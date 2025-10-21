«Боже, какое счастье!» Интервью с российской гребчихой, сотворившей историю на ЧМ-2025

В конце сентября об Алсу Миназовой узнали тысячи российских болельщиков: девушка выиграла серебро чемпионата мира по гребному слалому. В текущей ситуации выступление на международной арене – это уже успех, но Алсу показала лучший результат в истории российского спорта!

В интервью «Чемпионату» спортсменка рассказала, почему её выбросили в воду прямо с медалью, как она участвовала в шоу «Титаны» и с какой целью построила дом рядом с гребным каналом в Подмосковье.

«Я смотрела Кубки мира и просто ревела»

– Алсу, первый чемпионат мира после отстранения и сразу такой впечатляющий результат! Во время международного бана ты явно не сидела сложа вёсла. Как готовилась к возвращению?

– Эти три года без международных стартов были для нас, конечно, довольно сложными. Первое время был шок, непонимание, неопределённость, сколько это продлится. Было по-разному, волнами: то была мотивация, что мы работаем, вернёмся и всем покажем, то – как нахлынет временами. Были мысли, что я уже достаточно взрослый спортсмен и для чего я это всё делаю, если в следующие десять лет не смогу гоняться на международной арене? Перед каждым сезоном я безумно-безумно ждала, что вот-вот этот сезон – и мы поедем на соревнования. Это и подогревало. Веру не теряли.

Когда в этом году мы в первый раз выехали на чемпионат Европы, было очень волнительно, потому что мы не понимали, на каком уровне находимся. У нас такой вид спорта, что мы можем сравниваться только контактно, у нас нет нормативов, стандартов. Каждый канал по-своему индивидуальный, везде трассу вешают разные дизайнеры, и относительно этой трассы подбираются технические элементы для каждой конкретной гонки.

Алсу Миназова на чемпионате Европы Фото: Из личного архива Алсу Миназовой

И ещё было суперволнительно, как нас встретят спортсмены, как на нас будут реагировать, там же и украинская сборная команда была. Мы на этом чемпионате Европы выступили не очень хорошо, но увидели, что делали всё, что нужно. Нам оставалось справиться с волнением, лучше настроиться на гонки, отработать какие-то моменты. И у нас это получилось к чемпионату мира. Я считаю, наша сборная справилась хорошо.

– Со стороны российских болельщиков тоже был хейт?

– У нас довольно маленький вид спорта, но, несмотря на это, есть и свои хейтеры. Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться, потому что на чемпионате Европы мы показали недостаточно хорошие результаты. Но я для себя чётко обозначила, что знаю, зачем я тут: делаю всё, что в моих руках, чтобы показать наилучший результат.

Конечно, хотелось бы после отстранения приехать на первый же старт и всё сразу выиграть, и чтобы всё было классно. Не получилось, но мы как спортсмены и как команда делаем всё, что можем.

– Бан же хуже всего для тех, кто может соревноваться только контактно. Каким образом после отстранения удалось спрогрессировать?

– Очень сильно помогло то, что за время отстранения у нас появились каналы, которых в России не было в принципе никогда. В 2023 году в Московской области открылся канал под Сергиевым Посадом. Это прорыв, потому что до него у нас не только не было возможности соревноваться, но даже и возможности тренироваться на бурной воде высокого международного уровня. Сборная проводила там очень много времени, и это очень помогло. И в 2024 году в моей родной Уфе тоже открылся канал.

Ещё мы смотрели видео с Кубков мира, пытались оценить уровень. В первый год отстранения я вообще смотрела Кубки мира и просто ревела. Мне настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими. В 2021 году на моём последнем чемпионате мира я выиграла полуфинал и гонялась в финале, где не всё сложилось. Но я тогда закончила год на таком вдохновении… Поэтому отстранение было для меня ударом. И теперь, конечно, выходя на старт, я думала: боже, какое это счастье — просто снова быть тут, снова иметь возможность соревноваться с лучшими! Это очень классно.

Алсу Миназова на чемпионате мира Фото: Corbis via Getty Images

– Если бы ты могла передать себе сообщение в прошлое, в самое тёмное, беспросветное время отстранения, что бы ты себе посоветовала?

– Я бы посоветовала себе продолжать верить и делать то, что я люблю. Это обязательно принесёт свои плоды.

«Падая в воду, за медаль держалась»

– Как ощущает себя человек, который практически лучший в мире в своём виде спорта?

