квалификация, женщины.
22 октября, среда
14:30-17:00 – финал многоборья, мужчины.
23 октября, четверг
14:30-17:00 – финал многоборья, женщины.
24 октября, пятница
10:00-14:00 – финалы отдельных видов (мужчины: вольные упражнения, конь, кольца; женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья).
25 октября, суббота
10:00-14:00 – финалы отдельных видов (мужчины: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина; женщины: бревно, вольные упражнения).
Выступают ли звёзды на ЧМ по гимнастике?
На ЧМ в Джакарте выступит множество чемпионов и медалистов Олимпиады в Париже. Среди них Чжан Бохэн, Синносукэ Ока, Кайлия Немур, Карлос Юло, Цзинюань Цзоу, Анхель Барахас, Джейк Джарман, Чиа-Хун Тан, Артур Давтян. Не обойдётся и без героев прошлых лет: нашей Ангелины Мельниковой и японца Даики Хасимото. Подбор участников – крайне мощный, хотя приехали и не все лидеры. Например, сборная США решила не везти ряд своих топовых спортсменов – Симона Байлз, Суниса Ли и другие в постолимпийском сезоне решили отдохнуть от выступлений на высочайшем уровне.
В ЧМ-2025 примут участие представители более чем 80 стран. Правда, в этом списке не окажется Израиля. Индонезия отказала израильтянам в выдаче виз, из-за чего спортсмены вынуждены пропустить турнир. Так что на ЧМ-2025 мы не увидим олимпийского чемпиона Токио Артёма Долгопята.
Состав сборной России на ЧМ-2025
Впервые за четыре года на чемпионат мира по спортивной гимнастике поедут российские спортсмены. Наши ребята будут выступать в нейтральном статусе. Но даже в таких обстоятельствах сборная России собрала сильный состав.
Женщины: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева.
Мужчины: Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачёв и Александр Карцев.
К сожалению, на тренировке в Джакарте перед началом ЧМ Александр Карцев получил травму. Из-за этого он был вынужден сняться с соревнований.
Кто главные фавориты ЧМ по гимнастике?
В мужских соревнованиях претендентов на медали много. В многоборье, скорее всего, вся борьба будет между японцами Даики Хасимото и Синносукэ Окой и китайцами Цзинюань Цзоу и Чжан Бохэном. В отдельных видах будет настоящее разнообразие стран. Среди потенциальных медалистов: филиппинец Карлос Юло, колумбиец Анхель Барахас, представитель Тайваня Чиа-Хун Тан, британец Джейк Джарман и армяне Гамлет Манукян и Артур Давтян. Не исключено, что при удачном раскладе зацепиться за награды сможет наш Даниел Маринов, шансы на кольцах есть и у Ивана Заики. Проще говоря, будет настоящая битва признанных звёзд и молодых талантов.
У женщин же потенциальных медалисток меньше. Среди главных фаворитов – россиянка Ангелина Мельникова. Активную борьбу ей навяжут алжирка Калйия Немур, китаянка Яцинь Чжоу и японка Минами Кадзуки. За медали также могут побороться чемпионка мира среди юниоров – 2023 Харука Накамура и чемпионка Европы в опорном прыжке Карина Шёнмайер.
Где смотреть чемпионат мира – 2025?
ЧМ-2025 в России планировали показать на федеральном телевидении. Показ анонсировал канал «Матч ТВ», но трансляций в программе канала пока нет.
В любом случае посмотреть турнир можно будет бесплатно на eurovisionsport.com после регистрации.
Онлайн-протоколы будут появляться на сайте FIG и на официальном портале ЧМ-2025. Все новости и результаты можно будет найти на «Чемпионате».