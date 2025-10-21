Мельникова — одна за всех! Оцениваем шансы россиян на медали ЧМ-2025 по гимнастике

Ангелина рвётся к наградам. Хочется верить, что у неё будет и золото!

Сборная России по спортивной гимнастике отправилась в международный бан прямо с высшей ступени пьедестала почёта. В 2021-м были золото мужской и женской команд на Олимпиаде в Токио и абсолютное чемпионство Ангелины Мельниковой на чемпионате мира всё в той же Японии. А потом – всё.

Лишь спустя четыре долгих года российские гимнасты вновь выступают на главном международном старте – на ЧМ-2025 в Индонезии. Но долгожданное возвращение пока нельзя назвать успешным. Будут ли медали?

Сплошное разочарование

Не успел турнир толком начаться, как из борьбы выбыл Александр Карцев. На одной из тренировок уже в Индонезии гимнаст повредил руку – вывих. Спортсмену, который вместе с лидером сборной Даниелом Мариновым должен был биться в многоборье, пришлось сняться с соревнований.

«До сих пор не могу принять. Очень сложно, не спал две ночи почти. Я сюда уже приехал и до помоста не дошёл просто», – сетовал Карцев.

Затем – ещё один удар: Илья Заика, лучший кольцевик России, не смог отобраться в финал в своей коронной дисциплине. На недавнем чемпионате страны Илья взял золото, набрав 14,2 балла. В Джакарте даже эти баллы – не проходные в финал, а Заика к тому же выполнил упражнение с погрешностями, набрал ещё на 0,1 меньше и занял 12-е место.

А как там лидер мужской сборной?

Вообще, вся мужская команда приехала в Индонезию не в самом оптимальном состоянии. Для лидера команды Даниела Маринова этот турнир – первый международный старт в карьере и – вот же опять засада! – почти сразу после травмы плеча. Гимнаст ещё не успел полностью восстановиться, но всё-таки отправился на чемпионат мира, сбавив сложность с комбинаций.

Даниел Маринов Фото: Tom Weller/Getty Images

Маринов отобрался в финал многоборья с четвёртого места, набрав на 0,6 балла больше, чем на чемпионате страны – 81,932. Даниел прошёл в финал в опорном прыжке всё с того же четвёртого места, с седьмого залетел на перекладину и проскочил в финал параллельных брусьев.

Четыре финала для Маринова – хорошая заявка на успех.

«На данный момент у меня комбинации далеко не максимальные. Немножко, наверно, оправдаюсь. Это связано с тем, что была операция, реабилитация. Я восстановил то, что успел восстановить», – объяснил Маринов.

Даниел отмечает, что максимум, который он сможет набрать в финале многоборья, – 83,5 балла. Заявление для Маринова сильное, однако если так оно и будет, то в отдельных видах россиянин тоже прибавит и вполне сможет претендовать на медали первого же международного турнира.

У Мельниковой должна быть медаль. 100%!

Бессменный лидер женской сборной, олимпийская чемпионка в командном многоборье и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова – вот главная надежда России на текущем чемпионате мира.

Ангелина не просто может, она точно должна взять пару, а то и тройку медалей в Джакарте. В квалификации Мельникова показала лучший результат в многоборье и опорном прыжке и стала третьей на брусьях после олимпийской чемпионки Парижа в этом виде программы – Кайлии Немур.

К сожалению, на последней диагонали в вольных упражнениях у Ангелины случился заступ. И в финалах зрители смогут увидеть программу спортсменки, исполненную под «Знаешь ли ты» певицы МакSим, только в борьбе за медаль многоборья. Мимо финала Мельникова и на бревне – падение. К слову, ни одна из россиянок не смогла пройти дальше в этой дисциплине.

Кто ещё из наших выступит в финале?

У мужчин, помимо Маринова, в финалы отдельных видов прошли Владислав Поляшов и Мухаммаджон Якубов. Якубов упал на вольных, однако залетел в финал в опорном прыжке восьмым. В первой попытке он допустил ошибки, но спас ситуацию во второй. Шансы у Мухаммаджона, как и у Даниела Маринова, в этой дисциплине есть. Сложность упражнения у восьмёрки спортсменов примерно равна, так что в финале будет игра нервов и опыта.

Мухаммаджон Якубов Фото: Tom Weller/Getty Images

Поляшов же упал с коня, зато в паре с Мариновым пробился в финал параллельных брусьев с девятого и 10-го мест соответственно. Как? Просто выше них оказалось по три японца и китайца, а в финал могут пройти лишь по два представителя одной страны. Увы, тут без шансов на медаль.

На брусьях Ангелина Мельникова, Лейла Васильева и Людмила Рощина повторили судьбу мужчин из Японии и Китая: втроём показали высокие результаты, с которыми можно идти в финал, однако выступят там только Ангелина и Лейла. Рощина составит компанию Мельниковой в финале многоборья, куда она вышла с седьмого места. А Анна Калмыкова с пятого места поборется с Ангелиной в финале опорного прыжка.

Расписание финалов чемпионата мира — 2025



22 октября, среда

14:30-17:00 – финал многоборья, мужчины.



23 октября, четверг

14:30-17:00 – финал многоборья, женщины.



24 октября, пятница

10:00-14:00 – финалы отдельных видов (мужчины: вольные упражнения, конь, кольца; женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья).



25 октября, суббота

10:00-14:00 – финалы отдельных видов (мужчины: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина; женщины: бревно, вольные упражнения).