– Это очень классно! Я проехала гонку, финишировала, смотрю своё время и вижу, что оно классное, что мне удалось улучшить его относительно полуфинала. Я сделала всё, что могла. И было ощущение удовлетворения: всё, что я делала, много лет тренировок – всё воплотилось в медаль. Это очень круто и очень вдохновляюще. Это мотивирует, хочется делать ещё больше, чтобы в следующий раз уже быть не с серебряной, а с золотой медалью.

Безумно приятно стоять на пьедестале чемпионата мира, видеть зрителей, понимать, что рядом со мной стоит Клаудия Зволинска из Польши, Ана Сатила из Бразилии. Мне уже приходилось стоять с ними на пьедестале ещё на молодёжных соревнованиях. Я была безумно счастлива! Я, наверное, дня три не осознавала. Просто сидела и смотрела на эту медаль (смеётся).

– После того как ты получила медаль, партнёры по сборной выбросили тебя в гребной канал. Это традиция такая? Как это всё произошло?

– Да, у нас в России есть традиция: когда кто-то впервые выигрывает соревнования, мы всей толпой дружно поздравляем и бросаем этого человека в канал. С награждения чемпиона забираем – и несём его в воду.

Но я на самом деле этого не ожидала. Была такая эйфория, столько эмоций! Я спускаюсь с награждения, там стоят детки, я расписываюсь на их кепках, на тетрадках, а потом вижу, как ко мне с криками бежит команда. Они меня подхватывают, несут, а там ещё бежать было далеко от пьедестала до канала (улыбается). Я, конечно, поняла, что происходит, и это было очень классно, очень радостно. Мы разделили эту радость на всю команду, было круто!

– Лично я переживала, что ты медаль в воде потеряешь.

– Нет, я крепко схватила её, говорю: «Кидайте, я медаль держу». Падая в воду, я не нос закрывала, а за медаль держалась (смеётся).

«Никогда не боялась идти в страшное место»

– Гребной слалом не самый популярный вид спорта. Что тебя сюда привело?

– Я безумно люблю воду. Я росла в деревне, купалась на речке всё лето, занималась плаванием какое-то время. Потом мы переехали в Уфу из Илишевского района, и я на речке увидела тренирующихся ребят-гребцов. Мне это понравилось, захотелось попробовать. Оказалось, что клуб «Волна» находится рядом с моей школой. Так я начала заниматься, стало классно получаться. Через какое-то время меня уже пригласили в училище олимпийского резерва в Московской области, в Бронницах. А там уже началась моя целенаправленная профессиональная карьера.

– Чем тебе нравится гребной слалом?

– Мне нравятся эти ощущения на воде, которые получается поймать, – это какое-то объединение со стихией: ты чувствуешь, что ты с ней одно целое, ты с ней не борешься, а прислушиваешься к ней, и вода в ответ подхватывает тебя, вы в доверии. И в такие моменты появляется ощущение лёгкости, полёта на воде. Именно так и получаются классные, быстрые гонки.

– Но это же и достаточно экстремальный вид спорта. Какие были ощущения, когда ты в первый раз перевернулась в воде?

– Новичков учат переворачиваться. Мой первый опыт был таким: тренер сидел на лодке, я садилась сзади, держалась, а тренер переворачивался вместе со мной и вставал. Так он показывал, каково это вообще – оказаться вниз головой. А мне уже понравилось (смеётся). Это прикольно, необычное ощущение своего тела в пространстве в другом положении. Мне очень хотелось быстрее научиться переворачиваться и вставать самой.

Наверное, из-за того, что мне это понравилось, я никогда не боялась перевернуться и не боялась идти в какое-то страшное, сложное место. Я понимала: как перевернусь – так и встану обратно. Даже сейчас у меня бывают тренировки, где я играю с водой и не боюсь переворачиваться. Мне классно, это тот момент, когда я щупаю лимиты воды, насколько я могу с ней работать, могу ли позволить сделать то или иное с моей лодкой.

– Когда я думаю про перевороты в вашем виде спорта, у меня случается приступ клаустрофобии. Неужели тебе вообще не страшно?

– Страшно удариться о камни в перевёрнутом состоянии, потому что дно у нас всегда рельефное, где-то камни торчат, которые как раз таки создают траекторию и рельеф воды. Перевернувшись, я пытаюсь как можно быстрее встать обратно, потому что это безопаснее. Если ты не встал, а отстегнулся, выплыл из лодки, то её может унести, а тебя – вынести на камни.

