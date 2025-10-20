«Мы радовались, как дети новой игрушке». Эмоции регбиста, ставшего чемпионом России

Сезон в российском регби закончился. В этом году все три главных трофея подняли над головой игроки казанской «Стрелы-Ак Барс». Особенно эмоциональной, вероятно, получилась победа казанцев в финале чемпионата России – прежде у «Стрелы» не было золотых медалей этого турнира.

Занятно, что капитан команды Герман Давыдов ещё в середине лета полагал, что «Стреле» по силам собрать все трофеи. Так и получилось.

А сам Герман рассказал «Чемпионату», что он почувствовал после финального свистка и почему именно «Стрела-Ак Барс» – лучшая команда в России.

«Тяжело было понять, какое чувство преобладает»

– Герман, было ли давление перед финальной игрой, ведь всё-таки родной стадион, выиграли уже два трофея и были в шаге от первого «щита»?

– Было небольшое давление, конечно. Это всё-таки финал, и мы вспоминали прошлогодний, проигранный с минимальной разницей. Да и для наших болельщиков это большой матч. Поэтому минимальное давление определённо было. В целом перед каждой игрой есть давление, а здесь оно удвоилось.

– А что ты почувствовал с финальным свистком?

– Облегчение. Наконец-то я завоевал титул чемпиона России и сделал это именно со «Стрелой»! Мы взяли три трофея в этом году, поэтому уже можно чуть-чуть выдохнуть. А потом забрать ещё и трофей за «семёрку» и пойти отдыхать спокойно до следующего сезона.

– Получается, чувство облегчения было сильнее чувства радости?

– Нет, это всё в совокупности было. Да и тяжело было понять, какое чувство преобладает – радости, облегчения или торжества какого-то. Тут было просто всё смешано. Но все эти чувства были исключительно положительными.

– Не было ли у тебя ощущения во втором тайме, что вот-вот игра перевернётся и вы окажетесь в роли догоняющих?

– Если честно, не было такого ощущения, потому что мы всё равно контролировали игру. Даже если они где-то там отыгрывались, мы следом опять заносили. Да и у «Динамо» не было рабочих попыток. Понятно, что переборщили со штрафными попытками. Это оказало на нас дополнительное давление, ведь команда атакует, а мы нарушаем. Но всё равно мы были уверены, что сможем довести дело до конца и не будет такого, как в прошлом году с «Енисеем».

– В финале ты отметился дроп-голом, что вызвало удивление у многих. Это было что-то запланированное или пришло в голову в моменте?

– Я перед игрой ещё об этом подумал. Если будет такая возможность – надо воспользоваться, потому что три очка точно лишними не будут. В принципе, оно так и получилось. Когда они били с линии ворот, я специально встал по центру, хотя там не должен стоять. И я точно знал, что если мяч сейчас полетит либо мне, либо кому-то из товарищей, то попрошу пас и буду бить по воротам. Был другой вопрос, попаду или нет, но потом мы бы всё равно продолжили атаку, потому что они бы опять били с 22 метров.

– Если бы не попал, то исполнил бы ещё раз?

– Нет, там было бы уже подальше, поэтому вряд ли.

«Мы сделали то, к чему так долго шли»

– Джей Пи Нил много говорит о дисциплине на поле, но ваша команда занимает последнее место в джентльменском рейтинге. Как ты считаешь, почему так происходит?

– Сложно сказать сразу. У нас будет в конце сезона разбор, там и обсудим этот момент. Надо точно посмотреть, в каких зонах мы зарабатываем больше штрафных. Как по мне, из последних игр у нас 40% – это штрафные в раках, причём именно когда мы боремся в раках. Тяжело сказать. Либо мы что-то делаем неправильно, либо нам просто не хотят давать играть в раках, чтобы мы боролись за мячи. У нас ведь очень много игроков, кто может заниматься этой работой. Наверное, даже больше, чем в других командах. По офсайдам у нас штрафных за игру мало. Точно есть момент с высокими захватами. Но чтобы называть нас недисциплинированной командой – это уж слишком.

Мы сами понимаем, что где-то можем убрать лишние фолы, ненужные штрафные в определённых зонах, но когда идёт игра, то ты об этом уже меньше думаешь. Потому что весь фокус на самой игре.

– Что тренер вам сказал в раздевалке после игры?

– Ох… я сейчас и не вспомню. Да мы просто все радовались, как дети новой игрушке. Не было каких-то конкретных слов. Мы сделали то, к чему так долго шли, и сделали это все вместе, одной командой.

– Наверняка же тебя поздравили многие люди после победы. От кого поздравление было самым неожиданным или приятным?

– Не было такого, что я был удивлён поздравлению от кого-то конкретного. Все, кто поздравил – это близкие друзья, родственники, определённый круг лиц. Вот точно могу сказать, что из других команд никто не поздравлял.