Алсу Миназова на тренировке с командой Фото: Из личного архива Алсу Миназовой

Есть люди, которые не торопятся. Они открывают в воде глаза, рассматривают, что вокруг, насколько безопасно сейчас вставать. А ещё бывает, что человека может прижать к препятствию. В такие моменты, конечно, важно, чтобы всё было под контролем, чтобы спортсмены, тренеры, спасатели быстро среагировали. У меня есть видео с моих первых взрослых соревнований в Окуловке, в Новгородской области, где я переворачиваюсь и не могу встать. У меня попыток 10, наверное, было. Меня по всем камням и «бочкам» протащило, но я в итоге всё равно сама встала.

– Есть ли у твоей лодки имя? Как ты к ней обращаешься?

– Имени нет, но я к ней обращаюсь разными уменьшительно-ласкательными именами: «малышка», «чемпионка». Я во время каждого перелёта думаю: «Лишь бы малышечка моя долетела в целости и сохранности». (Улыбается.)

– Сейчас очень популярны туристические сплавы. Ты когда-нибудь сплавлялась по рекам как туристка?

– Прямо как туристка – нет, но во время отстранения мы со сборной поехали на Алтай сплавляться по алтайским порогам. Мы же чаще всего тренируемся в определённых выделенных местах, на искусственных каналах, где вода очень легко читается, она понятная и не сильно меняется. А на алтайских речках, конечно, было немножко страшно, потому что эту воду ты не знаешь, пороги проходишь с ходу, в моменте нужно ориентироваться. Мы посплавлялись, прошли несколько речек, несколько порогов, и это было классно.

– То есть впечатления остались положительные?

– У нас случились эмоциональные качели, потому что было довольно страшно, хоть мы и хорошо владеем лодками. Был один момент, я пошла в порог одной из первых и меня перекувыркало. Я просто встала и думаю: «Не, всё, не пойду дальше на этот порог». (Смеётся.) Но всё равно перебарываешь себя, потому что интересно и очень сильно хочется попробовать, хоть и страшновато.

– Есть какие-то реки, по которым хотела бы сплавиться?

– На самом деле не знаю… Я, с одной стороны, люблю адреналин, но пока мне его хватает внутри спорта, во время гонок и тренировок. Дополнительного адреналина не хочется. А сплавы по бурным рекам – это, конечно, всегда адреналин. Я знаю много ребят, которые сплавляются после спорта и в Карелии, и в Новой Зеландии. Я пока в эту сторону ещё не смотрела.

«Иногда мне хочется съесть что-то вредное»

– Ты безоговорочно сильнейшая девушка второго сезона известного шоу «Титаны». Стала единственной, кому удалось дойти до полуфинала. Что ты открыла в себе во время участия в этом шоу?

– Оказалось, что на самом деле мы можем намного больше, чем о себе думаем. Я бы никогда не представила, что смогу выдержать вот такие нагрузки и что мне придётся толкать кран весом 44 тонны (улыбается).

Алсу Миназова в шоу «Титаны» Фото: Пресс-служба шоу «Титаны»

Мы с предвкушением ждали заданий, а когда озвучивали испытание, нам казалось, что это нереально! Но мы выходили и показывали друг другу и самим себе, что, оказывается, всё возможно. Это очень вдохновляло.

– Ты бы согласилась ещё участвовать в каком-то таком шоу?

– Да, с удовольствием! Это какая-то отдельная жизнь, которую мы прожили вместе со спортсменами, сплотились и сдружились. У нас есть отдельный чат на сто с лишним человек, где мы все общаемся, по возможности видимся, поздравляем друг друга, приглашаем на какие-то мероприятия.

В день, когда я выиграла серебро, этот чат у нас просто разрывался, все поздравляли, писали, записывали кружочки. Было безумно приятно.

– Ты кажешься человеком с несгибаемой силой воли и железной дисциплиной. Остаётся ли время на личную жизнь?

– Если хотеть, то остаётся, но не так уж много. И я всегда стараюсь расставлять приоритеты. Понимаю, что на данный момент профессиональный спорт для меня на первом месте, и я по максимуму время, силы и энергию направляю туда. А так – да, стараюсь проводить время с родными, летать к родителям в Уфу, в Москве видеться с друзьями, у меня ещё учёба есть. Я учусь на режиссёра массовых спортивно-развлекательных мероприятий. Сёрфингом нравится заниматься, в Москве хожу кататься на искусственную волну.

– Ты недавно на Шри-Ланке отдыхала. Сёрфила?

– Конечно! Я так ждала этот отпуск! Правда, у меня весь фокус был на соревновательном сезоне. Я знала, что полечу в отпуск, но купила только билеты, даже не вникала в бронирование жилья. Думала, отгоняюсь – а дальше всё решу. И вот отгонялась, уже с медалью искала (смеётся).

– Как часто получается жить, не думая о спорте?

– Наверное, никогда, потому что, даже находясь в отпуске, я думаю: так, надо сходить потренироваться, подвигаться, побегать. Это образ жизни, есть цели, к которым ты идёшь и постоянно о них думаешь. Мне иногда хочется съесть что-то вредное, или не ложиться вовремя спать, или сходить с друзьями потусить. Но я понимаю, когда я могу это себе позволить, а когда не могу. У меня всё просто: нет так нет. Есть дисциплина, я на этих рельсах и живу.

Даже во время отпуска на Шри-Ланке мы с подругой смеялись, что у нас максимально пенсионерский отдых. Нас вечером зовут на вечеринку, а мы в 10 вечера спать ложимся, потому что привыкли так жить.

Алсу Миназова с подругой на отдыхе Фото: Из личного архива Алсу Миназовой

«Купила участок у канала. Поставила себе домик»

– Есть ли у тебя какой-то неожиданный талант или хобби, о котором мало кто знает?

– Не знаю. Но у меня есть кот, который часто путешествует со мной на сборы по России. Он для меня какая-то частичка дома и стабильности, когда я нахожусь где-то на сборах, и это прикольно. Его зовут Гномик, ему три года. Он у меня появился в 2021 году после Олимпийских игр.

– В команде к нему как относятся?

– Девчонки безумно любят его, ждут, когда я приеду с ним на сбор. И он тоже очень любвеобильный, со всеми ласкается и обнимается.

– Ты его там выпускаешь гулять?

– Как правило, он сидит дома. Но, допустим, в Сергиевом Посаде на канале у меня появился свой домик. Я там отпускаю его, он спокойно гуляет по улице, а потом возвращается домой спать.

– Этот домик – как члена сборной России?

– Нет, мы со сборной, как правило, живём в гостиницах. А этот домик – моя инициатива. Мы сидели в отстранении, в России открыли первый канал, и я понимала, что мне тут нужно проводить максимально много времени. Поэтому я купила участок, поставила небольшой летний домик, чтобы я могла больше времени там находиться, пока погода в России позволяет тренироваться на канале. Мне кажется, это было очень правильное вложение, потому что у меня было много тренировок на этом канале, которые и помогли мне вернуться потом на международную арену в хороших кондициях.

– А зимой где ты живёшь?

– Зимой в Москве.

«Мне очень нравятся уроки актёрского мастерства»

– Я слышала, что ты мечтаешь сняться в кино…

– Да, у меня было такое. Я в детстве смотрела сериал «Тайны следствия», и там была Мария Швецова. Мне казалось, что она такая крутая вся! И вот у меня долго была идея фикс, что я тоже хочу стать следователем и сняться в кино. А потом я попала в спорт, и, в принципе, так даже лучше.

– Но идея сняться в кино осталась?

– Кажется, да. Наверное, это будет уже после окончания профессионального спорта, потому что сейчас у меня не так много времени и возможностей для этого. Я как раз учусь на режиссуре, и у нас есть уроки актёрского мастерства, сценической речи. Мне всё это очень нравится, очень интересно.

Алсу Миназова Фото: Фотограф Алексей Сулима

– С каким персонажем ты себя ассоциируешь? Можно взять любого из киновселенных, книг, сериалов.

– Если брать наши российские сериалы, на которых я росла, то Мария Швецова (улыбается). Если, например, «Гарри Поттера», то, наверное, Гермиона.

– Что общего ты видишь между собой и Швецовой?

– Мне кажется, она какая-то серьёзная, у неё всегда всё под контролем, она всё решает. И Гермиона, в принципе, такая же по характеру.

– Если бы завтра ты перестала быть спортсменкой, то что бы сделала первым делом?

– Сложный вопрос… Наверное, я бы поехала путешествовать. Или просто уехала бы к родителям, к бабушкам и дедушкам в деревню, потому что я их очень люблю, но очень редко с ними вижусь и скучаю по ним. И это всегда такие весы – поехать путешествовать или поехать домой, побыть с родными. Поэтому я всегда стараюсь балансировать: конец сезона провожу в отпуске, в путешествиях, а новогодние праздники – вместе с родными.