«Стрела-Ак Барс» с трофеем Фото: РК «Стрела-Ак Барс»

– Расскажи, а есть ли у вас дополнительные премиальные за такой успех?

– Этого я точно не знаю. Нужно к руководству обращаться, от них ведь всё зависит. Но думаю, что такой сезон порадовал бы любое руководство (смеётся).

«Все грезили одной мыслью – стать чемпионами»

– Как ты думаешь, в чём секрет успеха «Стрелы»?

– Можно долго размышлять на эту тему. Я думаю, что у нас собрались такие люди в одной команде, что у кого-то очень много было трофеев, а у кого-то их не было вообще, но нас всех объединяли стремление к лучшему и огонь в глазах. Все грезили одной только мыслью – стать чемпионами. Все работали для этого, выкладывались, жертвовали чем-то. И, наверное, собралась такая команда, которая хотела победить больше всего.

– Над чем «Стреле» нужно усиленно поработать перед стартом нового сезона, чтобы стать ещё сильнее?

– Да даже не знаю, если честно. Над всем по чуть-чуть надо, потому что команды уже знают, как мы играем, и их снова надо удивлять. Естественно, они будут готовиться, но нам теперь необходимо показывать такую игру, чтобы команды не знали, что им делать. Но это тоже больше вопрос к Джей Пи и тренерскому штабу, над чем именно мы будем работать. Нам же надо просто продолжать делать, но делать это намного лучше.

– Значит ли, что ваш успех в этом сезоне перевернёт положение дел в российском регби?

– Да я не думаю, что всё перевернётся. Вот какая есть первая пятёрка, такая и останется, только места поменяются. В следующем году – уж точно. Многое ведь зависит и от того, как клубы поведут себя в трансферное окно. Может, кто-то удивит, и мы увидим новую звезду в российском регби.

– А каким ты видишь будущее российского регби?

– Уже стало интереснее наблюдать за нашим чемпионатом. Появляются команды, как «Динамо», которые могут выйти в финал с первого раза. И уже больше команд претендует на выход в плей-офф, на игру за чемпионство.

Думаю, если будет финансирование у других клубов, то мы увидим жёсткую борьбу, ведь у нас очень много сильных игроков. Нам стоит развивать регионы, тогда регби будет становиться всё более и более популярным в России. Расширить бы географию команд. Привлечь больше спонсоров – и тогда чемпионат заиграет новыми красками.

– То есть во многом проблема в финансировании, правильно?

– В целом – да. Да во всех видах спорта ведь так. Деньги есть – есть развитие. Денег нет – стоим на месте или вообще регрессируем.

«Если честно, я не особо смотрю регби»

– Если тебе предложат уехать играть в зарубежный чемпионат, ты согласишься?

– 100% соглашусь. Но сейчас такая ситуация в мире, что нами стали меньше интересоваться как спортсменами. Если и раньше этого было не так уж много, то сейчас даже не смотрят в нашу сторону.

– А в каком клубе или в какой стране ты бы хотел оказаться?

– Даже не знаю. Если бы были предложения, то я бы просто рассматривал, и всё. У меня нет какого-то определённого любимого клуба. Но если брать чемпионат, то, скорее всего, хотел бы французский.

– А как так получилось, что у тебя нет любимого клуба?

– Если честно, я не особо смотрю регби. И даже если бы смотрел, то не выбирал бы себе любимчиков. Просто иногда смотрю какие-то определённые матчи сборных, финалы клубных турниров, а чтобы пристально следить за регби — такого точно нет.

Герман Давыдов Фото: РК «Стрела-Ак Барс»

– Что-то подмечаешь для себя у зарубежных игроков?

– Да, конечно. Смотрю просто, как они принимают решения в каких-то ситуациях, как они играют в разных зонах. Думаю про себя: «А смог бы я так сделать или не смог бы?» Подмечаю для себя, чтобы попробовать в какой-то игре. Иногда получается, иногда – нет. В любом случае надо расти, а без ошибок роста не будет.

– Был ли какой-то матч в сезоне, за который тебе обидно?

– В этом году таких матчей не было, потому что все главные мы выиграли (смеётся). А проигранные матчи регулярного чемпионата позабылись на фоне всех побед.

– Сейчас у вас будет регби-7, а потом долгожданный отдых. Чем планируешь заняться во время паузы?

– Буду больше времени проводить с семьёй. Может, куда-нибудь слетаем отдохнуть. Ну а потом надо будет начинать потихоньку готовиться к новому сезону. Как показал этот год, время летит очень быстро. Мы вроде только начали играть, слетали в Африку на кэмп, а уже вот закончили сезон.

– Мы с тобой разговаривали летом, тогда ты сказал, что вам по силам взять все трофеи. Так и получилось. Стоит ли нам поговорить перед началом следующего сезона?

– Можем поговорить, да (смеётся). Но я тогда не просто чувствовал, а уже знал, что собралась такая команда, которая захочет все три трофея поднять над головой. Которая не будет отступать. Так всё и сложилось.